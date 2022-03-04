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Новини За кордоном
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війна (7386) Путін (17375) Росія (28488) Блінкен (457)

"Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - Блінкен

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося втілити план з ізоляції Росії, якщо саме це він мав на увазі, говорячи, що операція в Україні йде за планом, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав у п'ятницю у Брюсселі журналістам.

"Учора президент Путін сказав, що так звана "спеціальна військова операція відбувається відповідно до плану". Важко собі уявити, що це планування містить натхнення українського народу захищати свою країну, зміцнення солідарності між НАТО та ЄС, об'єднання миру у протистоянні Москві, включно зі 140 країнами ООН, безпрецедентною кількістю міжнародних бізнесів, асоціацій, культурних інституцій, які припинили зв'язки України з Росією", - сказав Блінкен.

Він також зауважив про наслідки і для російської економіки, так само як і те, що війна проти України "мотивувала десятки тисяч росіян на протести та перетворення Росії на державу-парію".

"Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює. Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - констатував Блінкен, додавши, що ці дії не спрямовані проти російського народу.

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Топ коментарі
+10
///
Как создать бесполетную зону над Украиной без прямого вмешательства войск НАТО.

О том, как это сделать, рассказал в Facebook немецкий политолог Андреас Умланд.

По его словам, этого можно достичь всего лишь за пять шагов:

1. обеспечить несколько западноукраинских аэропортов достаточным количеством зенитных установок, чтобы сделать их доступными.
2. предоставить Украине несколько десятков снятых с эксплуатации западных истребителей (F-14, F-15, F-16, F-18...) и привезти их в эти аэропорты;
3. найти несколько десятков западных ветеранов-добровольцев ВВС и дать им гражданство Украины;
4. привезти этих новых граждан Украины в защищенные западноукраинские аэропорты с самолетами;
5. пусть новые украинские граждане летают вылетами из западноукраинских аэропортов над территорией своего нового государства.
Voila ! Ни войска НАТО, ни c территории НАТО ...
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04.03.2022 22:21
+9
liba zakrote nebo libo varishko.
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04.03.2022 22:15
+9
Ага. Такими єдиними... і сцикливими.
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04.03.2022 22:17
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liba zakrote nebo libo varishko.
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Ага. Такими єдиними... і сцикливими.
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04.03.2022 22:17 Відповісти
///
Как создать бесполетную зону над Украиной без прямого вмешательства войск НАТО.

О том, как это сделать, рассказал в Facebook немецкий политолог Андреас Умланд.

По его словам, этого можно достичь всего лишь за пять шагов:

