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За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки. ФОТО

За його інформацією, прикордонники спільно зі Збройними силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині

За сім днів бойових дій з росією на Харківщині ліквідувано понад 500 одиниць ворожої російської техніки, - повідомляє  голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Facebook-акаунті, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень Харківщина дає гідну відсіч російському окупанту. Станом на 4 березня сили оборони Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності. Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн", - повідомляє голова ОДА.

За його даними, харків’яни за сім днів бойових дій з Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої техніки.

За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки 01

За тиждень спротиву на Харківщині ліквідували понад 500 одиниць російської техніки 02

"Ворог, розуміючи неможливість взяти місто, підступно наносить ракетні та бомбові удари великих висот за межами дії нашої протиповітряної оборони. Наступальний характер російських окупантів сповільнився", - зазначив Синєгубов.

Так, за його інформацією, прикордонники спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

"Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли. Окупант незабаром будем за межами області! Як і обіцяли: стоїмо, захищаємо!", - підкреслив Синєгубов.

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Топ коментарі
+25
Харків - місто Герой!!!
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05.03.2022 01:21
+21
Денацифікація - це знищення російських нацистів в Україні.
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05.03.2022 01:25
+13
Харькову присвоить звание город Герой. Харьковчане красавчики. За своих женщин и детей возвращают русским фашистам достойно.
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05.03.2022 01:24
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Харків - місто Герой!!!
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05.03.2022 01:21 Відповісти
Таки Да
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05.03.2022 04:06 Відповісти
Металлом списывают и пушечное мясо ненужное.
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05.03.2022 01:21 Відповісти
Ибо технологии уже не те
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05.03.2022 01:22 Відповісти
не забувайте в )(уйлостані нанотехнології розроблені в Сколково а куплені на Аліекспресі
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05.03.2022 01:34 Відповісти
Героям Слава!
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05.03.2022 01:22 Відповісти
Харькову присвоить звание город Герой. Харьковчане красавчики. За своих женщин и детей возвращают русским фашистам достойно.
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05.03.2022 01:24 Відповісти
Денацифікація - це знищення російських нацистів в Україні.
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05.03.2022 01:25 Відповісти
⚡️У РФ в Україні військові ресурси закінчуються, далі буде логістичний кошмар
За даними журналіста-розслідувача Bellingcat Христа Грозєва, ресурси РФ для ведення бойових дій майже вичерпані та закінчаться 6 березня.
Нужно помешать попыткам наладить логистику. Иначе не получится быстро выиграть войну.
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05.03.2022 01:26 Відповісти
швидкої перемоги не буде..)(уйло як гівно в штанах...тряси його ,не тряси а все одно смердіти буде
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05.03.2022 01:37 Відповісти
Китай може спокійно зараз 2/3 параші забирати собі. Там ніякої армії в азійській частині зараз нема, вся тут полегла. От там дійсно за три дні всьо буде... Восстановлєніє історічєской справєдлівості, так мовити.
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05.03.2022 02:09 Відповісти
Ребята, я щас смотрю ютюб - там что-то невероятное. Украина стала мемом - украинцьі теперь Giga Chads. А против мема воевать бесполезно - он та то и мем, что его не убьешь.

О, кстати, если кто интересуется стратегиями: допоможить, будь ласка, убрати ганьбу з Age of Empires IV.

https://www.change.org/p/relic-entertainment-age-of-empires-iv-restore-historic-truth-about-the-rus-civilization
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05.03.2022 01:28 Відповісти
кремлівській пацюк загнаний у кут особливо небезпечний.
Треба ліквідувати божевільну істоту.
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05.03.2022 01:30 Відповісти
він боїться же своє отчення шоб не грохнули..за столом скоро за кілометр сидіти буде..воно ж йонуте
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05.03.2022 01:40 Відповісти
З недiлi наступит переломный момент в нашу пользу. Тримаймося.
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05.03.2022 01:35 Відповісти
технику надо ремонтировать и себе оставлять,там много хорошего!
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05.03.2022 01:36 Відповісти
Уже в мастерских, были даже фоты.
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05.03.2022 01:38 Відповісти
"Воєншрот" - знімать побиті вузли і агрегати і ставить справні - з інших одиниць техніки Треба ж відновлювать втрати в "залізі"!
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05.03.2022 05:35 Відповісти
Панове, Будьмо!!! Купол уже - в Украине, Байрактары нового поколения - тоже, начали брать контроль над югами. О других смаколиках молчу... ЗЫ... передайте наинаглейшему, шобы язык прикусил и не путался под ногами... Блин горелый, мол, тока цыстерна соляры и НАТО "боягузы" -остолоп-истерик.
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05.03.2022 01:36 Відповісти
іди протверезій ... яки в біса купол
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05.03.2022 01:50 Відповісти
Уже и обслуга прибыла -трында лаптеунтам. Кто не согласен , сопельки развешивать - на Волгу.
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05.03.2022 02:00 Відповісти
А куполок то выпускает 2 перехватчика: один сбивает ракету, второй летит к пусковой установке этой ракеты. КАЦАПАМ У нас - ГЕМБЕЛЬ!
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05.03.2022 02:04 Відповісти
«Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала». (c) Уинстон Черчилль
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05.03.2022 01:49 Відповісти
***** хотів зробити Україні денацифікацію, але не здужав - Україна зробила ***** дефашистизацію.
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05.03.2022 02:21 Відповісти
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05.03.2022 03:11 Відповісти
Закони війни не визначають і не вимагають дотримання державних кордонів, тому ЗСУ наразі мають повне право діяти по всій территоріі Московскої Федераціі з будь якою воєнною метою.
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05.03.2022 06:07 Відповісти
 
 