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Велика Британія (1342) війна (7386) Пристайко (285) закрите небо (22)

Закриття неба над Україною, скоріш за все, просуватиметься Великою Британією, - Пристайко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Закриття неба над Україною, скоріш за все, просуватиметься Великою Британією, - Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Росія погрожує всьому світу ядерною війною.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, закриття неба над Україною - це входження НАТО в пряме протистояння з Росією, яка погрожує всьому світу.

"Не тільки НАТО, не тільки Україні, а погрожує всьому світу ядерною війною, яка може привести всю цивілізацію до вимирання. Один з варіантів, над яким активно працює Британія, — це забезпечення достатніх спроможностей України збивати все, що знаходиться в нашому небі", - зазначив посол.

Водночас Пристайко додав, що закриття неба над Україною скоріше за все, буде просуватися Великою Британією.

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Топ коментарі
+34
Бритам как всегда, очередной респект)
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05.03.2022 00:19
+19
Коротко
Янкі трошки обсерон ії.тому в дію вступають брати
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 00:21
+17
Британцы первыми ввязались в войну против Гитлера,даст Бог ввяжутся и против Путлера.
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05.03.2022 00:27
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Бритам как всегда, очередной респект)
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05.03.2022 00:19 Відповісти
Пусть нацелят свои подлодки на Москву и Алтай и Путин обосрется.
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05.03.2022 00:21 Відповісти
Верим в Королеву. Верим в Бориса.
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05.03.2022 00:20 Відповісти
Коротко
Янкі трошки обсерон ії.тому в дію вступають брати
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 00:21 Відповісти
Бляха, хоть бери и просил Её Величество принять нас в Соединенное Королевство, как вот Австрия и Канада )
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05.03.2022 00:21 Відповісти
Може австралія? Але вони входять не в сполучене королівство, а в британську співдружність
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Австрія? Антарктида ж!
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05.03.2022 00:26 Відповісти
Австрія у Об"єднаному Королівстві ? (( Браво ! Ви мені відкрили Америку (( Ну а щодо входження до Королівства Співдружності Канади та Австралії - там всього на всього данина пошани британській короні аніж військовий союз.
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05.03.2022 00:31 Відповісти
Пристайко дебіл блд. Ти спочатку зроби а потім анонсуй. Нафіга наперед тріпатись
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05.03.2022 00:21 Відповісти
підтримую, це треба робити мовчки а не розголошувати на весь світ
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Если Ботекс подключает войска ОДКБ то по любому Бриты имеют право вписаться.
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05.03.2022 00:25 Відповісти
У нас же є союз з ВБ та Польщею. Можуть обидві вписатись.
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Британцы первыми ввязались в войну против Гитлера,даст Бог ввяжутся и против Путлера.
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05.03.2022 00:27 Відповісти
Британія сама цього забеспечити не зможе. Все одно потрібна участь США. На Францію не варто сподіватися.
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Франція пообіцяла дати нові ПТРК, крутіщі за Джавеліни, так що не гони на них
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05.03.2022 00:31 Відповісти
а це вже військова таємниця, мокшанам цього не слід знати
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05.03.2022 00:40 Відповісти
Найвеличніша нація у світі!

Боже! Бережи Королеву та її підданих!
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05.03.2022 00:28 Відповісти
Пристайко бы вообще научитьмя "держать язвк"..Сколько уже "комяков" он сделал,предварительно сливая подготовки???? Пора вообще определить-на чьей стороне этот Пристайко,сдавая секретные подготовки???
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05.03.2022 00:30 Відповісти
Столтенберг: Мы видели применение кассетных боеприпасов со стороны России, и мы видели сообщения об использовании других видов вооружений, которые противоречат международному праву.

Видели, и ничего не сделали
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05.03.2022 00:31 Відповісти
Они еще не видели разрушенных сел и мертвые жилые кварталы после бомб в Харькове.
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05.03.2022 00:31 Відповісти
зафіксували для Гааги
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05.03.2022 00:32 Відповісти
На думку Пентагона, Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил у боєздатному стані на дев'яту добу повномасштабної війни з Росією.
Ukraine still has 'significant majority' of its military aircraft -U.S. official
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05.03.2022 00:32 Відповісти
Не хочете/не здатні закрити небо - дайте нам необхідні засоби ППО і бойову авіацію. І ми самі закриємо небо.
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05.03.2022 00:38 Відповісти
Британия, Польша Украина и нахрен надо то НАТО )
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05.03.2022 00:39 Відповісти
ще прибалтів можемо взяти
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05.03.2022 00:41 Відповісти
Просто логически не могу понять,как можно бросить Украину один на один с таким монстром как россия ,мотивируя тем что это приведет к эскалции,значит Украина, имеющая в разы меньше армию чем НАТО, хуже воруженная пусть сама справляеться с эскалацией,потому что объдиненный военный блок боиться воевать и бросил погибать целую страну в центре Европы!Там где они бояться тронуть,Украина должна справляться в одиночку.ЕС, санкции -"не дам писять в мой горшок,ты мне больше не дружок"
Испанский стыд, армия НАТО- декорация, все красиво, но практического приминения не имеет.
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05.03.2022 00:41 Відповісти
Ще й як має! Зачекаємо, якщо виживемо, що буде, коли ***** запустить крилату ракету на Польщу або країни Балтії.

