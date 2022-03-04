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НАТО (2512) Кулеба Дмитро (1769)

До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба

Після початку війни український народ побачив, що все навпаки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до війни український народ вважав НАТО силою, а Європейський Союз слабким і нерішучим, однак, інформує Цензор.НЕТ. Про це він сказав під час телемарафону.

"Після початку війни український народ побачив, що все навпаки. Що Європейський Союз має характер, має силу, застосував безпеку, безпрецедентні санкції. Створив фонд спеціальний для фінансування Збройних сил. Дав нам перспективу членства і статус кандидата. А НАТО не може вирішити нічого", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що це "та слабкість, за яку Альянс розплатиться".

Водночас міністр повідомив, що Україна продовжує співпрацю з деякими країнами-членами НАТО.

"Ми все одно залишаємося сильними та продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з партнерами, для того, щоб отримати у них літаки, засоби протиповітряної оборони. Це країни-члени НАТО. Але це не Альянс як цілісна структура. Війна - це завжди час, коли маски скидаються, коли кожен проявляє свою сутність. І, на жаль, ми всі побачили, що НАТО не зовсім таке, як український народ про нього думав", - визнає Кулеба.

Читайте також: НАТО саме створило наратив про, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

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Топ коментарі
+19
Я б на твоєму місті не пиздів би такого. Вже не кажу проте що всі 2.5 роки ви, зелені уїбани робили все тілки для власного піару , повністю ігноруючи питання оборони.. До вас волали, молили що на порозі ворог а ви дурня включали. А як глузували шакали з Армія-Мова-Віра. А зараз НАТО винно?. Все пам"ятаємо. Розборки будуть, але потім.
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04.03.2022 23:52
+18
Может стыдно станет? Если бы я жил в той же Германии или Франции мне бы стало. Если небо закрыть слабо, то хотя бы серьезным вооружением помочь, тем более видя что украинцы землю зубами грызут.
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04.03.2022 23:47
+14
Італійці вирішили потролити пропагндона соловйова і заявили ,що його віла на озері Комо ,
буде використана для розміщення біженців з України)👍🏼😡
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04.03.2022 23:52
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Может стыдно станет? Если бы я жил в той же Германии или Франции мне бы стало. Если небо закрыть слабо, то хотя бы серьезным вооружением помочь, тем более видя что украинцы землю зубами грызут.
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04.03.2022 23:47 Відповісти
им так стало стыдно, что решили все перенести на понедельник, и спокойно провести выходные, дома, в тепле и уюте.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Таке відчуття, що вони бачать, що ВСУ справляються і думають: ну то нашо допомагати?
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Я живу в Германии, у которой нет армии. Точнее, на бумаге она есть, и это все. Нет ни одного самолета, способного летать - все в ремонте, и нет запчастей. Главная задача Бундесвера - соблюсти гендерное равенство и расовую толерантность.
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04.03.2022 23:53 Відповісти
вы забыли про социалку арабам и евреям.
а вообще это все очень плохо.
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05.03.2022 00:00 Відповісти
вот орем НАТО НАТО а оно нам надо??? думаю НАТО доживает последние свои месяца год два от силы.. такой союз явно это позор а какие налоги все платят кстати не зря Трамп грозился выйти из НАТО потому как платили США чуть ли не 70% долю всех взносов союза.. и теперь нам НАДО ОЧЕНЬ ХОРОШО ДУМАТЬ И ВЗЕШИВАТЬ про НАТО.. что то мне говорит что будь сегодня Украина членом НАТОГ и Россия напала бы на нас то НАТО начало бы искать отговорки и отмазки.. называя войну гражданско военным приграничным конфликтом религиозно этническим столкновением любую лабуду но только не вписаться в войну...за Украину.. статья 5 думаю такая же профанация как и Меморандум Будапешта даже для туалета не годное... ПДЧ КАК РАЗ И ПОКАЗЫВАЕТ ВО СКОЛЬКО ЕВРО МИЛЛИОНОВ МЫ ВЛЕТАЕМ ПО ВЗНОСАМ ДРУЖЕСКИМ ВЗНОСАМ И ПРОЧАЯ А ЧТО ВЗАМЕН вопрос из вопросов... но ПДЧ нам как то не спешат и давать...
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05.03.2022 00:06 Відповісти
Оце вже тепліше - те, про шо я писав. Без США і Британії - НАТО - це нато.
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05.03.2022 00:44 Відповісти
напихали натовцам, молодцы
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04.03.2022 23:49 Відповісти
Ага, напихали. У меня такое ощущение, что они форсируют нас просто разосрать с НАТО (а это не 1 и 2 страны)
