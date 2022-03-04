Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"
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Президент Володимир Зеленський заявив, що своєю відмовою від закриття неба над Україною НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та селищ в нашій державі.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні керівництво Альянсу дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст та селищ, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє", - наголосив президент.
Водночас президент подякував друзям України.
"У НАТО багато наших партнерів, друзів. Більшість потужних партнерів. Тих, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що. Тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися, ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Але газети почали писати, що з 10 вбитих - 7ро дітей (пишу по пам*яті, але цифри приблизно такі).
Я не могла повірити.
Тоді Штати визнали таки.
"майстерність" вражає.
І чомусь лише наш спецназ ГУР (ЄДИНИЙ) виходив за межі кабульського аеропорту.
А ті всі вояки дружно сховалися
Скоріш за все домовились, що армія зупиниться на кордоні а Дірок і Крим чіпати будуть. А з чого б це така миролюбність. Щось так фурерок натякнув про якихось наркоманів в Києві ? І склад делегації такий базарний. А може просто закидончик такий. Потрібно уважно і пильно дивитись за їх руками.
Засекречений зміст переговорів від народу може свідчити лише про невигідні для нас домовленості
Все вопросы по нейтральном статусе Украины только на референдум после того как рф выведет свои войска, и то в лучшем случае, а не потому что так решат арахамия, ермак и прочие.
Зеленский все правильно и по делу сказал. НАТО это дно обоссаное.
Джон Кеннеди, великий американский президент, когда-то сказал: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"
"Диванный комментатор", задай этот вопрос СЕБЕ, *****, прежде, чем кричать про "предателей из НАТО". НАТО и США никого НЕ ПРЕДАВАЛО, запомните! Делают то, что никогда в истории не делали, даже в отношении СССР!
А тут на сайті здебільшого пенси та жінки.
США обещало вступиться за Украину в случае нападения на неё третьей стороны или обещало что США не будут нападать на Украину?
Это филькина грамота ни о чем: Бла-бла-бла.
Если я правильно понял каждая из сторон гарантирует собственное ненападение на Украину. США, Великобритания напали на Украину? Нет. Вопрос ищерпан.
Кравчук с Кучмой лошары.
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО. От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратов
Відповідно до міжнародних зобов'язань України згідно з Договором
про звичайні збройні сили в Європі, ратифікованим Постановою Верховної
Ради України від 01 липня 1992 року № 2526, Віденським документом
2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки і двосторонніми
міжурядовими угодами із суміжними державами щодо додаткових заходів
зміцнення довіри та безпеки.
А була третьою у світі по ядерній зброї...