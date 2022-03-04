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Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Росія або змусить Україну капітулювати, або ж спалить все.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

"Це московський шлях війни. Сили пана Путіна продовжуватимуть тероризувати країну, щоб спонукати до капітуляції. Якщо їм це не вдасться, вони все спалять", - наголосив він.

За його словами, в Кремлі розглядають лише два варіанти: капітуляція або повне знищення.

"Однак для Росії все йде не так, як планувалося. Щодня українці протистоять російським солдатам, блокуючи своїми тілами танки. Російські війська відчувають запеклий опір як з боку Збройних сил України, так і з боку громадян України", - наголосив Єрмак.

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Топ коментарі
+95
Та пішов ти нахуй ,і тебе спалим прийде час .
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04.03.2022 22:38
+85
Єрмак путіна називає Паном...
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04.03.2022 22:38
+84
Запугивает мразота фсбэшная.
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04.03.2022 22:39
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От тварюка ну нема слів
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Заберіть цього довбня звідти. Чому він ще досі там щось говорить своїм ротом.
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04.03.2022 23:53 Відповісти
А эта бл@дина почему ещё живая?
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04.03.2022 23:55 Відповісти
Цей лякає.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Росія або змусить Україну капітулювати, або ж спалить все. Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
Цей провокує.
До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3321653
Цей глузує.
НАТО виділило нам 50 тон дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3321654
Про що вони домовляються на перемовинах?
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04.03.2022 23:58 Відповісти
Арахамії різні наперемовлять ще те(
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05.03.2022 00:05 Відповісти
Та якось все в один день, навіть Ярмак виповз. Слідкую за руками.
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05.03.2022 00:07 Відповісти
Знов виповзла наволоч, до стінки поставити разом із Шуфричем, обидві падлюки!
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05.03.2022 00:03 Відповісти
Завгоспа-******** перемовника давно не було чути, а тут вигулькнув і озвучив замість Ху...ла уови капітуляції. От ця курва мене реально дратує!!!
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05.03.2022 00:03 Відповісти
це бл..дь що за промови
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Да он уже так и делает..уничтожает все живое,историческое и важное для Украины ..т.к.понял,что войну он проиграл -по всей линии и Украина не будет капитулировать.Поэтому он с такой нечеловеческой яростью старается уничтожить Украину.Но наступит время и за ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ перед человечеством придётся отвечать-по всей линии..и если ему от Гааги удастся укрыться в своём бункере,то от Бога он не убежит
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Погані справи в ху*ла, якщо останній козир - зрадник д'Єрмак
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05.03.2022 00:52 Відповісти
як у воду дивився Юрій Швець - а теперь следите за их руками (Єрмака та інших гопників та базарних решал). Ви там воюйте а ми будем порешать. Микола Платонович Патрушев (партия войни) попередив через Юстаса сплюндруємо все, Україна нам не потрібна. 10 днів назад була потрібна а тепер знищим.
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Гнида
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05.03.2022 01:13 Відповісти
Підарас!
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05.03.2022 06:56 Відповісти
Путлєр сам так відкрито заявити не може, бо цим фактично визнає себе фашистом. Доручив дЄрмаку залякати українців, щоб погодились на його умови "миру"
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05.03.2022 23:34 Відповісти
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