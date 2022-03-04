На Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ проти російських окупантів, - очільник Харківської військової адміністрації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лінію ворога відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.
Про це повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов під час національного телеефіру, інформує Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону...
Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто прощупує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися. Була доповідь 10 хвилин тому: наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею", - сказав Синєгубов.
На думку Синєгубова, російські окупанти вдаються до рактених та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою із Збройними Силами.
Посадовець запевнив, що в окремих районах міста є проблеми з водо-, тепло та електропостачанням, але загалом у місті є забезпечення в будинках. Однак, як він пояснив, у разі влучення снарядів чи бомб, проживати в будинках навколо епіцентру вибуху вже немає, тому відновлювати водо- чи електропостачання немає сенсу.
Очільник області сказав, що в Харкові організували три логістичні центри, до яких постачають медикаменти та продукти харчування. Він запевнив, що спільно з волонтерами та працівниками адміністрації вони розподіляють продукти харчування всім мешканцям. Проте до околиць міста важко передати продукти та медикаменти, зокрема до районів ХТЗ та Північної Салтівки.
Будь ласка, зачекайте...
не гальмуйте на кордоні!!!!!
пресингуйте далі. на куражі сідайте на плечі... робійть рейди по тилам... рвіть логістику.
вони не повинні мати відчуття, що раз вони на своїй території, то можуть перепочити.
хочаб іпоште по ним з арти...
єслі шо, вас там нема... тальки на цензорі це підтвердить 100500 свідків...
і тоді на переговора буде не "денаціфікація", а "може візьмете Кубань?"
Ми повинні переглянути гарантії безпеки України та "подвінуть" кордон ще на 100 км
Корабль
Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.
От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.
Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.
В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.
Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.
Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.
Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.
Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
Тільки що В НГ (рузге) почитав одного майора, він прямо говаорить у 1996 році 40 річний Герасимов був комдивізії у Владикавказі, і його полки тривалий час штурмували висоту Борзой і несли величезні втрати і ніхто йому нічого не змігзробити. Саме після Чечні він різко висунувся. А зараз 65 і все те саме.
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я так понял наши берут комиссию 25% за каждую вылазку лаптеногих?
Нічого, і до них дійде черга
пресингуйте далі. на куражі сідайте на плечі... робійть рейди по тилам... рвіть логістику.
вони не повинні мати відчуття, що раз вони на своїй території, то можуть перепочити.
єслі шо, вас там нема... тальки на цензорі це підтвердить 100500 свідків...
Все, що могли відірвати - вже в Україні.... хоча дехто ще НА Україні, але це ненадовго!
И ЗАБУДЬ ПРО УКРАИНУ НАВСЕГДА. Иначе ни один отпрыск твоего криминально олигархического кубла не будет в безопасности жируя на Западе.
5 hrs ·
Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.
Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.
Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію