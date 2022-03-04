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Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що своєю відмовою від закриття неба над Україною НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та селищ в нашій державі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні керівництво Альянсу дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст та селищ, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє", - наголосив президент.

Водночас президент подякував друзям України.

"У НАТО багато наших партнерів, друзів. Більшість потужних партнерів. Тих, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що. Тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися, ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", - додав глава держави.

Також читайте: Кулеба - до НАТО: Дійте, поки не запізно, не дайте Путіну перетворити Україну на Сирію

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Топ коментарі
+85
Гостро заявлено - але так треба...)
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04.03.2022 23:23
+46
І за Балтику не факт що воюватимуть, ядерною дубіною помашуть і в мить передумають за неї воювати

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04.03.2022 23:26
+41
А що не так? Все вірно сказав. Як державник.
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04.03.2022 23:31
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Так американці в Афгані влупили з дрона і голосно прокричали на публіку, що знищили якось там ватажка талібанського.
Але газети почали писати, що з 10 вбитих - 7ро дітей (пишу по пам*яті, але цифри приблизно такі).

Я не могла повірити.
Тоді Штати визнали таки.

"майстерність" вражає.
І чомусь лише наш спецназ ГУР (ЄДИНИЙ) виходив за межі кабульського аеропорту.
А ті всі вояки дружно сховалися
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05.03.2022 07:37 Відповісти
Абсолютно не правий наш Зеверховний !!! Звинуватити наших друзів із НАТО і Заходу,що вони дають пальне ??? А скільки прилетіло птахів із зброєю ,а ЗЕ будував дороги ,по яким сьогодні їдуть путлерові танки !!! Щодо закриття нашого повітря ,поконсультуйся із фахівцями !!Із багатьох причин це неможливо !! ...П.С. ..ЯКЕ вибрали ,таке і маємо !!!
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04.03.2022 23:49 Відповісти
Так нарікає на допомогу від наших партнерів. Мабуть прагне щоб ми її більше не отримували
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05.03.2022 10:38 Відповісти
яка ж херня та демократія..але людство поки не придумало шось краще
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Типа НАТО не памагает...И шо?
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04.03.2022 23:57 Відповісти
це NATO (No Action, Talk Only)
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05.03.2022 00:04 Відповісти
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Молодцы вы с Кулебой! Называйте вещи своими именами, тыкайте их носом в их дерьмо! Никогда НАТО не испытывало такого позора, и никогда ему от него не отмыться, если нас уничтожат! Если произойдет самый страшный сценарий и нас не станет, НАТО тоже прекратит существование, никто не захочет оставаться членом этой организации.
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05.03.2022 00:10 Відповісти
100 %. Я еще удивляюсь, как при всем хамстве Зели, Арахамии накануне войны по отношению к Западу, нам еще кто-то помогает.
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05.03.2022 12:15 Відповісти
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Самая боеспособная армия в мире- украинская, вы сами справитесь с путинской бандой и вы это уже доказали. НАТО дерьмо трусливое, особенно америкосы
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05.03.2022 00:18 Відповісти
Українській армії критично необхідна зброя та припаси від наших друзів та партнерів щоб впоратись з бандою
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05.03.2022 10:41 Відповісти
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Цей виступ Зеленського я підтримую. Давно требо було назвати речі своїми іменами. Своїм набежанням допомогти Україні хоча б у повітряному просторі НАТО то США ще більше розв'язують руки агресору. Заходу все одно доведеться вступити у цю війну. Божевільне ***** вже не зупинется. Він провокує Швецію, збив літак та вертоліт Румунії. А ті роблять вигляд що вони самі впали через погану погоду. Гидко на це дивитися.
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05.03.2022 00:19 Відповісти
Щодо НАТО все правильно. А щодо себе? Чим цей артист займався 3 роки? Може, створював ******* ППО чи будував літаки? Ні, головним завданням було "велике будівництво", "велике садівництво", "президентський університет", призначити своїх друзів на держ. посади, порушити сотню кримінальних справ проти Порошенка. Втім був так зайнятий, так зайнятий, що на оборону просто часу не було.
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05.03.2022 00:25 Відповісти
Если бы НАТО не были такими»осторожно-трусливыми»,то и «пу»вёл бы себя совсем по другому..Вот именно такие моменты и трусливые решения «не хотим закрывать небо»ведут к продолжительным воинам и катастрофам..,они просто в другой форме «убивают»людей своим равнодушием ,рациональностью ,граничащей с трусостью перед мировым злом.
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05.03.2022 00:29 Відповісти
С одной стороны надо кричать и просить, с другой стороны, кто тебе мешал 2,5 года строить ПВО в городах. Теперь все виноваты, люди гибнут, а он герой, потому что требует.
