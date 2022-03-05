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У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО
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У Ворзелі під Києвом окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка, четверо людей поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Колона окупантів з літерою "V" відкрила вогонь з танкових кулеметів по цивільному авто, яке виїжджало із Ворзеля на Київщині.
Внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення: серед них дівчата 17 та 7 років", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Alex Uzh
показати весь коментар05.03.2022 00:49
+6 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар05.03.2022 00:54
+5 Лилия Стацкая
показати весь коментар05.03.2022 00:56
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декілька тем назад ти топив що нельзя так, бо вони здаватись не будуть, ще ***** розкидався, а тут вже кажеш "у полон не беріть". у психології така поведінка має діагноз