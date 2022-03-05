Управління Запорізькою АЕС контролює Україна. Окупанти знаходяться по периметру, - радник керівника МВС Денисенко

Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".

При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.

Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.

"Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється", - підкреслив Денисенко.

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