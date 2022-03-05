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Управління Запорізькою АЕС контролює Україна. Окупанти знаходяться по периметру, - радник керівника МВС Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Управління Запорізькою АЕС контролює Україна. Окупанти знаходяться по периметру, - радник керівника МВС Денисенко

Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".

При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.

Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.

"Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється", - підкреслив Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія мають домовитися про безпеку АЕС під час ведення бойових дій, - Макрон

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Почему силы ССО ,неосвободили до сих пор ядерный обьект?
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05.03.2022 02:29 Відповісти
tam zhe byli sluhi shto ubili operatorov....tak eto byl feik ?
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05.03.2022 02:32 Відповісти
Ось ось і виявилось, що Арахамія 999 таки ввів в оману всіх. Рузге за парканом, персонал на місці. Ботяри відгукнулись чому не освободили ССО. Там сил спецоперацій немає, ботяра. Там Нацгвардія, тероборона, і ЗСУ. Інформциган такий же, як та баба шпигунка, що не знала назви міста Дніпро і Бориса мера, його ж пів України знає.
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05.03.2022 02:36 Відповісти
Якщо це правда---то це НАЙКРАЩА новина на сьогодні!!!!! (проживаю в 30-ти км зоні)
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05.03.2022 07:54 Відповісти
 
 