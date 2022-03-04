Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Росія або змусить Україну капітулювати, або ж спалить все.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

"Це московський шлях війни. Сили пана Путіна продовжуватимуть тероризувати країну, щоб спонукати до капітуляції. Якщо їм це не вдасться, вони все спалять", - наголосив він.

За його словами, в Кремлі розглядають лише два варіанти: капітуляція або повне знищення.

"Однак для Росії все йде не так, як планувалося. Щодня українці протистоять російським солдатам, блокуючи своїми тілами танки. Російські війська відчувають запеклий опір як з боку Збройних сил України, так і з боку громадян України", - наголосив Єрмак.

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