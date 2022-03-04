В Росії почали обмежувати продаж продуктів

Через високий попит торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.

Про це повідомляє видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", - йдеться в повідомленні.

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