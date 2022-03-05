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ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які приймали участь в авіаударах по мирному населенню та інфраструктурі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!

Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - йдеться у повідомленні

З повним списком окупантів можна ознайомитися ТУТ.

Також читайте: У "братню" Білорусь підвезли нові ракети до "Іскандерів", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

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Топ коментарі
+32
То не офіцери , то маніяки ! Вбивці наших дітей !
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05.03.2022 01:08
+22
Український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак.
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05.03.2022 01:10
+21
Фігуранти для Гааги
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05.03.2022 01:10
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То не офіцери , то маніяки ! Вбивці наших дітей !
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05.03.2022 01:08 Відповісти
Дивився…
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Фігуранти для Гааги
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05.03.2022 01:10 Відповісти
Вони не доживуть!
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05.03.2022 06:34 Відповісти
Український льотчик "Привид Києва" збив вже 21 літак.
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05.03.2022 01:10 Відповісти
34 збив Привід!
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05.03.2022 01:51 Відповісти
Пропаганда в інтересах України звичайно річ потрібна, але потрібно відчувати межі...
Всього силами ЗСУ знищено 39 літаків окупанта (не всі випадки документально підтверджені), більшість знищені системами ППО, яким чином 31 збив один "привид"?
Не уподоблуплюйтесь паРаші - якщо навіть 5 чи 6ть літаків він самотужки збив - він уже Герой України і кращий ас **********!!! Але 31.... вже тхне трохи "Соловйовщиною"...
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05.03.2022 02:05 Відповісти
"соловйовщина" несе брехню,агресію і ненависть до всього українського.
Тому порівняння у вас невдачне.....а якщо я щось преувілічив,то це не так вже у важно.Головне,що він живий. Вірно?
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05.03.2022 03:43 Відповісти
Я не Ванга - не можу цього сказати. Проте, щиро надіюсь що він живий, здоровий і завзято знищує окупанта .
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05.03.2022 04:58 Відповісти
Так непоганий жупел для кацапів, нехай сруться!
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05.03.2022 06:36 Відповісти
Я вже хочу його побачити! Кіборг, а не людина, то утилізатор ворожого лайна!
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05.03.2022 02:36 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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05.03.2022 01:10 Відповісти
нема сенсу...вийдуть з квітами .сердечками та кульками
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05.03.2022 01:22 Відповісти
Ніфігі собі там список... 🙄
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05.03.2022 01:11 Відповісти
Довгий список вбивць. Нам потрібно багато Стінгерів та ракет.
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05.03.2022 01:12 Відповісти
Розвідка стверджує, що вони саме білоруські військовослужбовці.
Прізвище не показник. Якщо судити з прізвищ тих, хто зараз керує Україною, то ми вже не Україна.

