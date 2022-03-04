УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
29429 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
25825 45
обстріл (5105) Харків (2044)

На Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ проти російських окупантів, - очільник Харківської військової адміністрації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ проти російських окупантів, - очільник Харківської військової адміністрації

Лінію ворога відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.

Про це повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов під час національного телеефіру, інформує Цензор.НЕТ

"Збройні Сили України витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону...

Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто прощупує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися. Була доповідь 10 хвилин тому: наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею", - сказав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО

На думку Синєгубова, російські окупанти вдаються до рактених та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою із Збройними Силами.

Посадовець запевнив, що в окремих районах міста є проблеми з водо-, тепло та електропостачанням, але загалом у місті є забезпечення в будинках. Однак, як він пояснив, у разі влучення снарядів чи бомб, проживати в будинках навколо епіцентру вибуху вже немає, тому відновлювати водо- чи електропостачання немає сенсу.

Очільник області сказав, що в Харкові організували три логістичні центри, до яких постачають медикаменти та продукти харчування. Він запевнив, що спільно з волонтерами та працівниками адміністрації вони розподіляють продукти харчування всім мешканцям. Проте до околиць міста важко передати продукти та медикаменти, зокрема до районів ХТЗ та Північної Салтівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто й ніколи не здасть Харків!" - Терехов. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+98
показати весь коментар
04.03.2022 23:02
+33
наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею
====
я так понял наши берут комиссию 25% за каждую вылазку лаптеногих?
показати весь коментар
04.03.2022 23:04
+27
Гнать до Курил и передать эстафету
показати весь коментар
04.03.2022 23:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бутусов, перерисуй карту
показати весь коментар
04.03.2022 23:00 Відповісти

не гальмуйте на кордоні!!!!!
пресингуйте далі. на куражі сідайте на плечі... робійть рейди по тилам... рвіть логістику.
вони не повинні мати відчуття, що раз вони на своїй території, то можуть перепочити.
хочаб іпоште по ним з арти...

єслі шо, вас там нема... тальки на цензорі це підтвердить 100500 свідків...
показати весь коментар
04.03.2022 23:19 Відповісти
Все в порядку склади в Тёткино кажуть так і буде. Головне не поспішати навіть якщо боляче.
показати весь коментар
04.03.2022 23:29 Відповісти
і суспільство, і військові мають утвердитись в думці, що війна на території рашки не є табу.

і тоді на переговора буде не "денаціфікація", а "може візьмете Кубань?"
показати весь коментар
04.03.2022 23:38 Відповісти
Від Харкова до кордону всього 20 км.

Ми повинні переглянути гарантії безпеки України та "подвінуть" кордон ще на 100 км
показати весь коментар
05.03.2022 02:29 Відповісти
go go go !!
показати весь коментар
04.03.2022 23:00 Відповісти
вітер перемінився
показати весь коментар
04.03.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 23:03 Відповісти
02 марта 2022
Корабль

Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
показати весь коментар
04.03.2022 23:08 Відповісти
Молюсь за вас хлопці ! Слава ЗСУ ! Смерть москалям
показати весь коментар
04.03.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 23:06 Відповісти
павло! короткий ескурс в історію саме по твоєму суперовому допису. Зима, Арденни. Вермахт зібрав все, що тільки можна. 6 т.д. З армії, біля 1000 танків, всі тигри, пантери, мусору всякого е було, передовим загоном був танковий полк Пейпера з ЛАГ (лейбштандарт А.Гітлер), А сам пейпер був адьютантом самого Гімлера Ціль Намюр на Маасі, а там порт Антверпен.Виступили все погромили і вперед. А на дорозі трапився Уфаліз. Наступали то в гірській місцевості, В Уфалізі. за 40 км одні чобітярі,хлібопеки, пару рот і відступаючі частини. Два дні брали, обійшли, штурм мі ста 2 ешелону. А той не взяв. Америкоси допомогли десантом, артилерією. І так Уфаліз 2 тижня в повному оточення відбивав атаки, а коли з півдня деблокада, Пейпер вже був за 10 км від Намюра і 90 км від Уфалізу. Тут закінчився весь бензин, підвозу немає. І Пейпер підірвав танки і виходив на БТР, а більшості пішки. Правда, десь по дорозі розстріляли американську прожекторну роту. Як зійшов сніг з гір їх знайшли, всіх, кого знайшли в таборах есес з 1 танкового полку ЛАГ арештували за це вбивство і судили. засудили до страти 27 осіб, біля 50 до тюрми. А самого Пейпера спалили в 1961 році в готелі в франції, бо їздив як Шуфрич і пиз..в А орки все копіюють.
Тільки що В НГ (рузге) почитав одного майора, він прямо говаорить у 1996 році 40 річний Герасимов був комдивізії у Владикавказі, і його полки тривалий час штурмували висоту Борзой і несли величезні втрати і ніхто йому нічого не змігзробити. Саме після Чечні він різко висунувся. А зараз 65 і все те саме.
показати весь коментар
04.03.2022 23:52 Відповісти
Гнать до Курил и передать эстафету
показати весь коментар
04.03.2022 23:03 Відповісти
+ 100!
показати весь коментар
05.03.2022 02:32 Відповісти
наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею
====
я так понял наши берут комиссию 25% за каждую вылазку лаптеногих?
показати весь коментар
04.03.2022 23:04 Відповісти
Треба планувати, що далі. Можливо Курськ і Бєлгород?
показати весь коментар
04.03.2022 23:05 Відповісти
Belorus
показати весь коментар
04.03.2022 23:07 Відповісти
Тактика Муженка працює. Рузьких ваньок пропускали по дорогах, чекали, зайдуть глибше, далі знищували шляхи постачання (пр. взірвані мости, колони). Потім наші частини заходили їм в тил і розй"бували. Тепер багато купок рузьге в оперативному оточенні. Вони готові здаватися.
показати весь коментар
04.03.2022 23:06 Відповісти
не забувайте про многоходовочку )(уйла на півдні
показати весь коментар
04.03.2022 23:25 Відповісти
Південь важко втримати через ландшафт (всюди гола пустеля), ну і через самі знаєте кого - любителя самопіара і "великого будівництва" (
Нічого, і до них дійде черга
показати весь коментар
04.03.2022 23:32 Відповісти
Між Охтиркою та Харковом орків відтіснили до кордону.
показати весь коментар
04.03.2022 23:08 Відповісти
Поетому НАТО и не дает нам ПВО и авиацию чтобы мы часом на Мацкву не пошли
показати весь коментар
04.03.2022 23:09 Відповісти
смерть свинособакам
показати весь коментар
04.03.2022 23:24 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 23:11 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
04.03.2022 23:16 Відповісти
не гальмуйте на кордоні!!!!!
пресингуйте далі. на куражі сідайте на плечі... робійть рейди по тилам... рвіть логістику.
вони не повинні мати відчуття, що раз вони на своїй території, то можуть перепочити.

