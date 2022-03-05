Кулеба назвав санкції, які мають "добити" російську економіку: Торгівля нафтою, доступ до криптовалют, можливість продавати золото

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які ще санкції Євросоюз повинен запровадити проти Росії, аби закрити прогалини в санкційному законодавстві та остаточно "добити" російську економіку.

Як передає Цензор.НЕТ про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "Рада".

За словами міністра, жодні санкції проти РФ, які було запроваджено за останні 8 днів, не далися легко.

"Вже зараз російська економіка страшно потерпає від того, що сталося", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС також озвучив список санкцій, які потрібно додатково запровадити.

"Я озвучив конкретний список санкцій, які потрібно ще додатково застосувати для того, щоб, перше, закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, щоб росіяни не могли їх обходити. Друге, щоб "добити" пораненого звіра під назвою російська економіка. Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в західних країнах", - пояснив міністр.

Кулеба порадив прибічникам агресії Росії щодо України їздити відпочивати у сусідню Білорусь.

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