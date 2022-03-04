До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба
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Після початку війни український народ побачив, що все навпаки
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до війни український народ вважав НАТО силою, а Європейський Союз слабким і нерішучим, однак, інформує Цензор.НЕТ. Про це він сказав під час телемарафону.
"Після початку війни український народ побачив, що все навпаки. Що Європейський Союз має характер, має силу, застосував безпеку, безпрецедентні санкції. Створив фонд спеціальний для фінансування Збройних сил. Дав нам перспективу членства і статус кандидата. А НАТО не може вирішити нічого", - заявив Кулеба.
Він підкреслив, що це "та слабкість, за яку Альянс розплатиться".
Водночас міністр повідомив, що Україна продовжує співпрацю з деякими країнами-членами НАТО.
"Ми все одно залишаємося сильними та продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з партнерами, для того, щоб отримати у них літаки, засоби протиповітряної оборони. Це країни-члени НАТО. Але це не Альянс як цілісна структура. Війна - це завжди час, коли маски скидаються, коли кожен проявляє свою сутність. І, на жаль, ми всі побачили, що НАТО не зовсім таке, як український народ про нього думав", - визнає Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
а вообще это все очень плохо.
И вот другие страны увидят - Акелла промахнулся. И страны Балтии и Польшы или Тайвань задумаются, а нас они защитят или нет?
Справа не в статусах, справа в тому, що у України зараз найсильніша армія континенту і Україна союзник НАТО. Не захистити такого сильного союзника - це абсолютне визнання власної імпотенції.
І "по барабану" і "я сцуся від страху" - це дві великі різниці.
Безопасность это не данность, ее надо заработать - иметь сильную армию, союзников, экономику... А нам прижарило и вот мы орем на весь мир дайте нам то, дайте нам се...
Это серьезный косяк политиков что свалив от влияния России, мы не получили взамен каких то гарантий от того же НАТО.
Просто уявіть, що України немає, Путін - вєлікій стратєг і далі по тексту. Путін заспокоїться? Серйозно?? Да він відразу піде в прибалтику - сходу, бо НАТО - лохи, а у нєво ядєрноє аружие...
Ми 8 років мінімум чули "нє злітє Путіна, а то Путін нападьот" - допомогло не злить, сильно допомогло? А от кулаком в їбало Путін розуміє чотко. І саме цього - доступної комунікації - НАТО зараз не робить від слова зовсім.
Згадай наприклад айленди, наших моряків готували для їх експлуатації прямо у Штатах не один місяць перед передачею самих катерів. Теж саме з байрактарами.
У нас наразі часу на це просто немає. Дадуть нам те ППО і це буде просто купа заліза.
От літаки тих моделей, які ми знаємо -- це була б реальна допомога!
Напружимось ще трохи, сили агресора - на ісході, 2-3 доби - і час гнати ворога якнайдалі.
буде використана для розміщення біженців з України)👍🏼😡
З камінням на кацапів йти?
20к автоматів у Києві роздали і все - нема в державі озброєння.
Багато хто не рибки гупі.
Память є.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Росія або змусить Україну капітулювати, або ж спалить все. Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
Цей провокує.
До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3321653
Цей глузує.
НАТО виділило нам 50 тон дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3321654
Про що вони домовляються на перемовинах?
Рашка скаже "Ґут, Валдьемар!", ще й "гарантії безпеки" дасть.
Не розганяєм зраду, єднаємось.
Слідкуємо за руками.
Більш цікаво що з питаннями визнання Криму та ордло?..
ООН
ОБСЄ
--- Це організації пустушки де засіли бюрократи що присмоктались до бюджетів та фуршетів