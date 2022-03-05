Дії Путіна контрпродуктивні та збільшують рішучість Великої Британії та США протистояти, - Пристайко
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Погрози Путіна сприймають серйозно в сенсі відповідальності великих ядерних держав за виживання всього людства.
Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони (Велика Британія. - Ред.) разом зі Сполученими Штатами, Францією є великими ядерними державами. Вони мають достатньо сили, щоб захистити себе і союзників по НАТО. Ті кроки, яких вживає Путін, скоріше контрпродуктивні. Вони не тільки не лякаються: це збільшує їх рішучість протистояти", - наголосив посол.
За словами Пристайка, Велика Британія абсолютно серйозно сприймає загрози Путіна.
"Єдине - вона зважує: у них є достатньо індикаторів, щоб зрозуміти, наскільки риторика, якою він намагається залякати нас, близька до можливості вжити конкретних кроків", - додав він.
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И Путин остался один. Это не Иран, где режим аятолла утвердился в результате народной религиозной революции (как и режим большевиков в России в 1917 - 1922 годах), не Северная Корея, где в деспотию переросла также народная антиколониальная война. И там, и там революция привела к полному изменению элиты. В России уже 30 лет правит скучная, безыдейная клептократия, большевистская по генезе, принявшая от большевизма раздавленный им народ.
Путин обнулил клептократию, он больше не сможет быть ее лидером, он опозорился перед всем миром и стал для человечества самым опасным военным преступником с признаками маньяка. Его сдадут в ближайшие дни. Не он, а новый лидер должен будет вернуть острие пирамиды "красивую жизнь", восстановить отношения с Западом, добиться разблокирования счетов в зарубежных банках, снятия секвестра с их имущества. Это должен быть человек, не запятнанный в нынешних преступлениях, в идеале, громко осудивший их, но происходящий из их среды, человек, с которым можно договориться.
Поэтому нам не грозит ни новый сталинизм, ни иранский путь, ни северокорейский. Массы России безмолвны, народной революции не будет. А будет, и очень скоро верхушечный внутриэлитный переворот, вроде снятия Хрущева в 1964 году, или гибели императора Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, или странной смерти Сталина в марте 1953 года."
https://www.youtube.com/watch?v=IiRZQObD-JQ&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A8%D0%BE%D1%83