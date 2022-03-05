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Дії Путіна контрпродуктивні та збільшують рішучість Великої Британії та США протистояти, - Пристайко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дії Путіна контрпродуктивні та збільшують рішучість Великої Британії та США протистояти, - Пристайко

Погрози Путіна сприймають серйозно в сенсі відповідальності великих ядерних держав за виживання всього людства.

Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Велика Британія. - Ред.) разом зі Сполученими Штатами, Францією є великими ядерними державами. Вони мають достатньо сили, щоб захистити себе і союзників по НАТО. Ті кроки, яких вживає Путін, скоріше контрпродуктивні. Вони не тільки не лякаються: це збільшує їх рішучість протистояти", - наголосив посол.

За словами Пристайка,  Велика Британія абсолютно серйозно сприймає загрози Путіна.

"Єдине - вона зважує: у них є достатньо індикаторів, щоб зрозуміти, наскільки риторика, якою він намагається залякати нас, близька до можливості вжити конкретних кроків", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриття неба над Україною, скоріш за все, просуватиметься Великою Британією, - Пристайко

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Топ коментарі
+5
"Если бы Путин выиграл в два дня войну в Украине, а Запад не ввел бы сокрушительных санкций, он сохранил бы лояльность и даже мистическое увлечение элиты, как Гитлер в 1939 - 1941 годах, и полную поддержку народа. Интеллигенция была бы расколота и изолирована. Но Путин проиграл войну, не совершил блицкриг, погряз в мартовской грязи украинских черноземов. Санкции оказались действительно сокрушительными, как и обещал старенький президент Байден.

И Путин остался один. Это не Иран, где режим аятолла утвердился в результате народной религиозной революции (как и режим большевиков в России в 1917 - 1922 годах), не Северная Корея, где в деспотию переросла также народная антиколониальная война. И там, и там революция привела к полному изменению элиты. В России уже 30 лет правит скучная, безыдейная клептократия, большевистская по генезе, принявшая от большевизма раздавленный им народ.

Путин обнулил клептократию, он больше не сможет быть ее лидером, он опозорился перед всем миром и стал для человечества самым опасным военным преступником с признаками маньяка. Его сдадут в ближайшие дни. Не он, а новый лидер должен будет вернуть острие пирамиды "красивую жизнь", восстановить отношения с Западом, добиться разблокирования счетов в зарубежных банках, снятия секвестра с их имущества. Это должен быть человек, не запятнанный в нынешних преступлениях, в идеале, громко осудивший их, но происходящий из их среды, человек, с которым можно договориться.
Поэтому нам не грозит ни новый сталинизм, ни иранский путь, ни северокорейский. Массы России безмолвны, народной революции не будет. А будет, и очень скоро верхушечный внутриэлитный переворот, вроде снятия Хрущева в 1964 году, или гибели императора Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, или странной смерти Сталина в марте 1953 года."
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05.03.2022 02:43
+4
Разрушитель мифов обратился к военному кораблю РФ

https://www.youtube.com/watch?v=IiRZQObD-JQ&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A8%D0%BE%D1%83
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05.03.2022 02:49
+2
одним словом -або постійно міняйте памперси..а бо раз і назавжди навчіться ходити на унітаз
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05.03.2022 02:41
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одним словом -або постійно міняйте памперси..а бо раз і назавжди навчіться ходити на унітаз
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05.03.2022 02:41 Відповісти
Два дня назад в сквере на ул. Нефтяников в Херсоне. молодые ребята и мужчины, вооруженные только бутылками с зажигательной смесью и легким стрелецким оружием готовились встретить врага - колону российских военнослужащих. Российские оккупанты накрыли их пулеметным огнем. Погибло 16 человек в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет.
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05.03.2022 02:42 Відповісти
ot kuda infa?
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05.03.2022 02:44 Відповісти
Главные новости Херсона.
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05.03.2022 02:52 Відповісти
Один раз и в унитаз надо смыть #уйла сейчас.
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05.03.2022 02:44 Відповісти
"Если бы Путин выиграл в два дня войну в Украине, а Запад не ввел бы сокрушительных санкций, он сохранил бы лояльность и даже мистическое увлечение элиты, как Гитлер в 1939 - 1941 годах, и полную поддержку народа. Интеллигенция была бы расколота и изолирована. Но Путин проиграл войну, не совершил блицкриг, погряз в мартовской грязи украинских черноземов. Санкции оказались действительно сокрушительными, как и обещал старенький президент Байден.

И Путин остался один. Это не Иран, где режим аятолла утвердился в результате народной религиозной революции (как и режим большевиков в России в 1917 - 1922 годах), не Северная Корея, где в деспотию переросла также народная антиколониальная война. И там, и там революция привела к полному изменению элиты. В России уже 30 лет правит скучная, безыдейная клептократия, большевистская по генезе, принявшая от большевизма раздавленный им народ.

Путин обнулил клептократию, он больше не сможет быть ее лидером, он опозорился перед всем миром и стал для человечества самым опасным военным преступником с признаками маньяка. Его сдадут в ближайшие дни. Не он, а новый лидер должен будет вернуть острие пирамиды "красивую жизнь", восстановить отношения с Западом, добиться разблокирования счетов в зарубежных банках, снятия секвестра с их имущества. Это должен быть человек, не запятнанный в нынешних преступлениях, в идеале, громко осудивший их, но происходящий из их среды, человек, с которым можно договориться.
Поэтому нам не грозит ни новый сталинизм, ни иранский путь, ни северокорейский. Массы России безмолвны, народной революции не будет. А будет, и очень скоро верхушечный внутриэлитный переворот, вроде снятия Хрущева в 1964 году, или гибели императора Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, или странной смерти Сталина в марте 1953 года."
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05.03.2022 02:43 Відповісти
Он скоро умрет. И от него останутся только воспоминания. Как от Сталина и Гитлера. А мы будем 25 лет строить новую Украину.
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05.03.2022 02:51 Відповісти
Очухаемся и будем строить
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05.03.2022 02:53 Відповісти
Саме так, ЗСУ своєю відчайдушною боротьбою надали можливість союзникам нарешті перехопити ініціативу!
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05.03.2022 03:54 Відповісти
Третя світова вже розпочалася, просто лише для України вона з нашого боку вона гаряча, хоча після створення іноземного легіону навіть це вже не зовсім так.
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05.03.2022 03:58 Відповісти
А это значит, шо бункер пыни в забайкальских епенях - под прицелом.
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05.03.2022 02:44 Відповісти
Там такой бункер, что десять прямых попаданий ЯО выдержит. По слухам, он находится километр под землей
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05.03.2022 02:49 Відповісти
Так свої і замурують там же,щоб не воняло.
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05.03.2022 02:57 Відповісти
Головне шоб воно не викопалося після 10 попадань.
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05.03.2022 03:01 Відповісти
Ришучие вы наши, безполетную зону вводите
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05.03.2022 02:48 Відповісти
Думаю, если её так просто можно было сделать. Уже бы закрыли
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05.03.2022 03:18 Відповісти
Разрушитель мифов обратился к военному кораблю РФ

https://www.youtube.com/watch?v=IiRZQObD-JQ&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A8%D0%BE%D1%83
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05.03.2022 02:49 Відповісти
Він неймовірний, в мене дитина вирісла на їх відео і зараз навчається у престижному європейському виші 👍
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05.03.2022 03:52 Відповісти
Время на раздумья нет! Пора всем миром бороться с кремлевскими террористами!
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05.03.2022 03:11 Відповісти
 
 