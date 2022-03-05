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Україна та Росія мають домовитися про безпеку АЕС під час ведення бойових дій, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна та Росія мають домовитися про безпеку АЕС під час ведення бойових дій, - Макрон

Франція разом зі своїми міжнародними партнерами закликає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН з питання "ризиків для ядерної безпеки, безпеки та виконання міжнародних гарантій, які є результатом російського вторгнення в Україну".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда",  з посиланням на заяву, яка була поширена Єлисейським палацом.

"Президент республіки рішуче засуджує будь-який напад на цілісність українських цивільних ядерних об’єктів, спричинений російськими військами під час їхньої військової агресії проти України. Необхідно гарантувати їхню безпеку і безпеку", – йдеться у повідомленні.

Макрон закликає Росію "негайно припинити свої незаконні та небезпечні військові дії, щоб забезпечити повний контроль української влади над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

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"Росія також повинна дозволити вільний, регулярний і безперешкодний доступ персоналу до об'єктів, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу на об'єктах", - говориться у заяві.

Як зазначається, Макрон провів телефонну розмову з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Макрон "похвалив і підтримав" зусилля агентства на користь безпеки та безпеки ядерних об'єктів в Україні в тісному контакті з українською владою.

У заяві йдеться, що найближчими годинами Франція запропонує разом зі своїми основними партнерами на основі технічних критеріїв МАГАТЕ конкретні заходи для забезпечення безпеки під час бойових дій для усіх ядерних об’єктів України. "Росія та Україна повинні досягти згоди на цій основі та разом забезпечити реалізацію основоположних принципів збереження ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів ", - говориться у заяві.

