Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі в російській війні в Україні, яку він, за президентом РФ Володимиром Путіним, називає "спецоперацією", і не планує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 4 березня Telegram-канал прес-служби Лукашенка "Пул першого".
"Ми прикриваємо своїми силами державний кордон від Бресту до Мозиря. Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", – заявив політик.
Він також заявив, що "гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі" Заходом, особливо санкційна, затягнеться надовго.
"Вони вчепилися в нас залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години з президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять доти, доки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони нас штовхають у війну в Україні". Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", – сказав Лукашенко.
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Основна проблема росіян, вони не можуть думати навіть на крок наперед.
Те що зробив ***** з економікою роіссі - то чисте самогубство, а їм пох, вони навіть досі уявити не можуть що буде далі. Єдина надія що в них просто закінчаться ресурси, а нові вискотехнологічні (на кшталт зброі) ці недолюдки створити просто не зможуть.
Вже два)
Лукашенко - главдраник!
Санкції - Спеціальна економічна операція!
Ракети та літаки просто не в змозі ловити білорусів та саджати до буцегарні
Зараза такая с кремлевским ****** убивают Украину, развязали войну и строит этот дебил из себя девственницу, что вроде нет войны. Ублюдок.
Воно /Лукашенко/вже давно приймає участь...
І горітийому у пеклі разом з ******.
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Слава нації
Смерть москалям.