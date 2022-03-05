15000 45
ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України 5 березня знищили три російські штурмовики Су-25, а також три вертольоти окупантів.
Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!
Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.
Топ коментарі
+27 Aleksey NotBad
показати весь коментар05.03.2022 00:42
+10 MrC
показати весь коментар05.03.2022 00:44
+8 сатаниэль лорд
показати весь коментар05.03.2022 00:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пост в ФБ був написаний 2 години тому, тобто, 4 березня.
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/327168832784405
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
Їх пуйлу тим більше не жалко.
"ГУР опублікувало список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні."
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3420541-gur-opublikuvalo-spisok-biloruskih-lotcikiv-pricetnih-do-zavdanna-udariv-po-ukraini.html
Украинские контрразведчики перехватили разговор офицера Росгвардии РФ. (Аудио)
а чего цей су-35 не попав у статистику?
Я читаю подібні новини і думаю: коли вони скінчаться ? ці їхні танки, літаки, бтр і бмп і решта гидоття. Скільки ж можна лізти ... Як з бездонної бочки.
Стоїмо! Боїмося! Заряджаємо автомати!
Хотя бы будет соответствовать чаяниям ***** - "Все в рай!".
Що ж робити? ( Де є літаки? )
То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?