А ми - ніхто, ми не члени альянсу і їм заради нас позбавляти себе безпечного та жирного життя не має сенсу.
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05.03.2022 00:48 Відповісти
тоді нехай позбавляться будь якого життя якщо кацапи рвонуть українські АЄС?
Ніхто не просить їх воювати за нас, їх просили або дати літаки ,або охороняти атомні обїєкти.
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Лілія! Ми не з їхньої пісочниці. Тому долучатися до війни через нас вони не будуть.
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05.03.2022 01:04 Відповісти
Та ні Іренко,уся справа у тому ,що ми із їх пісочниці,бо ми центр Європи,все що коїться в Україні,коїться фактично у них на кордоні.
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05.03.2022 01:10 Відповісти
Ні, ми - паркан між одічалими та цивілізацією. Європі вигідно тримати нас у цьому статусі. На жаль, наша мрія про вступ до НАТО залишилась лише мрією.
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05.03.2022 01:32 Відповісти
Ще треба подумати чи погтрібно нам НАТО самім.Після перемоги,в котрій я не на мить не сумніваюся,треба буде працювати над створенням власного війського альянсу.По друге ,коли б не дай Боже учора рванула АЄС, "паркан " як ви назвали перетворився би у вітальню ЕС.А в нас не одна АЄС а цілих шість,дістенеться усім,бо це фактично ядерна війна,от і вийщло би -проти чого боролися на те і напоролися.Саме тому їх просять закрити небо,а не воювати.Бояться тут літати "велика натівська сила"хай дадуть тільки літаки ,бо ми захищаємо не тільки їх "паркан" але і світ від ядерної катастрофи.
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05.03.2022 01:54 Відповісти
Лілія! Скажу по секрету, тільки нікому не кажіть: а може вони вже прикрили небо, та хєрачать по їхнім ракетам, тільки роблять це мовчки. Західний світ дуже розумний, він все бачить та розуміє, і якщо ворог веде брудну та брехливу війну, то чому б нашим союзникам не робити так само!?
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05.03.2022 03:06 Відповісти
России терять нечего. Там все равно гадюшник. России терять нечего. Там все равно гадюшник.
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05.03.2022 00:53 Відповісти
росися боится потерять свой гадюшник
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05.03.2022 00:57 Відповісти
Хорошо, что оружие дают и бабки выделяют. А ведь могли бы ничего этого не делать...
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05.03.2022 00:55 Відповісти
Та я вже бачу що "могли би". Спочатку раззброїли Україну ,а тепер молимося за те що допомогають хоч чимось.
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05.03.2022 01:00 Відповісти
То треба було в 90-х думати головою, а не сракою. Вимагати негайного вступу в НАТО в обмін на відмову від ядерного озброєння.
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05.03.2022 01:04 Відповісти
Я була не проти ,якщо ви про мою сраку,але була тоді мала, вирішили за мене.
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05.03.2022 01:08 Відповісти
Я не вас конкретно мав на увазі, а тодішніх можновладців.
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05.03.2022 13:47 Відповісти
Після пожежі і *уй насос, так. Навіщо колись, щось там було, в новітній історії України є вже розділ, як козаки замість зброї дорги будували. ЩО, дурноголові.
Так що відбираймо в орків зброю, і... будемо щасливі.
Єднаємось, бо наразі ми того варті.
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05.03.2022 01:51 Відповісти
Королева Елизавета правит миром реально,фактически все бывшие британские колонии ее вассалы.По этому такой союзник для Украины очень ценный!
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05.03.2022 00:43 Відповісти
Чем они буду закрывать небо от градов и искандеров? Руками ловить?
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05.03.2022 00:49 Відповісти
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05.03.2022 00:51 Відповісти
Если англичане желают в очередной раз продемонстрировать всему миру свои стальные яйца, то почему бы и нет. Рашка давно является историческим соперником в геополитике для Великобритании.
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05.03.2022 00:49 Відповісти
Россия была главным союзником Британии со времен Елизаветы в этом регионе. Но потом пришел Николай Первый и в России началось "православие, самодержавие, народность", появилась охранка - духовный образец современных русских спецслужсб и прочее. А в это время Британия либерализовались. Так они и поссорились.
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05.03.2022 01:02 Відповісти
А вы думаете искандеры у ***** бесконечны? Я уверен что они вместе с калибрами уже на точном счету у партнёров. Рукожопое ***** с недостатком чипов ничего нового сейчас произвести вообще не сможет.
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05.03.2022 00:55 Відповісти
govorjat na ishode....no problema s starym sovkovy hlamom esho - etovo ochen mnogo
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05.03.2022 01:22 Відповісти
Действия террористической верхушки в ватостане с закрытием у них всех возможных каналов информации, подводит к мысли, что правда о поражении их от Украинского народа приведёт к болезненому, нежелательному и разрушительному движению в ватных головах.
"Они могли получить пилюлей только от американцев и НАТО" - это необходимо будет залить в их зомбоящики, появятся ролики где в Украине войска НАТО уничтожают самолёты и танки миролюбивой расєюшки.
Они к этому уже готовы (сознание ватноголовых). "Только попробуйте туда влесть" - заявлял этот последний террорист.
Так, что НАТО и Европе предречено стать следующей целью "специальной операции". Будет ли это чемоданчик или мобилизация...
Надеюсь этот вариант не осуществим. Но ЕС следует задуматься, а не зря ли они так отнекиваються от закрытого неба.
Слава Україні!
Бережить себе, а нас Боже і ЗСУ!
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05.03.2022 02:22 Відповісти
 
 