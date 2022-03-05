Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі в російській війні в Україні, яку він, за президентом РФ Володимиром Путіним, називає "спецоперацією", і не планує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 4 березня Telegram-канал прес-служби Лукашенка "Пул першого".

"Ми прикриваємо своїми силами державний кордон від Бресту до Мозиря. Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", – заявив політик.

Він також заявив, що "гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі" Заходом, особливо санкційна, затягнеться надовго.

"Вони вчепилися в нас залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години з президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять доти, доки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони нас штовхають у війну в Україні". Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", – сказав Лукашенко.

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