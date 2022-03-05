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Кулеба назвав санкції, які мають "добити" російську економіку: Торгівля нафтою, доступ до криптовалют, можливість продавати золото

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба назвав санкції, які мають "добити" російську економіку: Торгівля нафтою, доступ до криптовалют, можливість продавати золото

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які ще санкції Євросоюз повинен запровадити проти Росії, аби закрити прогалини в санкційному законодавстві та остаточно "добити" російську економіку.

Як передає Цензор.НЕТ про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "Рада".

За словами міністра, жодні санкції проти РФ, які було запроваджено за останні 8 днів, не далися легко.

"Вже зараз російська економіка страшно потерпає від того, що сталося", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС також озвучив список санкцій, які потрібно додатково запровадити.

"Я озвучив конкретний список санкцій, які потрібно ще додатково застосувати для того, щоб, перше, закрити будь-які прогалини в санкційному законодавстві, щоб росіяни не могли їх обходити. Друге, щоб "добити" пораненого звіра під назвою російська економіка. Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в західних країнах", - пояснив міністр.

Кулеба порадив прибічникам агресії Росії щодо України їздити відпочивати у сусідню Білорусь.

Також читайте: До війни з росією українці вважали НАТО силою, а ЄС - слабким і нерішучим, - Кулеба

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Охренеть, ніколи б не повірив що Україна буде казати США що робити. Слава Україні.
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05.03.2022 01:08 Відповісти
Ну так с пердуном так и надо
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05.03.2022 01:11 Відповісти
)(уйло підступна тварюка..многоходовочки робить..іхтамнети та ін..каже одне а робить своє.казав учєнія от і маєш.бреше прямо в очі тим з НАТО ідьйотам..тай цілому світу а вони в демократію бавляться
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05.03.2022 01:19 Відповісти
отчего-то мне кажется, что Байден совсем не такого президетства для себя хотел. с другой стороны в историю можно войти разными способами. например развалив рашку экономически. вдумайесь. без единого выстрела завалить такого "медведя". конечно, кто-то потом может сказать, что "медведь" сам издох, но вы то будете знать что его свалило...
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05.03.2022 01:20 Відповісти
кацапы одобряют Путина,многие из них никогда не были в Украине и про "нациков" знают с экрана тв ,но когда холодильник победит тв они будут просить остановить войну!
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05.03.2022 01:30 Відповісти
 
 