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05.03.2022 01:03 Відповісти
Кулебі-респект і уважуха! Все вірно каже.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
До того яєць сказати подібного не вистачало у міністра МЗС.
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04.03.2022 23:54 Відповісти
ну НАТО тут гордо скажет, какие претензии у не-члена? что они в общем-то и говорят.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Оно то скажет, только там избиратели, они это плохо понимают. Особенно в свете тысяч добровольцев из этих стран уже едущих сюда на войну.
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Тут такое дело, что если НАТО или там США не хватает яиц сейчас, то непонято отчего им хватит если Россия нападет на Польшу или Китай на Тайвань. Угроза та же. Ядерная война. Может лучше сдать Тайвань и Польшу - а там смотреть выберутся они или нет?
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04.03.2022 23:54 Відповісти
Вопрос рисков. Если они не ответят за страну НАТО то весь союз развалится. А если дадут захватить Украину, то в общем то ничего смертельного для них не случится. Мне кажется это тупиковая риторика на НАТО бочку катить, просто трата времени. Более того может нам обраткой еще прилететь, политики не любят когда им жизнь портят.
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05.03.2022 00:08 Відповісти
Прости, но НАТО никто всерьез не будет воспринимать. И речь не про НАТО здесь, а про США. Все понимают что Россия бросила вызов гегемонии США. И США если Украина победит, то они будут выглядеть героями, если проиграет - слабаками. Даже потери, которые есть сейчас будут преследовать американцев, но не так сильно при победе.
И вот другие страны увидят - Акелла промахнулся. И страны Балтии и Польшы или Тайвань задумаются, а нас они защитят или нет?
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05.03.2022 00:11 Відповісти
Да ну, ерунда полная. Какими слабаками они будут выглядеть, они уже и так возле границ России. Это России надо что-то кому то доказывать что они не слабаки, НАТО такие вещи по барабану. Что мы в общем то и видим по их реакциям.
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05.03.2022 00:25 Відповісти
Они будут показывать что они не защитили Украину, хотя могли. Потому что боятся ядерной войны. Но разве угроза ядерной войны исчезнет?
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Ви серйозно вважаєте єрундою нинішнє бекання Столтенберга?
Справа не в статусах, справа в тому, що у України зараз найсильніша армія континенту і Україна союзник НАТО. Не захистити такого сильного союзника - це абсолютне визнання власної імпотенції.
І "по барабану" і "я сцуся від страху" - це дві великі різниці.
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05.03.2022 00:44 Відповісти
ES daze menia udyvila jesli realno pomoc vojenuju daze dajiot i sankciji davit kak sledujet,a vot NATO tam ne tolko stati byli protiv,a bolsinstvo stran NATO v tom cysle i Kanada,Cexija,Slovakija pro vengrov,francuzov,nemcev daze govorit nenado.
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05.03.2022 00:31 Відповісти
І путлєр бачить НАТО таким саме слабким, тому і глумиться, А у НАТО не вистачає мізків це нарешті зрозуміти.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Никто не ощущает суть цинизма? Нас рады видеть в ЕС и даже подписали всякие бумажки, а как нужно вступиться за потенциального кандидата, так что то мешает.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
ЕС это экономический союз а не военный. НАТО к нему вообще отношения не имеет. Украина по большому счету для НАТО вообще никто. Так что нам надо радоваться что вообще помогают (тут скорее им нравится идея максимально ослабить Россию, но уж лучше так чем никак).
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05.03.2022 00:13 Відповісти
Радоваться должны говоришь. Где системы петриот или ПРО? ну где?. У меня впечатление, что политики в ЕС и США, в данный момент рассматривают нашу ситуацию как модель событий. Выводы делают. За помощь спасибо конечно, но до них дойдет только в том случае, что если не выстоит такой гигант как Украина, они пообсераются там от страха. Но мы обязательно победим! Слава Україні!
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05.03.2022 00:24 Відповісти
А они нам должны чего то? Почему мы не купили Патриот или аналоги сами, или не сделали? Почему вообще кто-то нам должен чего то давать?!
Безопасность это не данность, ее надо заработать - иметь сильную армию, союзников, экономику... А нам прижарило и вот мы орем на весь мир дайте нам то, дайте нам се...
Это серьезный косяк политиков что свалив от влияния России, мы не получили взамен каких то гарантий от того же НАТО.
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05.03.2022 00:34 Відповісти
Далжни/нє далжни...

