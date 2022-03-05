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МАГАТЕ (23) Денис Шмигаль (1762)

Шмигаль вимагає направити миротворчі групи від МАГАТЕ та Євросоюза на всі АЕС в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Шмигаль вимагає направити миротворчі групи від МАГАТЕ та Євросоюза на всі АЕС в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ і ЄС направити миротворчі групи на всі п’ять АЕС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі Шмигаля

"Закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п’ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України.Це питання безпеки всього світу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд почав працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України, - Шмигаль

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kak on eto predstavljaet - shtoby oni sideli tam na "objekte" ? a esli s korablja tam kalibrom sharahnut - togda sto? budut vinovny shto nepoimali ?
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05.03.2022 02:01 Відповісти
во во правильно..нехай МАГАТЕ кадировцям розкажуть атомну фізику ,бо їх Акадємік шось погано вчив їх..дон
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05.03.2022 02:20 Відповісти
уявляю..бородачі сидять за партою..а МАГАТЕ їм втирає за побудову атома
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05.03.2022 02:22 Відповісти
 
 