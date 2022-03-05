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НАТО саме створило наратив про те, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО саме створило наратив про те, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.

"Сьогодні був саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може. 9 днів ми бачимо жорстоку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя. Людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо вирішило не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

 Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни-НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз слабких. Тих, хто не впевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - НАТО: "Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни"

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Топ коментарі
+26
Браво Президент!! Слава УКраине!!
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04.03.2022 23:33
+21
С нашими пидарасами только так и можно разговаривать. А то привьікли защищать бедньіх расейских бабушек, у которьіх внук поєхал украинцев о бандеровцев из града по многоєтажке защищать.
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04.03.2022 23:35
+9
Мда. Сказать что удивлен,ничего не сказать. Прям плюс в карму
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04.03.2022 23:36
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Браво Президент!! Слава УКраине!!
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04.03.2022 23:33 Відповісти
Він лише сказав правду, і всі, кому вона адресована, знають, що це правда...)
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04.03.2022 23:40 Відповісти
Ірина, не варто занадто очаровуватись.
Так, останні декілька днів Президент без папірця дає прессухи і говорить влучно та метафорично, але робота фахівців НАТО зважувати всі ризики. Так, нам дуже потрібна ще більша та негайна підтримка від них.
Все ж краще робити це дипломатичними засобами, ніж хайпом.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Всю дипломатию они уже перепробовали вдоль и поперек.
Их риски - выдумка, мы не русское небо просим закрыт, а свое - это наше право и их право.
А если они бояться что это "обидит" чувака который сносит город за городом запрещенным оружием - то они и не сила и не альянс - и идут они короче на *** )
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Україна нехай обьявить НАТО війну..в Польщі біля наших кордонів..на слідуючий день.підписує капітуляцію....НАТО здається...техніку залишає..Ми переганяем трофеї і вуаля..воюєм..Якшо ворог підступнний треба діяти такими ж методами ,а не бавитись в демократію..Многоходовочка..
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04.03.2022 23:35 Відповісти
до речі..якшо вони так хочуть бавитись в демократію і з папірцями, то треба так і зробити..і все по міжнародному закону..так як ім подобається
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04.03.2022 23:39 Відповісти
слабо... найвеличніший лідер Всесвіту, перегризає горло Байдену, розпочавши автоматично війну...
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Нехай НАТО нарешті включить свої мізки.
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04.03.2022 23:35 Відповісти
З приводу хитрожопості пузатих гансів

"Значна частина переданих Німеччиною зенітних ракет "Стріла" з запасів НДР у рамках допомоги українському війську має суттєві недоліки. Про це пише Spiegel, передають Патріоти України,

Як дізналися журналісти, ракети на складах Бундесвера не тільки повністю застаріли, а й взагалі не є придатними. Цього тижня їх до передачі України затвердив німецький Мінфін.

У 2014-му ракети "Стріла" вже були заблоковані до використання "з міркувань безпеки" і поміщені на склади, йдеться у конфіденційній записці.
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04.03.2022 23:47 Відповісти
опять респект!