Просто уявіть, що України немає, Путін - вєлікій стратєг і далі по тексту. Путін заспокоїться? Серйозно?? Да він відразу піде в прибалтику - сходу, бо НАТО - лохи, а у нєво ядєрноє аружие...
Ми 8 років мінімум чули "нє злітє Путіна, а то Путін нападьот" - допомогло не злить, сильно допомогло? А от кулаком в їбало Путін розуміє чотко. І саме цього - доступної комунікації - НАТО зараз не робить від слова зовсім.
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05.03.2022 00:49 Відповісти
Певно політики в ЕС дійсно вважають, що нашими руками, жар розгрібуть. Ну, це так виглядає, деякою мірою.
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05.03.2022 00:58 Відповісти
Вот ты, сидишь в сухости и в тепле, рассуждаешь правильности вещей. Политики, тоже сидят в тепле и уюте, о своих рейтингах думают. А под бомбами дети гибнут, потому что кто то не должен, а кто то не договорился, не купил. В данном случае, словосочетание " не должны" не уместно. Я не могу оспорить факт, что не должны. Но раскрой глаза, кто против нас и что против нас. Прижарило нам,... мы что ли все это затеяли? Да политики по сей день, это называют ,агрессией и внутренним конфликтом. Вот и не должны.
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Просто опасно думать что нам кто-то там чего то должен. Понятно что мы серьезная проблема для русских и штаты это ценят. Этим надо пользоваться и что-то выбивать себе. Но опасно сидеть на попе и думать что НАТО/ЕС нам должны и сейчас все порешают - закроют небо, а завтра вообще свои войска введут. Не будет ни первого ни второго, или сами отмахаемся или будем жить в "новой реальности" =(
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05.03.2022 01:13 Відповісти
Кулеба прав, есть масса возможностей помогать Украине без прямого вмешательства НАТО. Скажем, поставлять РЭБ на наши самолеты, что бы их практически невозможно было сбить, дать какое-то ПВО, кроме ручного, активнее (хотя может я и не прав) снабжать оперативными разведданными наши войска, подкинуть дронов типа Байрактара, но по-серьезнее. Да много чего еще.
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04.03.2022 23:51 Відповісти
Може ти такий геніально обдарований, що посади тебе за асфальтний каток і ти одразу взірцеве покриття відкатаєш. АЛЕ, зазвичай для опанування складної техніки потрібен час, багато часу та тренувань.
Згадай наприклад айленди, наших моряків готували для їх експлуатації прямо у Штатах не один місяць перед передачею самих катерів. Теж саме з байрактарами.