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Топ коментарі
+30
Макарон продолжает пробивать дно за дном
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05.03.2022 00:39
+16
Ох бля и ничтожество
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05.03.2022 00:41
+16
Оказывается еб...тый не только пуйло
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05.03.2022 00:41
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Макарон продолжает пробивать дно за дном
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05.03.2022 00:39 Відповісти
Зрозуміло для чого заес рашистам потрібен і для чого херло дзвонило жабоєду . Інструктували
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05.03.2022 00:46 Відповісти
Он их не пробивает, а тупо продавливает.
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05.03.2022 02:00 Відповісти
Макарон ехай на ху*
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05.03.2022 00:40 Відповісти
Слухай жабоїд! Ви там недавно в Африці колонії ще мали. Мавп бачив?
Так от іди сам домовляйся до мавпи з гранатою.
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05.03.2022 00:48 Відповісти
Ох *** и ничтожество
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05.03.2022 00:41 Відповісти
Ну а что можно ожидать от мужика который живет с бабой на 24 года старше его. Даже бабуся меркель моложе его бабуси
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05.03.2022 00:46 Відповісти
Оказывается **...тый не только пуйло
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05.03.2022 00:41 Відповісти
********..
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05.03.2022 00:41 Відповісти
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05.03.2022 00:42 Відповісти
*******.
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05.03.2022 00:41 Відповісти
Цей хлопчик живе у якомусь іншому світі.
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05.03.2022 00:42 Відповісти
Може ти разом з ігілом безпеку своїх 58 реакторів спочатку забезпечиш?
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05.03.2022 00:42 Відповісти
❗️Усе, на що спромігся Альянс (НАТО) на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоби ми могли спалити Будапештський меморандум? Щоб краще горіло? Але він для нас уже згорів у вогні російських військ - Зеленський
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05.03.2022 00:42 Відповісти
Таке враження, що Зеленський той Меморандум не читав.
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05.03.2022 00:44 Відповісти
Натяк не в юристиці , а в допомого яку вони дають
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05.03.2022 00:48 Відповісти
Меморандум порушила лише росія.
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05.03.2022 00:54 Відповісти
Можна одне питання ? Якщо не дивитися на прапорець біля повідомлення - яка у вас національність ?
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05.03.2022 01:48 Відповісти
🇺🇦
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05.03.2022 11:05 Відповісти
Ну якщо так , то вчіть мову - яка "юристика" ? - "юриспуденція !
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Дякою
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05.03.2022 13:16 Відповісти
Та немає за що , успіхів вам ! І нам теж ))))
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05.03.2022 13:23 Відповісти
Це що ж-менше однієї цистерни?Мабуть Зеленський ********.
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05.03.2022 00:48 Відповісти
Це для рашистів . А насправді допомога йде по технології / її там нема/ ,
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Секретна технологія
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05.03.2022 00:57 Відповісти
Ну хоч щось придумали , а то зпздить тільки вміють(технологію
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05.03.2022 01:06 Відповісти
Густина дизпалива трішки відрізняється від густини води (( Так що не дивлячись на свої уподобання стану на захист ЗЕ - це не він напиз..в , а ви у школі ні хімію , ні фізику , ні правопис толком не вчили ((
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05.03.2022 01:52 Відповісти
и вы верите Зеленскому? этому некомпетентному брехуну? он же текст путает! где НАТО и где Будапештский меморандум?!
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05.03.2022 02:18 Відповісти
я вірю фізиці і хімії , бо колись їх у школі вивчав , а потім у житті застосовував ; до речі , і ви поцікавтеся чому при оптових поставках пальне не у літрах відпускається , а кілограмах.
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05.03.2022 06:50 Відповісти
Дурню не пиши.До чого тут це.50 тон вистачить на заправку півсотні танків.Якби було 50 цистерн,то це було б вже щось.Це був би залізничний ешелон,"хімік" ***** знайшовся.
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05.03.2022 12:14 Відповісти
Ти дебіл ? Мабуть що так ! Ідіот , почитай на що відповідь писалася , а тоді будеш тут ****@кати про щось (( У тебе із мізків одна звивина та і та на дупі ! Баран , 73 % грьобаний через таку проблять як ти тепер все оце виправляти доводиться , так що закрий свою смердючу ротяку .
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05.03.2022 13:10 Відповісти
Ти таки недоумок!!Зеленський заявив про поставку 50 тон дизпалива,а ти,йолопе,про "хімію" та "фізику".Вуха помий і прослухай заново те,що він сказав.50 тонн -це ніщо.
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05.03.2022 13:54 Відповісти
Коротко
***** взяв і послухав.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 00:42 Відповісти
...Разом забезпечити ... І блаблабла. Шо бл страшно? Напевно даже страшніше чим коли ти зранку встаєш поряд зі своїм старим трансом. Не буде України, не буде і вас сцикуни.
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05.03.2022 00:44 Відповісти
піщов нахій
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05.03.2022 00:45 Відповісти
То що мала зробити россія,ми знаємо і без тебе , Макарона.
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05.03.2022 00:46 Відповісти
Мабуть ніяк не забуде,що йому влаштували путінські жовті жилети.
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05.03.2022 00:46 Відповісти
Може його перекладають якісь гумористи? Бо так виглядає, начебто якийсь дурачок
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Макарон, не сцы, если шарахнет будешь потом сам себе отсасывать :D бо бабусю радиацией зажмурит
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Макрона турбує тільки ядерний писець, а те, що орки зносять населені пункти з мешканцями, ну то таке...
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Передайте Макрону що рф нас не вважає за лююдей .
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05.03.2022 00:49 Відповісти
европейцы немного ********?
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05.03.2022 00:50 Відповісти
Слово "немного" в данном случае излишне.
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05.03.2022 02:05 Відповісти
Да-щаз!
АЕС - одна с першочергових стратегічних цілей Уйла!
1. Йому в край необхідно завалити енергосистему України. (тому він і ТЕС стріляв багато)
2. Він дуже хоче "знайти" на АЕС "докази", що Україна намагалась створити Ядерну Зброю.
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05.03.2022 00:50 Відповісти
Макарон пропонує жертві домовитись з маньяком.от гидота.
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05.03.2022 00:51 Відповісти
Иногда лучше жевать чем говорить, Макрону.
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05.03.2022 00:54 Відповісти
там все жабоеды такие притрушенные, интересно?
пусть договорится вместо нас, если такой умный. мы его делегируем.
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05.03.2022 00:58 Відповісти
oni uzhe 8 let dogovarivajutsa....nu i naher
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05.03.2022 01:01 Відповісти
Кажуть французьска армія ще з часів наполеона бещ ранкової кави на бій не виходила. Вони просто все бачть інакше.
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05.03.2022 01:07 Відповісти
Наполеоновские солдаты, голодные и холодные, просили у смоленских крестьян милостыню. Шер а мі, Же не манж па сіс жюр. Отсюда произошло слово "шаромыжник".
Впрочем сегодня ордынцы в Украине просят у местных корочку хлеба и сигареты точно так же.
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05.03.2022 02:08 Відповісти
Угу і щоб вести бойові дії з 9 до 6 тільки
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05.03.2022 01:06 Відповісти
Нужно ли нам вступать в союз с подобными зверюшками? Британцы быстро осознали что вступили в нечто склизкое и вонючее, поэтому быстро оттуда и вышли.
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05.03.2022 01:11 Відповісти
"...припинити свої незаконні та небезпечні військові дії."

"Законні" військові дії раші чинити можна?
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05.03.2022 01:12 Відповісти
Це те саме, що й спроба домовитись зі скаженою собакою.
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05.03.2022 01:25 Відповісти
Вов, пожалуйста, скажи этим обезьянам чтобы не ******* по АЭС
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05.03.2022 01:47 Відповісти
Вибрали його французи, а соромно за ньго мені.
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05.03.2022 02:21 Відповісти
Угумс. Украина своей кровью должна обеспечить французам комфортное поедание круассанов за чашечкой кофе.
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05.03.2022 03:03 Відповісти
Жабеня до всього ще й дебіл. Які можуть бути гарантії від кацапського шизоїда???
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05.03.2022 03:04 Відповісти
Бабі своїй хай розказує що їй робити, оборзів балабол.
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05.03.2022 05:46 Відповісти
 
 