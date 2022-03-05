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НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував позицію НАТО щодо відмови від закриття неба над Україною, нагадавши про Будапештський меморандум.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у своїй промові 4 березня. 

Зеленський підкреслив: "Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО саме створило наратив про, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

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Топ коментарі
+28
И чем нас в данной ситуации ты еще напугать хочешь? Калибрами нас кацапы уже долбили, искандерами, кадыровцев засылали, вакуумными и кассетными бомбами утюжат наши города. Гибнут дети, женщины, старики. Гибнут наши герои. Чем ты еще, убогое в памперсах нас напугать хочешь? Чем можно еще напугать людей, которые каждый день в глаза смерти смотрят?
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04.03.2022 23:57
+27
Все правильно він каже. З ними треба розмовляти з позиції сили, а не млямлити!! Позиція повинна бути жорстка, не хочете допомагати - ідіть за кораблем!!!
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04.03.2022 23:55
+26
хуже будет же вам. Если Украина падет, стадо обезумевших орков станет у ваших границ. И глядя на импотентного столтенберга и ко, я не удивлюсь, если путин откусит еще что-нибудь. Ну например страны Балтии.
Он же ссср восстанавливает....
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04.03.2022 23:55
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И звезда смерти. И много, много денежки. И пусть никто не уйдет обиженным.
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05.03.2022 01:20 Відповісти
Пішли несмішні сценки від чувака, який завалив оборону. Цікаво а ображати партнерів- справді чудова ідея, чи це щоб вони відвернулись. Про що ви там зі своїм завхозом домовились
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05.03.2022 01:10 Відповісти
це план Єрамака
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05.03.2022 02:03 Відповісти
мабуть 50 тис тонн ? а то наче одну цистерну дали
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05.03.2022 01:13 Відповісти
Ну ось. А попереджали. Але ніхто не слухав. ЗЕлені нас починають "варити" і схоже йде таки до "нейтрального статусу" і вже більшість на це погодиться через жертви мирних людей та руйнування житлових будинків. Десь через тиждень буде спроба "зупинити війну".
До речі, так жорстко він і досі не наїзжав на *****.
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05.03.2022 02:02 Відповісти
Зеля, ты не перегибай. Это всего-ничего, а наши стратегические партнеры. Решимость не сразу появляется, нужно подтверждать ее - когда это НАТО воевало? Никогда. Эта война большой шок, но только вместе мы победим путинскую империю Зла
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05.03.2022 02:05 Відповісти
Здається після такої "промови" НАТО нам вже хрін. що дасть з озброєння...ЗЕлений інфантіл таки зовсім з катушек поїхав... хотілося б помилятися, але це вже дуже несправедливий наїзд на країни, які не зобов'язані нічим нам насправді і допомагати.
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05.03.2022 02:19 Відповісти
Зеля не нагнетай панику , а то инвестиции уйдут.
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05.03.2022 02:33 Відповісти
Усі критики НАТО забувають одну просту істину, що вони приймають рішення після консенсусу і я думаю всі чудово розуміють хто голосує проти. Але ті ж країни НАТО дають нам і зброю і фінанси й розвіддані, а критика НАТО з боку зедебіла і подоляковської швалі не більше ніж спроба виправдати зедебіла після його відмови від НАТО на догоду *****.
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05.03.2022 07:01 Відповісти
Шо ЗЕчмо опять несёт! Опять нанюхался кокса? Он хочет, чтобы союзники отвернулись от нас? Нам нужно оружие и та же самая соляра, потому что ЗЕ вместо армии строил дороги. Нам нужно в НАТО. Нам нужно портнёрство с Западом. Но ЗЕшобла планомерно всё это просирает. ЗЕ ещё не сдал Украину только потому, что ЗСУ и люди затято убивают кацапню
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05.03.2022 07:29 Відповісти
ОСОБИСТА ДУМКА!!!!! Що Ви на НАТО та ЄС гоните,схаменіться!!! Та як-би не їхня підтримка,ще в 14-15 році УКРАЇНИ не було-б,це не розуміють або повні ІДІОТИ,або агенти Кремля!!!! Мене бісе,коли тикаємо на інших,а в самих в головах ЛАЙНО!!! Вчора дивився ролик з Кишинева,чоловік розповідав і показував,як ведуть себе наші **біженці**(не всі) ,моя донька говорить як пищать поляка від таких наших **біженців** ,інша говорить скільки ФУР кожен день відправляють в Україну,кожен день ходить пакує допомогу,починаючи від памперсів і закінчуючи ліками,говорить,що одна відходить,інша підходить!!! То Ви всі,хто гонить на Захід,краще розбиріться зі своїми **біженцями**,які дискридитують і ПОЗОРЯТЬ безстрашний український народ і ще одне,ПОЦІКАВТЕСЬ,чи ваших діточок на лексусах,мерінах,бехах та інших тачках часом НЕМАЄ серед тих **біженців** і чи немає їх серед прикордонників,які за доляри випускають їх за кордон!!!(маю на увазі чоловіків призового віку) А тепер ще один момент.ХТО ВАМ ВИННИЙ,а ВИННІ САМІ І НЕ ВИНІТЬ КОГОСЬ,хто вибрав стільки депутатів опожопників,хто не підтримував вступ до НАТО,хто не боровся з корупцією,хто не створював нормальну судову систему хто,хто,хто,хто......... і це безкінченно,а тепер в усьому винне НАТО,чи може НАТО роздавало по 1000грн ковідних,які майже всі перерахували люди на ВСУ,а ще хто радів дорогам,а ще радів мільярду посажених дерев,а ще телефонам,а щн,а ще,а ще ......!!!! Розберіться в собі,а потім з претензіями до інших і СЛАВА УКРАХНІ,і СМЕРТЬ КАЦАПАМ!!!!!!!
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05.03.2022 08:34 Відповісти
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