На Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ проти російських окупантів, - очільник Харківської військової адміністрації

Лінію ворога відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону.

Про це повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов під час національного телеефіру, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону...

Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси, він своєю броньованою технікою так масовано вже не йде. Просто прощупує – там вийшло 4-5 танків, їх наші Збройні сили знищили – і все, вони порозбігалися. Була доповідь 10 хвилин тому: наші знищили три ворожі танки, четвертий просто покинули, і він перейшов до ЗСУ в якості трофею", - сказав Синєгубов.

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На думку Синєгубова, російські окупанти вдаються до рактених та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою із Збройними Силами.

Посадовець запевнив, що в окремих районах міста є проблеми з водо-, тепло та електропостачанням, але загалом у місті є забезпечення в будинках. Однак, як він пояснив, у разі влучення снарядів чи бомб, проживати в будинках навколо епіцентру вибуху вже немає, тому відновлювати водо- чи електропостачання немає сенсу.

Очільник області сказав, що в Харкові організували три логістичні центри, до яких постачають медикаменти та продукти харчування. Він запевнив, що спільно з волонтерами та працівниками адміністрації вони розподіляють продукти харчування всім мешканцям. Проте до околиць міста важко передати продукти та медикаменти, зокрема до районів ХТЗ та Північної Салтівки.

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