У нас наразі часу на це просто немає. Дадуть нам те ППО і це буде просто купа заліза.
От літаки тих моделей, які ми знаємо -- це була б реальна допомога!
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05.03.2022 00:14 Відповісти
А кто сказал что не снабжают данными? Я думаю спутники, радары АВАКС и прочее шлют нам, просто вряд ли кто такое афишировать будет. Это конечно IMHO, но я почти уверен. Скорее всего этим же объясняются наши успехи ПВО.
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05.03.2022 00:15 Відповісти
МОРАЛЬ: іншої армії з іншими контрактниками в РФ немає, ми перемололи до половини всього боєздатного (Пентагон каже, що в операцію вкинуто 90% наявних сил і засобів стовреного минулогого року угруповання, а формування іншого не спостерігається; врахуємо тут же, що те, що було на Далекому Сході, в Забайкаллі і за Уралом, вже тут, а іншого там - склади і бази, а їх ще треба розгорнути).
Напружимось ще трохи, сили агресора - на ісході, 2-3 доби - і час гнати ворога якнайдалі.
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04.03.2022 23:51 Відповісти
Да не. Они расползлись как тараканы. Это будет некоторое время еще точно. Так что время играет на нас, но помощь Нато не помешает и побыстрее.
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04.03.2022 23:56 Відповісти
Я б так не радів поки що, м"яса у них як у дурня фантіків, техніки набагато більше, авіації в десятки разів більше...
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04.03.2022 23:56 Відповісти
Італійці вирішили потролити пропагндона соловйова і заявили ,що його віла на озері Комо ,
буде використана для розміщення біженців з України)👍🏼😡
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04.03.2022 23:52 Відповісти
кармический долг...
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05.03.2022 00:02 Відповісти
Кулеба роздав НАТО і ЄС багато в чому незаслужених компліментів. Але інших союзників у нас наразі нема і не буде. Треба подолати цю московську навалу...
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Справедливый упрек...
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04.03.2022 23:52 Відповісти
Я б на твоєму місті не ****** би такого. Вже не кажу проте що всі 2.5 роки ви, зелені уїбани робили все тілки для власного піару , повністю ігноруючи питання оборони.. До вас волали, молили що на порозі ворог а ви дурня включали. А як глузували шакали з Армія-Мова-Віра. А зараз НАТО винно?. Все пам"ятаємо. Розборки будуть, але потім.
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04.03.2022 23:52 Відповісти
А я би на твому місці закрив би свою пащеку і робив би щось для України зараз і негайно .
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04.03.2022 23:57 Відповісти
А що робити, якщо в нас навіть АВТОМАТИ ЗАКІНЧИЛИСЯ?!!!
З камінням на кацапів йти?
20к автоматів у Києві роздали і все - нема в державі озброєння.
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05.03.2022 00:23 Відповісти
Хетьмана на нари.
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05.03.2022 00:05 Відповісти
Взагалі то вірно, але не наразі.
Багато хто не рибки гупі.
Память є.
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05.03.2022 00:14 Відповісти
засцали члЕни
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04.03.2022 23:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Походу Вова готовит капитуаляцию и жалеет что не свалил раньше, думал, раз два и в дамки
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Он правильно делает - просит помощи.
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04.03.2022 23:57 Відповісти
Цей лякає.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Росія або змусить Україну капітулювати, або ж спалить все. Джерело: https://censor.net/ua/n3321636
Цей провокує.
До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3321653
Цей глузує.
НАТО виділило нам 50 тон дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3321654
Про що вони домовляються на перемовинах?
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04.03.2022 23:56 Відповісти
От тоже об этом подумал - договорняк
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05.03.2022 00:09 Відповісти
Слідкуємо за руками.
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05.03.2022 00:10 Відповісти
Так тут же все зрозуміло. Готують думку суспільства, що пункт про членство у NATO треба назавжди виключити з Конституції.

Рашка скаже "Ґут, Валдьемар!", ще й "гарантії безпеки" дасть.
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05.03.2022 00:24 Відповісти
Нічого тут не зрозуміло. На конституцію голосів немає, та й на руках багато зброї. Забудь.
Не розганяєм зраду, єднаємось.
Слідкуємо за руками.
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05.03.2022 00:34 Відповісти
А кстати можно и выключить. А потом, через некоторое время, снова включить.
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05.03.2022 00:55 Відповісти
Однозначно схоже, що ми збираємось погодитись на позаблоковість. Це нас так тіпа готують - бо щось дуже різко риторика змінилася і йде в одному напрямку.
Більш цікаво що з питаннями визнання Криму та ордло?..
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05.03.2022 03:19 Відповісти
НАТО
ООН
ОБСЄ

--- Це організації пустушки де засіли бюрократи що присмоктались до бюджетів та фуршетів
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04.03.2022 23:57 Відповісти
Да, это даже не демарш, а звонкая пощёчина. Молодец Кулеба!
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04.03.2022 23:58 Відповісти
Что-то я так смотрю наши власть держащие начали на НАТО напирать. Готовят украинское общество к негативному отношению к НАТО? Неужто с путаном арахамия и подоляк договорились о чем-то?
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05.03.2022 00:36 Відповісти
А чим нато допогло Україні ?
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05.03.2022 05:39 Відповісти
Оно вообще-то и не обязано помогать. Надо было как поляки и прибалты вступать в НАТО, а не 30 лет дрочить на "братские народы". Вот и выгребаем сейчас. При всех нюансах россия-это ядерная страна и никто не знает что в голове у придурка.
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05.03.2022 07:52 Відповісти
Кулеба - красавчик
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05.03.2022 00:36 Відповісти
Знову війна десь. Відстань може дуже скоротитись, щоб не було занадто пізно. Не треба боятись всяких ПРОПАГАДНИСТСЬКИХ СТРАШИЛОК, а дати Всім Миром рішучу відсіч з усього Світу.
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05.03.2022 09:27 Відповісти
 
 