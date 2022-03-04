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На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на засіданні Радбезу ООН закликали закрити небо над Україною.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!" - йдеться в повідомленні.

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04.03.2022 23:55 Відповісти
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04.03.2022 23:58 Відповісти
Ветераны спецназа Израиля прибыли в Украину
Первые добровольцы начали прибывать в Украину для того, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами
"ХВИЛЯ" 04.03.2022 21:21:00
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04.03.2022 23:59 Відповісти
давно тут с хх.02.2022
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05.03.2022 00:19 Відповісти
ГУР опублікувало список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, яка здійснює бойові вильоти з аеродрому Республіки Білорусь "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі в Україні.

Як передає Укрінформ, про це ГУР повідомляє у Фейсбуці.

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"!
Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - заявили в ГУР.

В управлінні розвідки додали, що використовують хештег "окупантиРФ" не помилково, хоч і йдеться про білоруських військових злочинців, "адже держави РБ не існує. Це вже все одна орда РФ".
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05.03.2022 00:06 Відповісти
Список личного состава бригады армейской авиации осуществляющего боевые вылеты с аэродрома РБ "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины:

https://gur.gov.ua/content/spysok-lychnoho-sostava-bryhad-armeiskoi-avyatsyy-osushchestvliaiushcheho-boev-e-v-let-s-a-rodroma-rb-lyda-dlia-nanesenyia-udarov-po-myrnomu-naselenyiu-y-ynfrastrukture-ukrayn.html
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05.03.2022 00:08 Відповісти
Коротко
..
***** зійшло з розуму.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 00:07 Відповісти
 
 