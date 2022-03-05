Дії Путіна контрпродуктивні та збільшують рішучість Великої Британії та США протистояти, - Пристайко

Погрози Путіна сприймають серйозно в сенсі відповідальності великих ядерних держав за виживання всього людства.

Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Велика Британія. - Ред.) разом зі Сполученими Штатами, Францією є великими ядерними державами. Вони мають достатньо сили, щоб захистити себе і союзників по НАТО. Ті кроки, яких вживає Путін, скоріше контрпродуктивні. Вони не тільки не лякаються: це збільшує їх рішучість протистояти", - наголосив посол.

За словами Пристайка, Велика Британія абсолютно серйозно сприймає загрози Путіна.

"Єдине - вона зважує: у них є достатньо індикаторів, щоб зрозуміти, наскільки риторика, якою він намагається залякати нас, близька до можливості вжити конкретних кроків", - додав він.

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