А про що ви думали на тому засіданні?" -про свои ж*пы!!
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04.03.2022 23:35 Відповісти
С нашими ********** только так и можно разговаривать. А то привьікли защищать бедньіх расейских бабушек, у которьіх внук поєхал украинцев о бандеровцев из града по многоєтажке защищать.
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04.03.2022 23:35 Відповісти
Мда. Сказать что удивлен,ничего не сказать. Прям плюс в карму
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04.03.2022 23:36 Відповісти
Уделал их как щенят, пусть смотрят по всем своим новостям какой они "сильный" союз
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04.03.2022 23:36 Відповісти
Вони так і роблять..ЇХНІ Стрімери..дивляться на Камери спостереження по Україні..І Дуже радіють коли якась стрілянина та вибухи..вчора до четвертої ночі лазив по їхніх стрімах..їх дуже багато наблюдали за Атомною станцією..навіть якийсь в Бразилії чи шо..бо стім був не то іспансько не португальською
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04.03.2022 23:42 Відповісти
Он их пристыдил, нет там истерики
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04.03.2022 23:38 Відповісти
угу, закатав як асфальтний каток.
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04.03.2022 23:42 Відповісти
тогда все актеры, политики да и в целом пол мира истерики )
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05.03.2022 00:53 Відповісти
Не все актёры и политики, но среди них хватает. А что касается всего мира - то больше всего меланхоликов - экстравертов.
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05.03.2022 10:14 Відповісти
**** круто!!!!!! но ***** я теперь думаю мы сам на сам останемся(((
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04.03.2022 23:37 Відповісти
Посмотрим. Но если Шольц опять сейчас начнет динамить - его партии крьіндец. Бербок вон за ошибку в анкете заклевали - а тут такое. Карманом все думать гораздьі.
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04.03.2022 23:39 Відповісти
А вообще, с утра казалось, что путин войдет в историю, развалив нато. Теперь, если кто нато и развалит - єто будет уже Зеленский. Перехватил инициативу. Талантливьій человек - талантлив во всем.
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04.03.2022 23:38 Відповісти
Не кажіть дурниць. Актор, що зображує президента, прочитав черговий текст. Так, написаний розумним автором, але актор не має до нього ніякого відношення. Завтра буде текст від іншого автора і вам буде незручно. Нам всім. Так вже було,не раз.
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05.03.2022 05:24 Відповісти
Все наче сказано і так , але якщо щось не так піде з постачанням зброї - то буде нам ще важче. Це я наприклад як проста людина пишу там в твітері на сторінки НАТО і сцикуна столтенберга що в них руки в крові українського народа, а от коли їм заявляють це на весь світ - то це трохи інша ситуація.
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04.03.2022 23:38 Відповісти
Давай Президент, стьобай то НАТО, вони пілять мабуть й не знають з якого кінця кулі летять!
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04.03.2022 23:40 Відповісти
Они думали у кого ещё защеку взять
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04.03.2022 23:42 Відповісти
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04.03.2022 23:42 Відповісти
Абсолютна правда!
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04.03.2022 23:43 Відповісти
Сейчас должен быть мораторий на критику зеленского, но и хвалить не надо особо. У него достаточно косяков было, которые уменьшили обороноспособность Украины.
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04.03.2022 23:44 Відповісти
перший рік: дайте йому 100днів... другий рік: асфальт- це не тільки ценньій мех, а й турбота про колісних трансів... третій: на критику зеленского- мораторий, бо ми всі презезеде ти?
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05.03.2022 00:15 Відповісти
Натовцы ссут Парашку которую мы в одиночку раскатываем!! Бояться следует только применения ЯО - в остальных случаях это просто авианосец Кузнецов!
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04.03.2022 23:46 Відповісти
Наш **********, конечно, выразил мнения большинства народа, но башкой явно не сильно думал. Ребята, они на санкциях потеряли ВСЕ в Европе и Америке сотни миллиардов долларов!!!! Вам этого не понять- что для них это просто ****..ц как круто, потому как никогда в мире никто ни для одной страны даже подобного ничего не делал. Они все жлобы, и такие санкции, когда понимаешь их психологию, это что-то МЕГА! Оружия дают тоже много, мы бы без этого оружия врядли бы продержались так долго. Да, я тоже считаю, что нам должны помочь закрыть небо, и тоже не понимаю в чем проблема, и хочу им наговорить кучу всякой гадости. НО! Мы рискуем при таком хамстве остаться при бубновом интересе, уже мы заявляли- что запад хуже ********** нас пугают пуйлом и вторжением, доумничались? Вести с ними работу надо культурно, побльше им слать фоток с разбитыми городами и трупами. Кстати, в США люди не только с нашей диаспоры , но и многие американцы коренные пытаются довести эту же мысль до руководства своей страны. И очень рассчитываю, что к ним и нам прислушаются.

Но все это не отменяет нашей помощи армии и нашей стоикости. Слава Украине! Слава ЗСУ!!Смерть фашистской росии!
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Так они и вырастили нового Гитлера. Особенно отличились Германия с Францией. Ведь для капитала деньги не пахнут и это желательно тоже зафиксировать в новой истории.
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05.03.2022 00:11 Відповісти
Є метод іхтамнетов і ми нічого не давали , з шулером тільки так
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04.03.2022 23:54 Відповісти
це NATO (No Action, Talk Only)
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05.03.2022 00:04 Відповісти
Известный журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что уже с понедельника российскую армию, а также всю страну ожидает тотальный крах.

"Очень сложно об этом говорить, потому что эти данные засекречены. Но исходя из поведения армии, по замедлению наступления и по информации определённых источников изнутри, можно заключить, что реально резервы у РФ если не иссякли, то закончатся к воскресенью. Очень важно, что они будут делать в ближайшие два дня, понимая, что резервы кончаются. Я очень боюсь, что они могут намного ужесточить наступление в ближайшие часы и дни, понимая, что будет крах через пару дней.

Я несколько раз говорил, что первоначальная стратегия, которая была очевидной, - это блиц-криг: взятие Киева и больших городов на протяжении двух-трёх дней максимум. Видимо, это было обещанно Кремлю. Прошла неделя с того момента, и мы видели, как два-три дня после этого они ещё пытались применить "План Б", и он был не очевиден. Исходя из того, что не получается блиц-криг с минимальными затратами, они решили, что репутационная цена для них не важна, поэтому они пошли на массовые расстрелы населения.

Мы в Bellingcat перенаправили свою деятельность, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушения прав человека. Могу сказать, что нас пригласили 16 числа в американский конгресс, где будем докладывать первоначальные данные, доказывающие наличие военных преступлений на этой войне. Это будет почти за месяц до начала любых судебных разбирательств по этому делу. Но очень важно, что уже 16 числа мы можем показать первоначальные доказательства.

Ожидайте на следующей недели санкции, которые до сих пор никогда не были. Я получил из источников предварительные варианты этих санкций. Они реально то, чего мы никогда не видели. Конкретно по президенту путину
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05.03.2022 00:20 Відповісти
 
 