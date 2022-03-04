Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що своєю відмовою від закриття неба над Україною НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та селищ в нашій державі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні керівництво Альянсу дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст та селищ, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє", - наголосив президент.

Водночас президент подякував друзям України.

"У НАТО багато наших партнерів, друзів. Більшість потужних партнерів. Тих, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що. Тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися, ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", - додав глава держави.

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