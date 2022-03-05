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ГУР МО оприлюднило список білоруських льотчиків, причетних до авіаударів по Україні
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Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список білоруських військових льотчиків, які приймали участь в авіаударах по мирному населенню та інфраструктурі України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.
"Кожен українець повинен знати їхні імена!
Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда" для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу", - йдеться у повідомленні
З повним списком окупантів можна ознайомитися ТУТ.
Топ коментарі
+32 Ireland
показати весь коментар05.03.2022 01:08
+22 Rino Onix
показати весь коментар05.03.2022 01:10
+21 Pavel Bortsevych
показати весь коментар05.03.2022 01:10
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Будь ласка, зачекайте...
Всього силами ЗСУ знищено 39 літаків окупанта (не всі випадки документально підтверджені), більшість знищені системами ППО, яким чином 31 збив один "привид"?
Не уподоблуплюйтесь паРаші - якщо навіть 5 чи 6ть літаків він самотужки збив - він уже Герой України і кращий ас **********!!! Але 31.... вже тхне трохи "Соловйовщиною"...
Тому порівняння у вас невдачне.....а якщо я щось преувілічив,то це не так вже у важно.Головне,що він живий. Вірно?
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
Прізвище не показник. Якщо судити з прізвищ тих, хто зараз керує Україною, то ми вже не Україна.
список білоруських військових летунів, які брали участь
Хочу нагадати, що Брест і землі довкола - це етнічні українські землі. Також Смоленська земля не є московською; 1918 року там утворилася Народна Смоленська Білоруська Республіка. Але оскільки білоруси на загал здулися, як останні скоти, то ця область, як руська земля, також має відійти до Русі-України.
ЛЬО́ТЧИК, а, чол. Водій літака; пілот. Невимовної краси картини розкриваються перед льотчиками (Олександр Довженко, I, 1958, 99); - Коли льотчик уже влітався та добре відчуває літак, нічого йому не страшно (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 13).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 586.
Вот и братья... И чего после этого стоит ваше "славянское братство" русские, украинцы и беларусы? Эти суки бомбили ваши города с людьми, ваши дома, ваших детей, больницы, школы!!!
Дорогие украинцы, братья и друзья познаются в беде. Теперь вы видете, КТО вам друг/брат, а кто враг...🤔
не білоруських льотчиків, а льотчиків, які вилітали з білоруського аеродрому "Ліда"!
В списку жодного білоруського прізвища, 90% кацапських, в т.ч. багато башкирсько-татарських!
В білорусі немає азіатських прізвищ.
То все списки кацапських льотчиків
Независимо - граждане они Беларуси или РФ - это участие Беларуси с войне.