1. обеспечить несколько западноукраинских аэропортов достаточным количеством зенитных установок, чтобы сделать их доступными.
2. предоставить Украине несколько десятков снятых с эксплуатации западных истребителей (F-14, F-15, F-16, F-18...) и привезти их в эти аэропорты;
3. найти несколько десятков западных ветеранов-добровольцев ВВС и дать им гражданство Украины;
4. привезти этих новых граждан Украины в защищенные западноукраинские аэропорты с самолетами;
5. пусть новые украинские граждане летают вылетами из западноукраинских аэропортов над территорией своего нового государства.
Voila ! Ни войска НАТО, ни c территории НАТО ...
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04.03.2022 22:21 Відповісти
slozno - predlagaju - neskolko F35 zapustitj na rabotu v tiharja. orki ih vse ravno neuvidjat.
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04.03.2022 22:26 Відповісти
У нас уже воюють іноземні батальйони. Громадянство не обов'язкове.
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04.03.2022 23:39 Відповісти
тут інша фішка...
шоби закрити небо без допомоги НАТО, у пілота-аса не має бути іншого громадянства, шоби де-хто принциповий не волав що за нас вже воює НАТО і не втягнув НАТО у нашу війну...
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04.03.2022 23:48 Відповісти
Я думаю немає значення який пілот на українському літаку літає
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04.03.2022 23:56 Відповісти
Особистих даних наших асів все одно ніхто не розкриває. Військова таємниця
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04.03.2022 23:57 Відповісти
Можна було продати Україні старі Міги та Сушки (70 штук) по гривні за штуку.
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05.03.2022 00:06 Відповісти
Чим український народ гірший від лівійського? Чому, коли у Лівії божевільний маньяк почав використовувати проти мирного населення танки і авіацію - НАТО швидко ввело безполітну зону, а коли інший божевільний маньяк робить те ж саме з мирним українським народом - НАТО сховало голову в пісок?
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04.03.2022 22:22 Відповісти
у ливийского диктатора небыло ядерной дубины, был бы на месте парашы Пакистан тоже бы боялись, ядерные оружие творит чудеса, небыло бы в россии ядерки, сейчас бы в Украине стояли солдаты НАТО и весь авиафлот россии сбили в течении 2-3 дней
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04.03.2022 22:28 Відповісти
Америка була 4 роки монополістом з ядерної зброї. І що?
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04.03.2022 22:36 Відповісти
У американців вистачило здорового глузду не застосувати її проти совка , інакше б ми тут не сралися , поміж інших цілей для бомбометання тоді був визначений і Київ ((
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04.03.2022 22:58 Відповісти
Все простіше - не було б у рашки ядерної зброї їхні успіхи завершилися б першим віроломним обстрілом , а далі пішла хроніка про миротворчу місію на території терористів ((
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04.03.2022 22:57 Відповісти
Безусловно Украина выйдет победительницей в этой войне заплатив очень высокую цену...
Но мне интересно на что Запад променял Украину? Неужели они думают что путин остановится только на Украине? В последнем интервью путин им сказал - мы выполнили все наши договорённости !?! .... хм...Что он имел ввиду?
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04.03.2022 22:23 Відповісти
Він нас не обміняв а розміняв згідно шахового терміну - Україна для заходу - це одноразовий гранатомет проти кацапського танка (( Звучить цинічно але правдиво (( Правда у такого гранатомета є два варіанти подальшої долі - перший на смітник , другий - на поличку із сувенірами як підтвердження своїх звитяг (( Другий варіант Україні більш прийнятний ((
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04.03.2022 23:03 Відповісти
Ніфіга, вони нас запросили до себе в ЄС, коли це все скінчиться. Так що для них ми з ними єдина сім'я. У Європі дуже давно не було таких величезних мітингів як зараз на підтримку України.
Питання лише у довірі, коли наші побігли на ці переговори, коли вони були категорично проти допоки не будуть виведені війська
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04.03.2022 23:46 Відповісти
Ключове - запросили ; це трішки не те що прийняли (( Це як у мультику : " ну ти заходь , якщо що ..." І перемовини тут ні до чого , бо перемовини проводити потрібно . Кажете "вони були проти допоки " - гм .... ці "вони" озброїли нас до зубів , у нашому небі цілодобово знаходяться винищувачі , системи ППО збивають всі запущені у наш бік ракети , а на морі кацапи сховалися у бухти "історіческої слави" і носа не висунуть ? За таких умов дійсно можна було б почекати поки недобитки самі тихцем здриснуть із України .... а так .... щодня ці виродки знищують нам те що потім прийдеться відновляти роками . Це на папері гарно - репарації (( А у житті на це піде час цілого покоління ; тому домовлятися потрібно , бо як після другої світової демонтувати у рашці заводи і відновити і Україні не вийде . А життя людей що гинутимуть до моменту усвідомлення окупантом що вже все , він програв - нічого не варті ? Навіть у середньовіччі із оточеної фортеці могли випустити гарнізон щоб завдати менше руйнувань і свої війська зберегти , але для цього проводили перемовини...
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05.03.2022 00:20 Відповісти
Не моё, но очень понравилось:

Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва.
Нью-Йорк гибнет практически всегда, Париж - часто, Лондон - регулярно, а Москва - нет.
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать. (с)
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04.03.2022 22:28 Відповісти
 
 