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05.03.2022 00:35 Відповісти
До другої сторони ми, дай Бог, дійдемо після перемоги.
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05.03.2022 00:50 Відповісти
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за 2 роки, пво не строїться, спитай у парашенка , що і 5 років мало!(((((((
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05.03.2022 04:30 Відповісти
Это мягко сказано, все эти 2.5 года бюджет тратился на все ч ито угодно кроме усилении армии на разворовывался, и если бы не наши западные друзья то настал бы полный капец и зеле пришлось бв есть свой галстук. Но самое большое внутреннее зло Украины это олигархи,которые по сути и развязали эту войну.
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05.03.2022 11:40 Відповісти
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tit%C4%81ns
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05.03.2022 12:53 Відповісти
Тимоша, а та на фронті чи може у Америці? То приїзди і допоможеш!
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05.03.2022 12:56 Відповісти
І путлєр теж не проти... Попробував би НАТО в бою... Не терпиться карліку...
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Колись Коломойський казав, що сам боїться Зеленського.
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05.03.2022 00:55 Відповісти
Дороги хорошие, чо. Правда ракет нет взорвать к **** крымский мост, или базу искандеров в РБ. Но зато рейтинг растёт (согласно проводящимся в период войны ОПРОСОВ ***** КАРЛ), что не может не радовать, конечно же.
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05.03.2022 00:58 Відповісти
все верно сказал. Нет ничего страшнее импотентов у власти
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05.03.2022 01:08 Відповісти
Мы пишем историю своей кровью.........А НАТО во главе с США---ССЫКУНЫ И СЕРУНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 02:03 Відповісти
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А Вам не здається підозрілою така риторика панів на банковій. Спочатку переговори десь на річці. Але так невідомо, хто їх запропонував. При цьому пи...., що саме базарники вибрали білорусів а рузге повістку. Щось промямлили про слідуючу зустріч і викати рузге. А де другий раз зустрічалися, бо говорили що на польсько-білоруському кордоні, але так і не сказали. Про що говорили, засекретили. На польському кордоні базарники засцяли, бо поляки могли б прослухати. І тут після рандеву, Зеленський раптово погнав на НАТО -безпілотну зону , чеченці раптово приїхали на АЕС(заявив Арахамія, з Енергодара не повідомляли) , 50 тонн солярки, ви себе не можете захистити ми за вас боремось та іншу чепуху. І Єрмачок в Америці швиденько опублікував статтю - фурерок знищить Україну. З чого би це. Армія рузге на стадії колапсу. А тут такі фортелі.
Скоріш за все домовились, що армія зупиниться на кордоні а Дірок і Крим чіпати будуть. А з чого б це така миролюбність. Щось так фурерок натякнув про якихось наркоманів в Києві ? І склад делегації такий базарний. А може просто закидончик такий. Потрібно уважно і пильно дивитись за їх руками.
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05.03.2022 02:30 Відповісти
що приймаєш?
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05.03.2022 04:32 Відповісти
Цілком слушне зауваження. Після тих перемовин у нас почалися невдачі та відбувається інфоатака на наших друзів та партнерів у цій війні.
Засекречений зміст переговорів від народу може свідчити лише про невигідні для нас домовленості
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05.03.2022 10:50 Відповісти
Зачем зелебобы заспамили человека, если все правильно говорит. Слишком уж явная атака на НАТО со стороны власть держащих.
Все вопросы по нейтральном статусе Украины только на референдум после того как рф выведет свои войска, и то в лучшем случае, а не потому что так решат арахамия, ермак и прочие.
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05.03.2022 12:21 Відповісти
Ххррр тьпфууууу. (плевок Зе в НАТО)
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05.03.2022 03:16 Відповісти
Эти слова правильные и очень точные!
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05.03.2022 03:18 Відповісти
Мы пишем историю своей кровью.......А НАТО во главе с США--сскуны и серуны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 03:51 Відповісти
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нато ,стало натай і відсмоктує у китаю((((
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05.03.2022 04:33 Відповісти
Умничка
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05.03.2022 05:07 Відповісти
Это , что так трудно закрыть небо . Как в Ливии Враг уже на АЭС .
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05.03.2022 05:11 Відповісти
ЗАЕС не охороняли, два дні населення наодинці блокувало озброєну до зубів орду. Потрібно ще розбиратися як там ворог опинився
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05.03.2022 10:56 Відповісти
АЕС завжди охороняв підрозділ НГУ. Де ці військовослужбовці були на момент атаки? Просто цікаво.
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05.03.2022 12:25 Відповісти
НГУ строковики як на ЧАЕС? Це менти, а не армія. Вони можуть охороняти лише у мирний час. Атомні станції найбільш стратегічні і небезпечні об'єкти, які мали б перебувати під особливою охороною. Наслідки на обох станціях це показали
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05.03.2022 12:47 Відповісти
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Китаю пора бомбить Тайвань и захватить его. США полный ноль, трусы... авторитет ихний ушел в крутое пике...

