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В Росії почали обмежувати продаж продуктів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії почали обмежувати продаж продуктів

Через високий попит торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.

Про це повідомляє видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров

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Топ коментарі
+50
В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", - йдеться в повідомленні.

взагалі не продавайте, хай кацапи до ашану я до музею ходять
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04.03.2022 22:54
+39
Нехай гризуть валєжнік..
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04.03.2022 22:54
+39
Шел девятый день "Киевзатридня". Хохот искандэров все больше перебивался звуками урчащих животов.
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04.03.2022 23:02
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Нехай гризуть валєжнік..
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04.03.2022 22:54 Відповісти
А може то така акція, щоб до літа схуднути?
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04.03.2022 22:59 Відповісти
І ягелем закушують.
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04.03.2022 23:04 Відповісти
От така вона доля. Окупація в Україні, а нестача продуктів - у окупанта.
(перепрошую жителів тих н.п., де дійсно біда з продовольством через нЕлюдів).
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04.03.2022 23:06 Відповісти
Краще останній х*й без солі )
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04.03.2022 23:12 Відповісти
В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", - йдеться в повідомленні.

взагалі не продавайте, хай кацапи до ашану я до музею ходять
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04.03.2022 22:54 Відповісти
маю на увазі, щоб товари були на полицях - взагалі не продавайте
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04.03.2022 22:55 Відповісти
З 9-го березня відкриються торги на біржі.
Вони почнуть ходити в Ашан як в музей.
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04.03.2022 22:59 Відповісти
❗️Рубрика «только начало». В России торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.
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04.03.2022 23:05 Відповісти
Це як телевізор дивитися можна, але не включати.
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Лёд тронулся...
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04.03.2022 22:55 Відповісти
no putin - no problem!
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04.03.2022 22:55 Відповісти
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04.03.2022 23:09 Відповісти
Так пуйло зачинав своїх *********.
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04.03.2022 23:10 Відповісти
Ні, це те як побачив внук київського князя перших кацапів, коли поїхав на полювання на одічалих. І на болоті на місті де срав він і заснував мацкву.
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04.03.2022 23:20 Відповісти
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04.03.2022 23:30 Відповісти
До белина бьі дошли. Єто вам не Харьків!
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04.03.2022 23:42 Відповісти
_ Па три пачки в руки не давать!
- Вас тут не стаяло!
- Куда **** без очереди лезешь!
- Не давай! Ана не местная!!!
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04.03.2022 22:56 Відповісти
це ж їх любимий сесесер. дочекались нарешті
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04.03.2022 23:00 Відповісти
Ага! Здуріть можна - війна в Україні а у них на продукти обмеження!
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04.03.2022 23:03 Відповісти
За що боролися, на то й напоролися.
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04.03.2022 23:07 Відповісти
Помню- помню. Два дня перед новым годом стоял с номерком на руке , чтобы купить "мяса"
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04.03.2022 23:05 Відповісти
катитесь в ад твари
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04.03.2022 22:58 Відповісти
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04.03.2022 22:58 Відповісти
После того, как закончатся блины!
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05.03.2022 00:01 Відповісти
Сахар і мука шкідливі, від них скрепні жопи ростуть
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04.03.2022 22:58 Відповісти
Кацапы це не санкції проти вас, це спеціальна "фінансова операція". Весь світ хоче врятувати вас!
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04.03.2022 22:59 Відповісти
Скоро будут завозить пластиковые яблоки и бананы как в сев Корее.
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04.03.2022 22:59 Відповісти
Шишки з йолок їм в поміч. Дешево і корисно.
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04.03.2022 22:59 Відповісти
Голодные игры скоро?
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04.03.2022 23:00 Відповісти
Просто поорал))))
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04.03.2022 23:02 Відповісти
На Змеином проведём. Для рыгов, потом для сепаров. Победителей вплавь отправим в Сочи.
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05.03.2022 00:41 Відповісти
Вырастить крысолова и отправить в кацапию. Поддерживаю.
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05.03.2022 00:48 Відповісти
Зато скрепы без ограничений - ешьте пока не подавитесь
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04.03.2022 23:00 Відповісти
Шел девятый день "Киевзатридня". Хохот искандэров все больше перебивался звуками урчащих животов.
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04.03.2022 23:02 Відповісти
Хорошо сказал!!!!!!
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04.03.2022 23:10 Відповісти
ну что...хотели как в ссср-будет вам как в ссср.Старшие забыли,а молодняк и не знал что это такое.Сахар,мыло,водкастиральный порошок-это все по талонам.Бабинные магнитафоны,телевизоры Березка,пыжиковые шапки-это только для элит.А вот со жрачкой будет плохо-колхозов нет и сел в россии тоже нет,украинских черноземов тоже нет.И ,я так понимаю,Украина им не нужна-они хотят высилить украинцев в пустующие деревни нечерноземья и для освоения сибири.Оно и понятно,не моЦквичам же трудится на земле.И кстати,а вы заметили что среди пленных москвичей почти нет!
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04.03.2022 23:02 Відповісти
Ну так "у них тут дороги асфальтированньіе", которьій еще остаться хотел. Я еще в 00 єто сльішал от вьіходцев из глубинки про мацкву. Но то да - сколько раз в той москве оленевод 2, которьій собянин, плитку-то переложил. А в 30 км от мацквьі - села без єлектричества.
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04.03.2022 23:11 Відповісти
91 рік...

