Закриття неба над Україною, скоріш за все, просуватиметься Великою Британією, - Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Росія погрожує всьому світу ядерною війною.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, закриття неба над Україною - це входження НАТО в пряме протистояння з Росією, яка погрожує всьому світу.

"Не тільки НАТО, не тільки Україні, а погрожує всьому світу ядерною війною, яка може привести всю цивілізацію до вимирання. Один з варіантів, над яким активно працює Британія, — це забезпечення достатніх спроможностей України збивати все, що знаходиться в нашому небі", - зазначив посол.

Водночас Пристайко додав, що закриття неба над Україною скоріше за все, буде просуватися Великою Британією.

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