У Нідерландах розривають договори оренди на житло з росіянами і безплатно приймають українців
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Нідерландах обурені війною Росії в Україні власники квартир та будинків розривають договори оренди з росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"Орендодавець заявив, що розриває контракт із громадянкою Росії через війну в Україні. Російська емігрантка в Амстердамі отримала відповідне повідомлення від власника, що причина такого рішення – це її російське громадянство", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вона негайно пожалілася у фонд, який займається порушенням прав орендарів.
"1 січня жінка уклала договір оренди на дванадцять місяців. 28 лютого вона отримала лист від орендодавця про те, що 1 березня договір буде розірвано", - зазначається у повідомленні.
Натомість тисячі нідерландців вже заявили, що готові безкоштовно прийняти у своїх домівках українців, які тікають від війни.
Також по всій країні готуються до прибуття великої кількості біженців з України. Зокрема, організовують спеціальні пункти прийому та облаштовують місця для проживання.
Перші українці вже прибули до Нідерландів минулої ночі. Йдеться про 120 українців, яких розмістили в армійському таборі Харскамп (Harskamp). Там створено умови максимум на 950 осіб, які попередньо можуть залишитися там до кінця травня. Також у п'ятницю вранці до Ваддінксвен прибуло 50 українців. Їх було розміщено у спортивному залі, де вони можуть перебувати протягом тижня. Муніципалітет шукає можливості для їх розміщення на більш тривалий період часу.
У муніципалітеті Роттердама зазначили, що всього буде реалізовано дві тисячі місць прийому.
Зазначається, що розшукують перекладачів, які б могли допомогти порозумітися з українцями.
Будь ласка, зачекайте...
"Такого единения всего мира против одной страны как сосредоточия зла, я думаю, с середины 1940-х годов мир не знал. Поэтому, конечно, эта россия обречена. Если говорить о дальнейшем, то, может быть, обречена не только эта россия, но и россия вообще, потому что путин просто сожрал наше будущее. Десятилетия нашего будущего, несколько поколений он сожрал. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этой мерзости и этого ужаса. И россияне будут платить по счетам. К сожалению, не только те, кто в этом прямо виноват", - сказал Шендерович.
а второе... может он имел ввиду себя... он все делал что мог, чтоб разоблачить ложь *****... но в глазах всего мира он все равно будет руцкий...
02 марта 2022
Корабль
[email protected] Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
Повідомляйте організації та центри, через які можна адресно допомогти в Нідерландах. Але не зрозуміло чому на цьому фото є порівняно молоді та міцні чоловіки. Як це можливо?