На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на засіданні Радбезу ООН закликали закрити небо над Україною.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!" - йдеться в повідомленні.

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