Зеленский все правильно и по делу сказал. НАТО это дно обоссаное.
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05.03.2022 05:27 Відповісти
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Таке враження ніби навмисне хоче посваритись з НАТО і під приводом того що вони нам не допомагають піти на угоду з ******. Зрадник все ніяк не заспокоїться боїться не *****, а власного народу і армії. Три роки знищував армію і не сподівався що вона буде так мужньо боротись разом з народом і зламала його плани капітулювати на 3 день.
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05.03.2022 06:03 Відповісти
П'ята колона в Україні активізувалась. Вчора Шуфрича схопили Тро коли фотографував оборонні позиції
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05.03.2022 10:59 Відповісти
Давайте без конспірологічних версій. По суті він сказав правду.
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05.03.2022 12:27 Відповісти
Дякуючи кому ми не в НАТО?
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05.03.2022 12:44 Відповісти
По суті НАТО нам ничего не должно, потому что мы не член НАТО
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05.03.2022 12:58 Відповісти
Як різко активувались подоляковські провокатори.
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05.03.2022 06:09 Відповісти
Не знаю, пойдет ли на пользу Украине выступление Зеленского, но столтенберг реально тюфяк и мямля. Послушать его выступление, то можно подумать, что это самый захудалый член оон или пасе или еще каких-то озабоченных. Я была в шоке. Надеюсь только, что это для публики, а на самом деле окажет помощь. Но больше всего надеюсь на нашу родненькую армию и наш украинский народ.
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05.03.2022 06:20 Відповісти
Всем "операторам боевых диванов", что тут на говно исходят, обвиняя НАТО и США в "предательстве". Какого *** вы тут в комментах сидите, а не с калашами на фронте? Мы тут, в Штатах, реально поддерживаем Украину; весь Запад поддерживает, но тут вылезают "диванные вояки" - "а чого ви за нас не воюете?". Мы собираем бабки на помощь, вот, например https://www.facebook.com/donate/507886070680475/4917739608292906/ и таких фондов, куда обыкновенные люди дают кто по $100, а кто и по $5000, дофига. А ты, "злой на НАТО комментатор", хоть гривню дал хоть кому-то?! Или, *****, комменты только строчишь "НАТО нас предало", "ссыкливая гейропа"? Так ты ничем не лучше тупой и вонючей путенской "ваты"!

Джон Кеннеди, великий американский президент, когда-то сказал: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"