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05.03.2022 11:23 Відповісти
Можливо вже і взяли. Є полонені льотчики.
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05.03.2022 11:40 Відповісти
Повідомлення ГУР і є офіційним.
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05.03.2022 11:46 Відповісти
Український мосад. кожен вбивця має здохнути.
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05.03.2022 01:12 Відповісти
Його вже треба створювати. Бо дуже багато треба утилізувати лайна, роботи на найближчі років 10.
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05.03.2022 02:38 Відповісти
Російські загарбники відвели свої кораблі поближче до окупованого Криму.
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05.03.2022 01:15 Відповісти
відвели поповнити провізію та патрони поповнити..це не жест доброї волі..ворог )(уйло брехлива скотиняка
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05.03.2022 01:24 Відповісти
сколько же их там?
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05.03.2022 01:17 Відповісти
насчитал 114 собак!!
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05.03.2022 01:19 Відповісти
Вычислить и ударить по их семьям через соцсети, чтоб и в школе и на работе тыкали в спину словом «убийца»
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05.03.2022 01:21 Відповісти
А лучше обухом. Надежней
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Надеюсь в список входят их семьи.
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05.03.2022 01:23 Відповісти
tak Belorus vstupila v voinu ? tolko shto pisali shto net....
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Хто там казав, що нема даних про участь білоруської армії у війні проти України?
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Ну сначала было нема, а теперь данные появились.
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05.03.2022 01:38 Відповісти
Первая новость это беларуская спецура, которая не доехала в первые дни и легла рядом с руским омоном. Но регулярные войска Лукашенко не вводил. Вот бойцы, летчики.
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05.03.2022 01:54 Відповісти
Старший лейтенант ******** М.С., штурман звена, летчик. ***, я бы с такой фамилией застрелился.
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Він заслужив таку фамілію і оправдав її
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05.03.2022 01:54 Відповісти
Можна подумать - "Малафєєв" - краща! ("Малафья" - жаргонний синонім "сім"яної рідини")
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05.03.2022 04:23 Відповісти
утопить болотных ватолетчиков вместе с их самками и выводками там же на менцких болотах., а лучьше и с ихними соседями по болотной кочке.
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05.03.2022 01:24 Відповісти
істоти без честі та совісті.вбиці прокляті.
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05.03.2022 01:27 Відповісти
Потом будут верещать: нас заставили подлые русские фашисты…
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05.03.2022 01:30 Відповісти
Фамилия из списка ********, а не ********. Кто трет?
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05.03.2022 01:32 Відповісти
а што не так? настоящий рузький чилавек этот ********.
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05.03.2022 01:34 Відповісти
Судя по фамилии ******** типичный руссофашист или нетипичный беларуссофашист, а вот увидеть в списке детоубийц представителя гордого и дружелюбного народа, пострадавшего от этих же фашистов, грузина Бадриашвили я не ожидал.
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05.03.2022 01:36 Відповісти
Манкурты все одинаковы.
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05.03.2022 01:39 Відповісти
ЦЕНЗОРу: список білоруських військових льотчиків, які приймали участь --- українською має бути:
список білоруських військових летунів, які брали участь
Хочу нагадати, що Брест і землі довкола - це етнічні українські землі. Також Смоленська земля не є московською; 1918 року там утворилася Народна Смоленська Білоруська Республіка. Але оскільки білоруси на загал здулися, як останні скоти, то ця область, як руська земля, також має відійти до Русі-України.
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05.03.2022 01:47 Відповісти
не "вумнічай"!

ЛЬО́ТЧИК, а, чол. Водій літака; пілот. Невимовної краси картини розкриваються перед льотчиками (Олександр Довженко, I, 1958, 99); - Коли льотчик уже влітався та добре відчуває літак, нічого йому не страшно (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 13).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 586.
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05.03.2022 07:55 Відповісти
Вот жеж говно.
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05.03.2022 01:52 Відповісти
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05.03.2022 02:02 Відповісти
Изначально не верила усатому упырю, особенно, когда он клялся, что ни одного белорус. военного в Украине нет! 😡
Вот и братья... И чего после этого стоит ваше "славянское братство" русские, украинцы и беларусы? Эти суки бомбили ваши города с людьми, ваши дома, ваших детей, больницы, школы!!!
Дорогие украинцы, братья и друзья познаются в беде. Теперь вы видете, КТО вам друг/брат, а кто враг...🤔
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05.03.2022 02:04 Відповісти
Беларускіх прозвішчаў - 11 са 114. З нацяжкай - 20. Гэта не беларускія лётчыкі. Дрэнна прыхаваныя маскалі.
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05.03.2022 02:48 Відповісти
Я думаю, нам просто необходимо подразделение, которое будет ликвидировать всех таких преступников, без срока давности, по типу израильских спецслужб.
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05.03.2022 03:01 Відповісти
Скоріше то русня, не має ні одного білоруського прізвища. Зате повно татарських. Слава Україні!
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05.03.2022 04:16 Відповісти
Да, это "соколы *****", точно не белорусы.
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05.03.2022 05:09 Відповісти
На ножі, як свиней!
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05.03.2022 05:34 Відповісти
Лукашенко в тому списку не бачу.
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05.03.2022 06:47 Відповісти
Вже поширив у себе в фейсбуці.
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05.03.2022 06:56 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту статті:
не білоруських льотчиків, а льотчиків, які вилітали з білоруського аеродрому "Ліда"!
В списку жодного білоруського прізвища, 90% кацапських, в т.ч. багато башкирсько-татарських!
В білорусі немає азіатських прізвищ.

То все списки кацапських льотчиків
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05.03.2022 07:50 Відповісти
доберемось до кожної свинособаки....
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05.03.2022 08:20 Відповісти
Цікаво, скількох з них наші вже знищили? Треба було позначки в списку поставити
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05.03.2022 08:22 Відповісти
Список 114 лётчиков с белорусского аэродрома, летавших бомбить Украину.

Независимо - граждане они Беларуси или РФ - это участие Беларуси с войне.
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05.03.2022 10:28 Відповісти
 
 