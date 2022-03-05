НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував позицію НАТО щодо відмови від закриття неба над Україною, нагадавши про Будапештський меморандум.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у своїй промові 4 березня.

Зеленський підкреслив: "Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?"

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