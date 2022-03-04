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В Росії почали обмежувати продаж продуктів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Через високий попит торгова мережа "Ашан" обмежила у своїх російських магазинах продаж борошна та цукру.
Про це повідомляє видання Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Максим Дяченко
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+39 Alexandr Nazarenko 2cc7b435
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+39 Мобильный крематорий
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(перепрошую жителів тих н.п., де дійсно біда з продовольством через нЕлюдів).
взагалі не продавайте, хай кацапи до ашану я до музею ходять
Вони почнуть ходити в Ашан як в музей.
- Вас тут не стаяло!
- Куда **** без очереди лезешь!
- Не давай! Ана не местная!!!
(Мастер и Маргарита)
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(потому что рубится вместе с будкой)
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