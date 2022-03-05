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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 04.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 04.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 04.03.2022

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Завершилася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з ТОТ Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

Також читайте: ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ - роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

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На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 одшбр ЗС Республіки Білорусь. Проте, через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.

Зберігаємо спокій та віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо!!! Слава Україні!!!", - йдеться у повідомленні.

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Когда будут развернуты купола и испытаны новые Байрактары и еще кое-чего , начнем наступать, а это будет с недели. Трепещите, кацапоорки.
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05.03.2022 01:45 Відповісти
Непобедимость российской армии: Busted!
https://twitter.com/ukraine/status/1499844477858500612?s=21
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05.03.2022 01:47 Відповісти
смерть цапам!
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05.03.2022 01:47 Відповісти
Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев вступил в Украине в тероборону
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05.03.2022 01:48 Відповісти
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05.03.2022 03:19 Відповісти
Вот мне интересно ,что у этой самки в голове
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05.03.2022 03:37 Відповісти
Выкуум******
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05.03.2022 04:29 Відповісти
Відповідь у Вінніпуха!
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05.03.2022 05:41 Відповісти
 
 