"Диванный комментатор", задай этот вопрос СЕБЕ, *****, прежде, чем кричать про "предателей из НАТО". НАТО и США никого НЕ ПРЕДАВАЛО, запомните! Делают то, что никогда в истории не делали, даже в отношении СССР!
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05.03.2022 07:39 Відповісти
Ти не правий.Тут всі дають гроші хто скільки може.
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05.03.2022 09:37 Відповісти
США та НАТО роззброїло Україну та гарантувало їй безпеку. Зрозуміло тобі, американський говнюк? Калашів немає, на металобрухт згідно договору з НАТО. Чого ти тут вилізло, срати?
А тут на сайті здебільшого пенси та жінки.
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05.03.2022 11:15 Відповісти
...русскій дурачьок...
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05.03.2022 12:46 Відповісти
Ти правий: США гарантувало безпеку. США напали на Украину?
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05.03.2022 12:59 Відповісти
Роззброєння проводило США, навіть гроші давало на це. І тикати не треба, тикалка не виросла.
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05.03.2022 13:03 Відповісти
Ну а ты чего тыкаешь в посте выше? Тыкалка большая выросла? Big boss?
США обещало вступиться за Украину в случае нападения на неё третьей стороны или обещало что США не будут нападать на Украину?
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05.03.2022 13:15 Відповісти
Будапештський Меморандум прочитати не в змозі? А у пості віще відповів у тому стилі, що дуже вумний з США пише, те ще й м'яко.
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05.03.2022 13:26 Відповісти
Прочитав. Ну и где там гарантии военного вмешательства США и Великобритании в случае нападения на Украину третьей стороны? Подскажи (те) в каком пункте?
Это филькина грамота ни о чем: Бла-бла-бла.
Если я правильно понял каждая из сторон гарантирует собственное ненападение на Украину. США, Великобритания напали на Украину? Нет. Вопрос ищерпан.
Кравчук с Кучмой лошары.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Ні, Кравчук с Кучмой зрадники, я впевнений, що здали зброю в обмін на безпечний вивіз та розміщення накраденого на Заході.
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05.03.2022 13:49 Відповісти
Якщо одна із сторін порушує взяті на себе зобов'язання то інші сторони мають вжити заходів, щоб змусити порушуючу сторону додержуватися цих зобов'язань.
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05.03.2022 14:15 Відповісти
Вот что было в Украине на момент распада совка. США это тоже розброїло:
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная армия ПВО. От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратов
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05.03.2022 13:26 Відповісти
Ще й були договори про скорочення звичайного озброєння.
Відповідно до міжнародних зобов'язань України згідно з Договором
про звичайні збройні сили в Європі, ратифікованим Постановою Верховної
Ради України від 01 липня 1992 року № 2526, Віденським документом
2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки і двосторонніми
міжурядовими угодами із суміжними державами щодо додаткових заходів
зміцнення довіри та безпеки.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Може Будапештський Меморандум і документ, але у нас була ЗБРОЯ! А зараз і США, і Германія, і НАТО не можутьзакрити наших дітей від бомб і ракет! Де я збрехав? Можливо наші керівники мало зробили для захисту з повітря, але 1 (одна) ракета з 10 боєголовками нам не завадила би! І не бачилиб це Хй*ло на нашій землі!
А була третьою у світі по ядерній зброї...
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05.03.2022 13:03 Відповісти
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 09:05 Відповісти
А чому ми не в НАТО?
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05.03.2022 12:47 Відповісти
США боятся закрыть небо над Украиной чтобы не провоцировать Путина применить ЯО .Значит если Путин нападет на Германию-то США тоже будут боятся закрыть небо над Германией поскольку Путин тоже может применить ЯО? Значит Путин может и города США бомбить обычными ракетами и США отвечать не будут поскольку это МОЖЕТ спровоцировать применение Путиным ЯО! Логично-же!)))
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05.03.2022 10:08 Відповісти
Суперлогічно. Що стосується Німеччини не знаю, а от прибалтів зіллють запросто.
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05.03.2022 12:40 Відповісти
Нужно обратится ко всем украинским диаспорам в США и ЕС чтобы они выходили на митинги с требованием закрыть небо над Украиной
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05.03.2022 10:14 Відповісти
30 років кричали - рассія дарагая! бєларуссія радная! нєт НАТО! та обирали у владу з такими ж поглядами, а тепер обурюються, що НАТО не захищає нас від россії.
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05.03.2022 10:28 Відповісти
