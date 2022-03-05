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У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Ворзелі під Києвом окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка, четверо людей поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка 01

"Колона окупантів з літерою "V" відкрила вогонь з танкових кулеметів по цивільному авто, яке виїжджало із Ворзеля на Київщині.

Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення: серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться у повідомленні.

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У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка 02

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Топ коментарі
+17
Лизуни кадирки... Vam piZda
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05.03.2022 00:49
+6
Овце***в в плен не брать. Только на перегной тварей
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05.03.2022 00:54
+5
боже милосердний .
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05.03.2022 00:56
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Лизуни кадирки... Vam *****
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05.03.2022 00:49 Відповісти
Мародерство в окупованому Мелітополі
https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/361497119173268/?app=fbl
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05.03.2022 00:52 Відповісти
Мародерство всегда будет. Либо с голоду и холоду сдохнуть.
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Ага, прямо на второй день все с голоду пухнуть начали. И телевизоры с айфонами им помогли не умереть с этого самого голоду. Они ж там не только все АТБ разграбили, но и магазины бытовой техники, ювелирки и прочего.
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05.03.2022 03:02 Відповісти
Поставьте себя на их место. Я их не оправдываю. Но.
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05.03.2022 01:05 Відповісти
Я це до того, що тут так бідкалися, чому там людям не роздавали зброю... Й може добре, що не роздавали...
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05.03.2022 01:10 Відповісти
На ютубе есть ролик как один человек возле АТБ разогнал толпу мародеров с обычным газовым пугачом. К сожалению к тому времени как он подошел в АТБ уже ничего не осталось..
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05.03.2022 03:04 Відповісти
И самое печальное что когда ВСУ отобьет город и магазины будут стоять пустыми потому как никто не сможет вести торговлю без касс и с разрушенным оборудованием эти твари будут орать что у них гуманитарная катастрофа их все бросили и им нечего есть.
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05.03.2022 03:07 Відповісти
Кажиркіни тільки з цивільними "герої" воювати.... їх у полон не беріть!!!
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05.03.2022 00:52 Відповісти
ти нормальний?
декілька тем назад ти топив що нельзя так, бо вони здаватись не будуть, ще ***** розкидався, а тут вже кажеш "у полон не беріть". у психології така поведінка має діагноз
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05.03.2022 00:59 Відповісти
Овце***в в плен не брать. Только на перегной тварей
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05.03.2022 00:54 Відповісти
боже милосердний .
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05.03.2022 00:56 Відповісти
Их нада отпустить дамой. Пусть за ними приедит мама. Это говорят о пленных фашистах
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05.03.2022 00:57 Відповісти
Русофобія недостатня
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05.03.2022 01:06 Відповісти
Ну суки варвари вбивати вас на кожному кроці ,рашиські варвари горіть в пеклі з своім дибільним "русским миром" і криваквим вбивцею нацистом путіном.
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05.03.2022 02:25 Відповісти
 
 