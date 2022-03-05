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Управління Запорізькою АЕС контролює Україна. Окупанти знаходяться по периметру, - радник керівника МВС Денисенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".
При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.
Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.
"Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється", - підкреслив Денисенко.
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игорь гололобов
показати весь коментар05.03.2022 02:29 Відповісти Мені подобається 0
nav svargi
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viktor donovan
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СТАС ЧОРНИЙ
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