Але НАТО мусить виконувати свої функції. Гібридно хоча б. Це ж нескладно. Ніхто ж не просить парадними колонами з музикою і фанфарами.
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05.03.2022 12:43 Відповісти
НАТО мусить виконувати свої функції стосовно членів НАТО.
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05.03.2022 12:48 Відповісти
Отож. Не треба бути генералом НАТО щоб зрозуміти, що після України будуть прибалти, а там як вийде третя світова поступає в шибки.
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05.03.2022 12:54 Відповісти
Согласен на все 100%. Даже в нынешней ситуации по опросам только 74 % за вступление Украины в НАТО. А остальные 26 %? Это кто%
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05.03.2022 13:01 Відповісти
В 2018 году Украина получила статус страны-ассистента НАТО . В августе 2019 года презедент Украины отозвал полномочного посла Украины Пристайко с НАТО и до сих пор не назначил никого. Собирались назначить какую то женщину. На последнем форуме по безопасности политическое руководство Украины вроде бы невзначай вспомнил о ядерном статусе Украины и возможным созданием разработок по оружию. Сейчас фашисты пользуются этим и объясняют захват ЗАС именно его словами. А так, да, все вокруг виноваты у политического руководства Украины, кроме них, любимых.
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Вы праві на 100%, але нато, не допомагаючи Україні, ставить під загрозу безпеку своїх східних членів. Це беззаперечним факт.
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05.03.2022 12:47 Відповісти
Я это понимаю. Понимаю, что в случае " спецоперации" ввх прибалтам достанется первым - они сейчас сами на пороховой бочке. А вот на сколько быстро и эффективно Нато закроет небо и даст отпор - это уже вопрос Нато - нас они давно предупреждали - а на, что способны сами - хрен их немцов и франков знает. Хотя Чалый говорит, что столкновение неизбежно.
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05.03.2022 13:16 Відповісти
НАТО дута кулька. Сцикуни. Позор.
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05.03.2022 11:01 Відповісти
Не потрібні, так не потрібні. Самі "братський народ" закопаємо у наш український чернозем. "Братський народ" - пішов ***** з України.
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05.03.2022 11:19 Відповісти
Есть два члена НАТО - Греция и Турция, которые готовы в любой момент уцепиться друг другу в горло. Есть Венгрия, т.е. Мадярщина, у которой враждебные отношения практически со всеми соседями. Правда, только к Украине она свои претензии высказывает явно, а об остальных гудит в мелкой прессе. И вообще, если ***** двинет орду на Эстонию, или Латвию, то вряд ли НАТО будет воевать реально в их защиту. Только в Польше можно будет им не сомневаться. Прогнившая организация после времен Рейгана и Тетчер.
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Знову правильно і на 99% достовірно. Це Мюнхенська змова 2022 року. Результат відомий всім
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05.03.2022 12:58 Відповісти
Захистимо і нашу свободу, і їх. Така вже наша доля.
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05.03.2022 11:54 Відповісти
Буду щоразу підкреслювати: так звані "великі" країни перманентно і хронічно хворіють на одну і ту ж тяжку хворобу - москвофільство. Англія, Франція (+ Італія) врятували Російську імперію після її розгрому у Кримській війні (1853-56). Саме 1)Франція та 2)Англія допомогли Московщині організувати Першу світову (США допогли перемогти). Саме Франція, Англія та США допомогли більшовицькій Росії організувати Другу світову (і перемогти в ній). Ці країни (+ Німеччина) були категорично проти виходу України зі складу "СССР" в 1991... Ці ж країни ані писнули, коли Московщина холоднокровно винищувала народ Ічкерії... Наші справжні союзники - Польща, Балтика, Чехія, Канада...; дай Боже, щоб і Словаччина, Румунія, Японія, Австралія, Нова Зеландія... Але тут необхідна напружена праця нашої дипломатії, наших політиків, митців, церков, спортсменів...
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05.03.2022 11:57 Відповісти
Щира але дивна претензія до НАТО. Ще місяць тому керівники нашої держави виставляли ідіотами керівників страх НАТО, а тепер таке обурення.. Ми самі маємо оборонятися. І дякувати за будь-яку допомогу
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05.03.2022 12:07 Відповісти
Когда договариваются между собою боссы(ядерные державы), интересы других не особо учитываются.Украинцы вы великая страна и великая нация, вы победите, ваш дух война не возможно сломать при любых условиях и мордорская моль это не приняло к сведению.Как всегда в истории было, пытаются трупами своих граждан достичь перелома.А вы российские граждане просто пушечное мясо для своих хозяев, не поймёте всё за столько лет.
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05.03.2022 12:39 Відповісти
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