Окупанти відійшли від аеропорту Миколаєва, у самому місті ворога немає, - голова ОВА Кім
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Ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу
У Миколаєві ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма у Telegram.
"Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".
У своєму зверненні Кім також підтримав Херсон та закликав містян не здаватися. "Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю".
4 березня у передмістях Миколаєва тривали бої між українськими захисниками та російськими окупантами, зокрема ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне".
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