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04.03.2022 23:35 Відповісти
пусть друг друга жрут ********
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05.03.2022 00:10 Відповісти
Пам'ятаєте як єрмаки-подоляки нам щось про карточки розповідали?Здається саме в Україні вони готували таку ситуацію,а тепер приходиться з себе патріотів корчити. Я навіть зараз не вірю зелені.
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04.03.2022 23:04 Відповісти
Зараз все вирішують військові , і навіть якщо буде якийсь дурний наказ - то його ніхто виконувати не буде. Кожен повинен займатися своїми справами, хтось керувати військами а хтось с бункера 2 рази на день написаний текст читати.
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04.03.2022 23:11 Відповісти
Так, ейфорія то таке. Почуємо ще щось і без папірців
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04.03.2022 23:30 Відповісти
А шо, у кацапов телевизор сломался?
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04.03.2022 23:06 Відповісти
А я еще помню карточки. И как "злая омерега" гуманитарку везла. В соборной церкви складировали - лежала фасоль в мешках, два метра штабеля в вьісоту, по всему зданию. Ах, притеснило нато вас, бедняжечек!
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04.03.2022 23:08 Відповісти
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04.03.2022 23:40 Відповісти
УкрАинци...дайте жрать.
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04.03.2022 23:08 Відповісти
хай жеруть смердючі трупи своїх солдатен!
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04.03.2022 23:13 Відповісти
В них є Дамбас, котрий всіх годував.
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04.03.2022 23:38 Відповісти
СУКИ, СКОРО БУДЕТЕ ГІВНО ОДИН ОДНОГО ЖРАТИ!
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Вони завжди можуть забрати "ашмьоткі" своїх вояк і не спалювати зря , а пустити на ковбаси для масквичей.
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04.03.2022 23:15 Відповісти
А пам'ятаєте - Єльцин! заставь хахлов накарміть рассію!!
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04.03.2022 23:11 Відповісти
Ще історія зберегла всі іх вислови про іжу всі три голодомори.
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04.03.2022 23:31 Відповісти
Кацапам есть вредно. Еда их развращает.
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04.03.2022 23:11 Відповісти
Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, глядя в глаза головы. - Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. )))
(Мастер и Маргарита)
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04.03.2022 23:12 Відповісти
Якщо не буде що жувати - нехай смокчуть )))
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04.03.2022 23:15 Відповісти

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04.03.2022 23:16 Відповісти
А майонез на член ******!
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05.03.2022 00:00 Відповісти
Это не майонез
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05.03.2022 01:01 Відповісти
Мир сделает большую ошибку если будут "ножки Буша"- только "нефть в обмен на продовольствие"!!! Такая мера отрезвит любого оболваненого московита!
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04.03.2022 23:17 Відповісти
А ось і вона на підході! З класичного анекдота кінця 80-х!
...
Собачатина 5 категории - мясо, кости, сухожилия. шерсть, доски и гвозди
(потому что рубится вместе с будкой)
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04.03.2022 23:19 Відповісти
Поняв, да?
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05.03.2022 00:18 Відповісти
а собачий куй то ваще дэликатес его можно с солью доедать
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05.03.2022 00:19 Відповісти
Россия сдаёт назад.

Песков только что сделал новое заявление. Россия, по его словам, «не ставит целью разделить Украину на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности».

«Россия ожидает третьего раунда переговоров с властями Украины и надеется, что Киев прислушается к требованиям Москвы»,- пригрозил он.
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04.03.2022 23:20 Відповісти
Сцится скот. Понимает что гарантиям хана. И ему тоже.
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04.03.2022 23:23 Відповісти
Пригрозил он, ой блть...
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04.03.2022 23:33 Відповісти
Требования Москвы - идут *****.
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05.03.2022 00:13 Відповісти
Скоро руские модницы будут ходить с новыми сумочками от бренда Луи-Вован
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05.03.2022 00:23 Відповісти
Незабаром мАсковскіє гляді будуть варити та смажити свої сумки з крокодилячої шкіри Hermès. Якось дивилась відео (ютьюб мені підсунув) кацапського стиліста Сашу Рогова, так у цього пєдіка цих Birkin штук 10, він з ними ходить, як та жіночка мільйонерка, а його улюблений бренд - Balensiaga, який сьогодні зачинив свої бутіки на московських болотах. Рогов повіситься від горя.
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05.03.2022 01:20 Відповісти
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04.03.2022 23:26 Відповісти
Ось він справжній орк!
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04.03.2022 23:45 Відповісти
как на путлера похож молодого ...
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05.03.2022 00:03 Відповісти
Китайські окорочки сухі.
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04.03.2022 23:26 Відповісти
Довести до дефолту, забрати ядерну зброю і розділити на 10-15 держав. Але все під контролем Заходу.
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04.03.2022 23:36 Відповісти
Дефолт неминучий: Михаил Ходорковский о дефолте российской экономики
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04.03.2022 23:44 Відповісти
Скоро великий піст почнеться, готуйтеся! 😁😂🤣
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04.03.2022 23:43 Відповісти
та конешнооо,все понятно!!
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05.03.2022 00:02 Відповісти
***** масла!
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05.03.2022 00:42 Відповісти
Де?(помирає)
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05.03.2022 01:02 Відповісти
телевізор вже в корчах
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05.03.2022 00:59 Відповісти
Одічалиє незабаром почнуть одне одного жерти.
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05.03.2022 01:08 Відповісти
 
 