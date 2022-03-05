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Закриття неба над Україною, скоріш за все, просуватиметься Великою Британією, - Пристайко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Росія погрожує всьому світу ядерною війною.
Про це Пристайко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, закриття неба над Україною - це входження НАТО в пряме протистояння з Росією, яка погрожує всьому світу.
"Не тільки НАТО, не тільки Україні, а погрожує всьому світу ядерною війною, яка може привести всю цивілізацію до вимирання. Один з варіантів, над яким активно працює Британія, — це забезпечення достатніх спроможностей України збивати все, що знаходиться в нашому небі", - зазначив посол.
Водночас Пристайко додав, що закриття неба над Україною скоріше за все, буде просуватися Великою Британією.
Топ коментарі
+34 Ростислав Левченко
показати весь коментар05.03.2022 00:19
+19 Lvbnhj
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+17 Богдан Мельник d688ca9e
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Янкі трошки обсерон ії.тому в дію вступають брати
...
Слава нації
Смерть москалям
Боже! Бережи Королеву та її підданих!
Видели, и ничего не сделали
Ukraine still has 'significant majority' of its military aircraft -U.S. official
Испанский стыд, армия НАТО- декорация, все красиво, но практического приминения не имеет.
А ми - ніхто, ми не члени альянсу і їм заради нас позбавляти себе безпечного та жирного життя не має сенсу.
Ніхто не просить їх воювати за нас, їх просили або дати літаки ,або охороняти атомні обїєкти.
Так що відбираймо в орків зброю, і... будемо щасливі.
Єднаємось, бо наразі ми того варті.
"Они могли получить пилюлей только от американцев и НАТО" - это необходимо будет залить в их зомбоящики, появятся ролики где в Украине войска НАТО уничтожают самолёты и танки миролюбивой расєюшки.
Они к этому уже готовы (сознание ватноголовых). "Только попробуйте туда влесть" - заявлял этот последний террорист.
Так, что НАТО и Европе предречено стать следующей целью "специальной операции". Будет ли это чемоданчик или мобилизация...
Надеюсь этот вариант не осуществим. Но ЕС следует задуматься, а не зря ли они так отнекиваються от закрытого неба.
Слава Україні!
Бережить себе, а нас Боже і ЗСУ!