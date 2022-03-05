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ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

Збройні Сили України 5 березня знищили три російські штурмовики Су-25, а також три вертольоти окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою!

Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Таким чином за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Читайте: Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. ФОТО

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Топ коментарі
+27
Пока вертолеты вырвались вперёд) очень слежу за соревнованием, сбитые самолёты vs вертолеты
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05.03.2022 00:42
+10
Судя по статистике, долбоебов оказаться тяжелее воздуха стабильно одинаково)))
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05.03.2022 00:44
+8
я вообще удивляюсь как еще вертолеты летают-их любым пзрк даже 50 летней давности поразить не проблема ,особенно в городской застройке
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05.03.2022 00:46
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Пока вертолеты вырвались вперёд) очень слежу за соревнованием, сбитые самолёты vs вертолеты
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05.03.2022 00:42 Відповісти
Судя по статистике, ********* оказаться тяжелее воздуха стабильно одинаково)))
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05.03.2022 00:44 Відповісти
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05.03.2022 00:59 Відповісти
Идут ноздря к ноздре )
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05.03.2022 00:48 Відповісти
В чера Ким ( николаевский ГлаваОДА ), говорил , что они только вчера 20 стрекозлов *********. Может ждут подтвержденя
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05.03.2022 01:10 Відповісти
Авжеж за 40 хвилин 5 березня знищено) до кінця доби такими темпами,у орків не буде літаків )
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05.03.2022 00:44 Відповісти
В оригіналі написано "сьогодні".
Пост в ФБ був написаний 2 години тому, тобто, 4 березня.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/327168832784405
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05.03.2022 00:57 Відповісти
Ми всі робим помилки в роботі , не робили то не було б помилок . Не те місце в час осуджувати
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05.03.2022 00:59 Відповісти
"Русские витязи" ще не скінчилися???
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05.03.2022 00:44 Відповісти
Пора вже рахунок великих десантних кораблів відкривати. Друга за міццю армія світу повинна усцикатися у Чорне море.
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05.03.2022 00:46 Відповісти
та щось сьогодні проскакувало що одесити одного підсмажили, але підтвердження ніде не знайшов
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05.03.2022 00:48 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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05.03.2022 00:46 Відповісти
А Польщу , Румунію та Угорщину ти теж закликаєш прийти забрати свої землі, відібрані в них катом джугашвілі? Чи "то другоє?".
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05.03.2022 10:05 Відповісти
я вообще удивляюсь как еще вертолеты летают-их любым пзрк даже 50 летней давности поразить не проблема ,особенно в городской застройке
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05.03.2022 00:46 Відповісти
Як з'ясувалось, укранців вбивають не тільки рашисти, але і бульбофашисти.
Їх пуйлу тим більше не жалко.

"ГУР опублікувало список білоруських льотчиків, причетних до завдання ударів по Україні."

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3420541-gur-opublikuvalo-spisok-biloruskih-lotcikiv-pricetnih-do-zavdanna-udariv-po-ukraini.html
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05.03.2022 01:01 Відповісти
А я ось таким постам жодного грама не дивуюся (( В какой реальности живете ? Потому что если состороны посмотреть - такое впечатление что в параллельной , перпендикулярной нашей ((
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05.03.2022 01:57 Відповісти
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Непогано по особовому складу : десятий день війни почався - треба "закруглять цифру до 10 тис (Хоча вона вже давно "закруглилася" - ми ж не враховуємо мертвих яких вивезли з України та тих поранених що помирають в госпіталях А це (в залежності від якості наданої медичної допомоги та кількості медперсоналу) може буть від 5 до 30% Читав - у Криму і БРСР госпіталі переповнені пораненими і медперсонал не встигає навіть робить операції а не те що надавать післяопераційну підтримку
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05.03.2022 04:40 Відповісти
Думаю, их уже особо никто не считает, это сложно при таком количестве
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05.03.2022 07:09 Відповісти
Ну так у вислів Потьомкіна :"Солдат не жалеть - бабы новых нарожают! Лошадей жаль - взять негде!" в Росії ніхто не скасовував! Росія завжди воювала числом завалюючи трупами противника! Так що у нас надія більше на те що ми перемелемо саме техніку і кацапам просто не буде чим воювать! З транспортуванням палива у них УЖЕ почалася "жопа" - недарма вони вже кидають з території БРСР трубопроводи! Паливозаправники перестріляли! Та й закінчаться ті кого можна посадить за кермо штурвали і пульти!
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05.03.2022 07:48 Відповісти
Ай молодці, за 45 хвилин 5 березня так постаралися.
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Незрозуміло тільки, чому всі так вищать про закриття неба. Від кого і навіщо? Судячи з повідомлень на Цензорі, кацапам літати вже немає на чому. Все знищене.
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05.03.2022 10:09 Відповісти
"Чего мы поперлись сюда?"
Украинские контрразведчики перехватили разговор офицера Росгвардии РФ. (Аудио)
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05.03.2022 00:47 Відповісти
Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. Джерело: https://censor.net/ua/n3321628