єслі шо, вас там нема... тальки на цензорі це підтвердить 100500 свідків...
показати весь коментар
04.03.2022 23:16 Відповісти
Там надо быть ооочень на чеку. Из глубины оркляндии сунут и сунут.
показати весь коментар
04.03.2022 23:46 Відповісти
Вони не можуть всю позосталу територію залишити взагалі без військ!

Все, що могли відірвати - вже в Україні.... хоча дехто ще НА Україні, але це ненадовго!
показати весь коментар
05.03.2022 01:30 Відповісти
**********, нам чужого не надо, на сегодняшний момент, освободи нашу землю от своих криминальных республик, верни Крым людям и туристам. Уйди за свои раздутые несоразмерно населению границы.
И ЗАБУДЬ ПРО УКРАИНУ НАВСЕГДА. Иначе ни один отпрыск твоего криминально олигархического кубла не будет в безопасности жируя на Западе.
показати весь коментар
04.03.2022 23:20 Відповісти
вони нас забудуть тільки в одному випадку, якщо відгребуть такої звізди, що захочуть про все забути...
показати весь коментар
04.03.2022 23:40 Відповісти
русские только мирных бомбить умеют..мрази....
показати весь коментар
04.03.2022 23:23 Відповісти
Невідомо якої чекати війни..затяжної...поки )(уйло при владі..Згадайте Дві Чеченські...
показати весь коментар
04.03.2022 23:24 Відповісти
цілком можливо,дивлячись як ***** закручує гайки своїм рабам
показати весь коментар
04.03.2022 23:26 Відповісти
И все же я бы не расслаблялся. Враг очень коварный и подлый. Могут начать ковровые бомбардировки и артобстрелы с РСЗО, даже с территории РФ. А если ответить, будут кричать, что угроза целостности Лаптестану и нанесут удар тактическим ЯО... Это мои мрачные размышления, дай бог, чтобы я ошибался. Хотя этим ******** и причина не нужна, как я посмотрю. Они реально верят, что в Украине они воюют с НАТО. Не понимают, что злая Украина хуже любой мандражной и ссыкливой НАТЫ
показати весь коментар
04.03.2022 23:29 Відповісти
Ядерным не нанесут. Если это сделают поднимится радиационной фон и у них и в Европе. Это чревато серьёзной ответкой НАТО. А вот ковровые бомбардировки и РЗСО это запросто. Поэтому надо нам выстоять. Нужны зенитные комплексы, которые сбивают стратегические бомбардировщики.
показати весь коментар
05.03.2022 00:16 Відповісти
Родной город, горжусь твоими защитниками!
показати весь коментар
04.03.2022 23:49 Відповісти
Без Духа Божого, Його сили ні всі ми, ні вся українська армія, ні НАТО не здатні перемогти ворога. Вся слава Богу, Творцю неба і землі.
показати весь коментар
04.03.2022 23:55 Відповісти
Молодці хлопці! Треба Харкову подвійну назву давати - Харків-Давимоскальск.
показати весь коментар
05.03.2022 00:03 Відповісти
Надо раскладывать тела убитых русских на площадях городов, чтобы все видели. Это отрезвит российское общество.
показати весь коментар
05.03.2022 00:19 Відповісти
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
показати весь коментар
05.03.2022 00:29 Відповісти
Щоб виграти війну бойові дії треба переносити на територію ворога.... у керівництві це знають, треба обережно. Спочатку вирівняти увесь фронт.
показати весь коментар
05.03.2022 00:39 Відповісти
надо переходить к бомбежке их аэродромов,колон снабжения,нефтебаз и на территории Украины и на территории России.
показати весь коментар
05.03.2022 01:01 Відповісти
 
 