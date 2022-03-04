До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба

Після початку війни український народ побачив, що все навпаки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до війни український народ вважав НАТО силою, а Європейський Союз слабким і нерішучим, однак, інформує Цензор.НЕТ. Про це він сказав під час телемарафону.

"Після початку війни український народ побачив, що все навпаки. Що Європейський Союз має характер, має силу, застосував безпеку, безпрецедентні санкції. Створив фонд спеціальний для фінансування Збройних сил. Дав нам перспективу членства і статус кандидата. А НАТО не може вирішити нічого", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що це "та слабкість, за яку Альянс розплатиться".

Водночас міністр повідомив, що Україна продовжує співпрацю з деякими країнами-членами НАТО.

"Ми все одно залишаємося сильними та продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з партнерами, для того, щоб отримати у них літаки, засоби протиповітряної оборони. Це країни-члени НАТО. Але це не Альянс як цілісна структура. Війна - це завжди час, коли маски скидаються, коли кожен проявляє свою сутність. І, на жаль, ми всі побачили, що НАТО не зовсім таке, як український народ про нього думав", - визнає Кулеба.

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