а чего цей су-35 не попав у статистику?
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05.03.2022 00:49 Відповісти
Помилка, то був СУ-25.
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05.03.2022 06:36 Відповісти
В Житомирі зараз повітряна тривога. Літають літаки, ********. Так мені пишуть.

Я читаю подібні новини і думаю: коли вони скінчаться ? ці їхні танки, літаки, бтр і бмп і решта гидоття. Скільки ж можна лізти ... Як з бездонної бочки.
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05.03.2022 00:53 Відповісти
Доти поки дріжжя закінчиться
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Тих що у них в жопі і голові "бурляє" ? "Украина - к ноге! Мы сильнее всех! Бояться!!!"
Стоїмо! Боїмося! Заряджаємо автомати!
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05.03.2022 07:51 Відповісти
Кожному анало говнету по листоноші з стрілою )
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05.03.2022 00:55 Відповісти
Із загарбниками борються не лише військові, а й прості українці, зокрема - фермери. Чого лише варті відео, як трактористи "тягнуть" російську бронетехніку!
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05.03.2022 00:57 Відповісти
В повідомленні мова йде про "сьогодні" як про 4 березня. Цензор, оскільки опублікував його 5 березня, так й написав))
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05.03.2022 00:59 Відповісти
Пора уже сделать гимном ВС мокшаленда песню "Лучше нету того света..."
Хотя бы будет соответствовать чаяниям ***** - "Все в рай!".
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05.03.2022 00:59 Відповісти
Вчора була інфа - що десь на півдні наші знищили базу орків. І там було знищено 30 вертольотів. Якщо це так - то чому їх не додали до цього списку?
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05.03.2022 01:11 Відповісти
Додають те що можна підтвердити , а той аеродром на окупованій території - кацапів попросити щоб перерахували втрати?
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05.03.2022 02:01 Відповісти
Окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Ворог почав інженерні роботи на Поліссі.
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05.03.2022 01:12 Відповісти
Якщо нам справді потрібні літаки (так і є), а Захід не дає... - https://censor.net/ua/n3321132

Що ж робити? ( Де є літаки? )

То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?
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05.03.2022 01:23 Відповісти
Хм... неплохая идея.
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05.03.2022 01:51 Відповісти
Вперед ! Я дам вам парабелум ))
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05.03.2022 02:03 Відповісти
Як ти це собі уявляєш? Щось подібне до угону автомобіля зі стоянки під домом? Підійшов відкрив вікно Потім відкрив двері Сів з"єднав два проводки запустив автомобіль і поїхав? Там одна передполітна підготовка може зайнять годину Думаєш - це дозволять зробить?
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05.03.2022 05:02 Відповісти
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05.03.2022 03:13 Відповісти
Цензор у вас редактор работает или на фронте? Внимательней следи за текстом.
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05.03.2022 08:47 Відповісти
 
 