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Новини Суспільство
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біженці (202) війна (7386) житло (245) Нідерланди (525)

У Нідерландах розривають договори оренди на житло з росіянами і безплатно приймають українців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Нідерландах розривають договори оренди на житло з росіянами і безплатно приймають українців

У Нідерландах обурені війною Росії в Україні власники квартир та будинків розривають договори оренди з росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Орендодавець заявив, що розриває контракт із громадянкою Росії через війну в Україні. Російська емігрантка в Амстердамі отримала відповідне повідомлення від власника, що причина такого рішення – це її російське громадянство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона негайно пожалілася у фонд, який займається порушенням прав орендарів.

"1 січня жінка уклала договір оренди на дванадцять місяців. 28 лютого вона отримала лист від орендодавця про те, що 1 березня договір буде розірвано", - зазначається у повідомленні.

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Натомість тисячі нідерландців вже заявили, що готові безкоштовно прийняти у своїх домівках українців, які тікають від війни.

Також по всій країні готуються до прибуття великої кількості біженців з України. Зокрема, організовують спеціальні пункти прийому та облаштовують місця для проживання.

Перші українці вже прибули до Нідерландів минулої ночі. Йдеться про 120 українців, яких розмістили в армійському таборі Харскамп (Harskamp). Там створено умови максимум на 950 осіб, які попередньо можуть залишитися там до кінця травня. Також у п'ятницю вранці до Ваддінксвен прибуло 50 українців. Їх було розміщено у спортивному залі, де вони можуть перебувати протягом тижня. Муніципалітет шукає можливості для їх розміщення на більш тривалий період часу.

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У муніципалітеті Роттердама зазначили, що всього буде реалізовано дві тисячі місць прийому.

Зазначається, що розшукують перекладачів, які б могли допомогти порозумітися з українцями.

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Топ коментарі
+19
Кликали русофобію і накликали на свою голову
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04.03.2022 22:40
+12
Це європейська цивілізація.
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04.03.2022 22:40
+11
Токсичних смердючих кацапів зараз по всьому світу будуть копняками відправляти на історичні болота.
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04.03.2022 22:47
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Це європейська цивілізація.
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04.03.2022 22:40 Відповісти
Кликали русофобію і накликали на свою голову
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04.03.2022 22:40 Відповісти
Правильно казати "русофіли"
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04.03.2022 22:50 Відповісти
А разве русофобия это плохо? Боимся же мы Спида.
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04.03.2022 22:52 Відповісти
MH17
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Це ж скільки рашистських бомжів буде по смітникам Європи шльондрати?
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Помойки Европы им скоро изысканным ресторанном по кажеться
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04.03.2022 22:53 Відповісти
Русня еще ответит за украденый у Нидерландов флаг.
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04.03.2022 22:46 Відповісти
Токсичних смердючих кацапів зараз по всьому світу будуть копняками відправляти на історичні болота.
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04.03.2022 22:47 Відповісти
На вулицю їх !
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04.03.2022 22:47 Відповісти
Зараз гітлерівцем безпечніше бути як путінцем
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04.03.2022 22:47 Відповісти
Гнати цапів ссяними тряпками звідусіль.. Нехай в мухосранські відпочивають..
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04.03.2022 22:50 Відповісти
Когда слышат русскую речь - выкидывают из транспорта
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04.03.2022 22:51 Відповісти
ну так европпа же. животным в транспорте без намордников и сопровождающих нельзя.
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04.03.2022 22:54 Відповісти
Так і робили з 2014 року
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04.03.2022 23:22 Відповісти
///
"Такого единения всего мира против одной страны как сосредоточия зла, я думаю, с середины 1940-х годов мир не знал. Поэтому, конечно, эта россия обречена. Если говорить о дальнейшем, то, может быть, обречена не только эта россия, но и россия вообще, потому что путин просто сожрал наше будущее. Десятилетия нашего будущего, несколько поколений он сожрал. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этой мерзости и этого ужаса. И россияне будут платить по счетам. К сожалению, не только те, кто в этом прямо виноват", - сказал Шендерович.
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04.03.2022 22:52 Відповісти
А че- к сожалению???? Пока плохие руцкие нас убивают, хорошие сидят ровно на попе с втынутым в очко языком. Нам их что, пожалеть??? Хорошим русским-хорошие гробы, плохим- плохие!
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04.03.2022 23:27 Відповісти
ну, во-первых это цитата и не мне с Вами дискутировать (автор не уполномачивал)))
а второе... может он имел ввиду себя... он все делал что мог, чтоб разоблачить ложь *****... но в глазах всего мира он все равно будет руцкий...
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04.03.2022 23:41 Відповісти
Спілкувався тільки що з друзями з ЕС, кажуть, що багато хто не вірив, що українці протримаються проти ********** більше ніж два дні, але тепер всі просто в аху.ї. Так, що хлопці тримаймо стрій, нами пишається весь світ і обов'язково допомагатиме, особливо після сьогоднішнього обстрілу АЕС. Тим безголовим, хто ******** рускій мир, сидячи за пазухою багатих мирних демократичних країн, там кажуть, ви не дуже звіть *****, бо може прийти. Вони в сраку там теж язики позасовували, очко не залізне.
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04.03.2022 22:52 Відповісти
Козацькому роду нема переводу.
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04.03.2022 23:03 Відповісти
Подтверждаю.
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04.03.2022 23:25 Відповісти

02 марта 2022
Корабль

[email protected] Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.

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04.03.2022 22:52 Відповісти
Молодці голландці! але краще мотивувати інакше. житло терміново знадобилося орендодавцю

Повідомляйте організації та центри, через які можна адресно допомогти в Нідерландах. Але не зрозуміло чому на цьому фото є порівняно молоді та міцні чоловіки. Як це можливо?
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04.03.2022 23:18 Відповісти
Смерть окупантам!
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04.03.2022 23:21 Відповісти
Десь була інформація, що діти путіна якраз у Голандії живуть.
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04.03.2022 23:29 Відповісти
Злинаяли після 2014.
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04.03.2022 23:51 Відповісти
Не відомо куди?
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05.03.2022 00:06 Відповісти
в Рашку.
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05.03.2022 00:09 Відповісти
Русофобы , вы хорошие люди !
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04.03.2022 23:29 Відповісти
Українцям Голандський сир, а московітам - дірку в ньому.
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04.03.2022 23:31 Відповісти
В Нідерландах завжди були проти біженців, але з українцями зовсім інша історія тепер - вони вважають нас братами якими треба допомога.
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04.03.2022 23:51 Відповісти
Вечірні новини 35 хв. 30 хв про Україну і 5 хвилин про інші новини в Нідерландах.
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Але ці 30 хв включають ще 5 хв про рашистський зоопарк. Показують черги росіян в Ікеї. Ведучі самі в шоці.
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04.03.2022 23:58 Відповісти
У нас в селе недалеко от Амстердама живет три семьи орков в домах за миллион эвро. Может наведаться к ним?
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05.03.2022 00:15 Відповісти
звичай. Якщо можете. тільки культурно - ми ж не Мордор
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05.03.2022 12:47 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/2819221598307967/permalink/3170295463200577/
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05.03.2022 01:18 Відповісти
 
 