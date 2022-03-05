НАТО саме створило наратив про те, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.
"Сьогодні був саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може. 9 днів ми бачимо жорстоку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя. Людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо вирішило не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни-НАТО самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО. Це самогіпноз слабких. Тих, хто не впевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?"
Будь ласка, зачекайте...
Так, останні декілька днів Президент без папірця дає прессухи і говорить влучно та метафорично, але робота фахівців НАТО зважувати всі ризики. Так, нам дуже потрібна ще більша та негайна підтримка від них.
Все ж краще робити це дипломатичними засобами, ніж хайпом.
Их риски - выдумка, мы не русское небо просим закрыт, а свое - это наше право и их право.
А если они бояться что это "обидит" чувака который сносит город за городом запрещенным оружием - то они и не сила и не альянс - и идут они короче на *** )
"Значна частина переданих Німеччиною зенітних ракет "Стріла" з запасів НДР у рамках допомоги українському війську має суттєві недоліки. Про це пише Spiegel, передають Патріоти України,
Як дізналися журналісти, ракети на складах Бундесвера не тільки повністю застаріли, а й взагалі не є придатними. Цього тижня їх до передачі України затвердив німецький Мінфін.
У 2014-му ракети "Стріла" вже були заблоковані до використання "з міркувань безпеки" і поміщені на склади, йдеться у конфіденційній записці.
А про що ви думали на тому засіданні?" -про свои ж*пы!!
Но все это не отменяет нашей помощи армии и нашей стоикости. Слава Украине! Слава ЗСУ!!Смерть фашистской росии!
"Очень сложно об этом говорить, потому что эти данные засекречены. Но исходя из поведения армии, по замедлению наступления и по информации определённых источников изнутри, можно заключить, что реально резервы у РФ если не иссякли, то закончатся к воскресенью. Очень важно, что они будут делать в ближайшие два дня, понимая, что резервы кончаются. Я очень боюсь, что они могут намного ужесточить наступление в ближайшие часы и дни, понимая, что будет крах через пару дней.
Я несколько раз говорил, что первоначальная стратегия, которая была очевидной, - это блиц-криг: взятие Киева и больших городов на протяжении двух-трёх дней максимум. Видимо, это было обещанно Кремлю. Прошла неделя с того момента, и мы видели, как два-три дня после этого они ещё пытались применить "План Б", и он был не очевиден. Исходя из того, что не получается блиц-криг с минимальными затратами, они решили, что репутационная цена для них не важна, поэтому они пошли на массовые расстрелы населения.
Мы в Bellingcat перенаправили свою деятельность, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушения прав человека. Могу сказать, что нас пригласили 16 числа в американский конгресс, где будем докладывать первоначальные данные, доказывающие наличие военных преступлений на этой войне. Это будет почти за месяц до начала любых судебных разбирательств по этому делу. Но очень важно, что уже 16 числа мы можем показать первоначальные доказательства.
Ожидайте на следующей недели санкции, которые до сих пор никогда не были. Я получил из источников предварительные варианты этих санкций. Они реально то, чего мы никогда не видели. Конкретно по президенту путину