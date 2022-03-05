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НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував позицію НАТО щодо відмови від закриття неба над Україною, нагадавши про Будапештський меморандум.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у своїй промові 4 березня.
Зеленський підкреслив: "Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?"
Топ коментарі
+28 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар04.03.2022 23:57
+27 Николай Кухар
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+26 Женя-Женя
показати весь коментар04.03.2022 23:55
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До речі, так жорстко він і досі не наїзжав на *****.