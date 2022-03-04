"Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - Блінкен
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Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося втілити план з ізоляції Росії, якщо саме це він мав на увазі, говорячи, що операція в Україні йде за планом, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у п'ятницю у Брюсселі журналістам.
"Учора президент Путін сказав, що так звана "спеціальна військова операція відбувається відповідно до плану". Важко собі уявити, що це планування містить натхнення українського народу захищати свою країну, зміцнення солідарності між НАТО та ЄС, об'єднання миру у протистоянні Москві, включно зі 140 країнами ООН, безпрецедентною кількістю міжнародних бізнесів, асоціацій, культурних інституцій, які припинили зв'язки України з Росією", - сказав Блінкен.
Він також зауважив про наслідки і для російської економіки, так само як і те, що війна проти України "мотивувала десятки тисяч росіян на протести та перетворення Росії на державу-парію".
"Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює. Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - констатував Блінкен, додавши, що ці дії не спрямовані проти російського народу.
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Как создать бесполетную зону над Украиной без прямого вмешательства войск НАТО.
О том, как это сделать, рассказал в Facebook немецкий политолог Андреас Умланд.
По его словам, этого можно достичь всего лишь за пять шагов:
1. обеспечить несколько западноукраинских аэропортов достаточным количеством зенитных установок, чтобы сделать их доступными.
2. предоставить Украине несколько десятков снятых с эксплуатации западных истребителей (F-14, F-15, F-16, F-18...) и привезти их в эти аэропорты;
3. найти несколько десятков западных ветеранов-добровольцев ВВС и дать им гражданство Украины;
4. привезти этих новых граждан Украины в защищенные западноукраинские аэропорты с самолетами;
5. пусть новые украинские граждане летают вылетами из западноукраинских аэропортов над территорией своего нового государства.
Voila ! Ни войска НАТО, ни c территории НАТО ...
шоби закрити небо без допомоги НАТО, у пілота-аса не має бути іншого громадянства, шоби де-хто принциповий не волав що за нас вже воює НАТО і не втягнув НАТО у нашу війну...
Но мне интересно на что Запад променял Украину? Неужели они думают что путин остановится только на Украине? В последнем интервью путин им сказал - мы выполнили все наши договорённости !?! .... хм...Что он имел ввиду?
Питання лише у довірі, коли наші побігли на ці переговори, коли вони були категорично проти допоки не будуть виведені війська
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва.
Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать. (с)