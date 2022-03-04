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Окупанти відійшли від аеропорту Миколаєва, у самому місті ворога немає, - голова ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти відійшли від аеропорту Миколаєва, у самому місті ворога немає, - голова ОВА Кім

Ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу

У Миколаєві ворожі війська відійшли від аеропорту "Кульбакіне" до авіаремонтного заводу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма у Telegram.

"Зараз уже не стріляють. Відійшов ворог від аеропорту "Кульбакіне". Відійшов до Миколаївського авіаремонтного заводу. Там уже нічого немає, ми все вивезли. Ситуація невесела, але як є. Ми на них чекаємо".

У своєму зверненні Кім також підтримав Херсон та закликав містян не здаватися. "Ну а ми своє не здамо, оборонятимемося чим можемо і поки що можемо. У самому місті ворогів немає. Можемо спати спокійно, я так думаю".

 4 березня у передмістях Миколаєва тривали бої між українськими захисниками та російськими окупантами, зокрема ЗСУ вибили ворожі підрозділи з аеродрому "Кульбакіне".

Читайте також: В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів: ведеться бій, ми зараз відіб'ємо, - голова ОДА Кім

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Тримайтесь, дорогі наші миколаївці! ✌
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04.03.2022 23:41 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
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04.03.2022 23:43 Відповісти
вот что значит неватный голова ОДА, не то что в Херсоне раша тв уже....
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04.03.2022 23:43 Відповісти
Сьогодні, 4 березня, в Україну прибули ветерани спецназу Ізраїлю для того, щоб підтримати нашу державу у війні з країною-агресоркою.
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04.03.2022 23:48 Відповісти
Шалом гідним Євреям !

використайте спеців передусім як інструкторів наших молодих вояків:
мій зять косив від армії, а зараз пішов в тероборону !
Бережи Бог всіх українських вояків !
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04.03.2022 23:53 Відповісти
 
 