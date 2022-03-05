УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17305 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
17859 55
війна (7386) Лукашенко (1853)

Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі в російській війні в Україні, яку він, за президентом РФ Володимиром Путіним, називає "спецоперацією", і не планує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 4 березня Telegram-канал прес-служби Лукашенка "Пул першого".

"Ми прикриваємо своїми силами державний кордон від Бресту до Мозиря. Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", – заявив політик.

Він також заявив, що "гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі" Заходом, особливо санкційна, затягнеться надовго.

"Вони вчепилися в нас залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години з президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять доти, доки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони нас штовхають у війну в Україні". Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", – сказав Лукашенко.

Також читайте: Якби Білорусь втрутилася у війну проти України, це був би подарунок для Заходу, - Лукашенко

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+23
Нет ты хуйло белорусское от украинской крови не обмажешся теперь, думает, с его территории летят ракеты по Украине он не причем.
показати весь коментар
05.03.2022 03:22
+18
Коли втрати для росіян стануть критичними.
показати весь коментар
05.03.2022 03:19
+13
Судя по всему, беларусская армия послала Картофельного Папу вслед за кораблем, вот и пришлось импровизировать.
показати весь коментар
05.03.2022 03:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
верю-сам п№здун
показати весь коментар
05.03.2022 03:16 Відповісти
ДЛБ комплители...
показати весь коментар
05.03.2022 03:16 Відповісти
Ну, і коли это лядство закінчиться?
показати весь коментар
05.03.2022 03:18 Відповісти
Коли втрати для росіян стануть критичними.
показати весь коментар
05.03.2022 03:19 Відповісти
В них не може бути критичних втрат. Вони як таргани...
Основна проблема росіян, вони не можуть думати навіть на крок наперед.
Те що зробив ***** з економікою роіссі - то чисте самогубство, а їм пох, вони навіть досі уявити не можуть що буде далі. Єдина надія що в них просто закінчаться ресурси, а нові вискотехнологічні (на кшталт зброі) ці недолюдки створити просто не зможуть.
показати весь коментар
05.03.2022 03:31 Відповісти
могут и будут
показати весь коментар
05.03.2022 03:37 Відповісти
То хай ідуть, якраз приїхали подарочки зза кордону. Тільки хто там в курсі,в кармани по дві бульби хай ложать чи все ж по одній?
показати весь коментар
05.03.2022 03:22 Відповісти
Можна навіть різати на частини, проростуть.
показати весь коментар
05.03.2022 03:23 Відповісти
Главдранык, ента чта получаццо, муйло напав на нас, сделал подарок НАТО? Ай-да, ДЛБ.
показати весь коментар
05.03.2022 03:18 Відповісти
Ще один шедевр!)

Вже два)

Лукашенко - главдраник!
Санкції - Спеціальна економічна операція!

показати весь коментар
05.03.2022 04:25 Відповісти
Іхтамнєти ? А як же список ?
показати весь коментар
05.03.2022 03:19 Відповісти
В списку можуть бути контрактники пуйла (розберемся пізніше) . А тут мається на увазі вже по приказу вусатого фюрера)
показати весь коментар
05.03.2022 03:25 Відповісти
Ти в той "список" заглядав? це список офіцерського складу підрозділу армійської авіації ЗС РФ що з Ліди літають бомбить Україну! Які "контрактники"? Там самі молодші за званням - лейтенанти!
показати весь коментар
05.03.2022 03:35 Відповісти
Я розумію,тільки не розумію чиїми наказами вони керуються , вусатого чи бункерного.
показати весь коментар
05.03.2022 03:38 Відповісти
Лука там - тільки "вивіска"! Практично весь офіцерський склад армії БРСР вчився у російських військових училищах Уяви як їм чотири роки "сцяли у вуха"! Товариш - офіцер ЗСУ поки була можливість їздив на батьківщину дружини - до її матері Там спілкувався з офіцерами сусіднього гарнізону Сказав: " Вони "сплять і бачать" себе складовою частиною російської армії - бо там платять більше і утримання краще"
показати весь коментар
05.03.2022 04:17 Відповісти
...во главе самого бульбафюрера у хайда

показати весь коментар
05.03.2022 03:42 Відповісти
Я ж писав що "заспіває" літун "соловейком"!
показати весь коментар
05.03.2022 03:46 Відповісти
Якщо так сказав,значить точно буде наступ бульбашів, його вже всі знають,брехуна.
показати весь коментар
05.03.2022 03:19 Відповісти
Судя по всему, беларусская армия послала Картофельного Папу вслед за кораблем, вот и пришлось импровизировать.
показати весь коментар
05.03.2022 03:20 Відповісти
Як тільки склади іскандерів почнуть вибухати на території РБ - одразу почнеться рух у правильному напрямку...
показати весь коментар
05.03.2022 03:21 Відповісти
Не жилец, твоя брехня тебе не поможет.
показати весь коментар
05.03.2022 03:21 Відповісти
Нет ты ***** белорусское от украинской крови не обмажешся теперь, думает, с его территории летят ракеты по Украине он не причем.
показати весь коментар
05.03.2022 03:22 Відповісти
В Луки нема стільки нацгвардійців як у *****, тому він сухопутних буде тримати для боротьби з власним народом, а от те що непотрібно для цього (літаки, гелікоптери, ракети) він надав московитам.
показати весь коментар
05.03.2022 03:23 Відповісти
Це слушна думка)
Ракети та літаки просто не в змозі ловити білорусів та саджати до буцегарні
показати весь коментар
05.03.2022 04:30 Відповісти
поздно ты, усатый мини-фюрер, заднюю врубил.
показати весь коментар
05.03.2022 03:23 Відповісти
Никогда не поздно, в аду работают круглосуточно.
показати весь коментар
05.03.2022 03:28 Відповісти
Та,ще й Мин Обороні України вже повідомило,що звісні прізвища льотчиків бомбардувальників бульбафюрера,що вбивали українців в мирних домівках,навіть є полонений,як доказ.
показати весь коментар
05.03.2022 03:31 Відповісти
Гори в аду!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 03:24 Відповісти
На кого этот идиотизм рассчитан? Що хтось в нього вчипився?
Зараза такая с кремлевским ****** убивают Украину, развязали войну и строит этот дебил из себя девственницу, что вроде нет войны. Ублюдок.
показати весь коментар
05.03.2022 03:30 Відповісти
для своих сми
показати весь коментар
05.03.2022 03:39 Відповісти
Троянский конь с усами
показати весь коментар
05.03.2022 03:31 Відповісти
ссьіт без армии остаться
показати весь коментар
05.03.2022 03:39 Відповісти
Піде ембарго на нафту і бульбі пізда, а там машини і трактори
показати весь коментар
05.03.2022 04:43 Відповісти
Лука крутиться щоб "одпетлять" - відчув, що у "нечисті" щось "не витанцьовується"і боїться "присісти поряд" в Гаазі А можуть і черенок ридльовки в сраку увігнать!
показати весь коментар
05.03.2022 03:43 Відповісти
Наче ми не знаємо, що наказ був, але танки чомусь заглохли, автомати заклинило і взагалі виникли всіляки передумови для того, щоб здаватися у полон 🤗
показати весь коментар
05.03.2022 03:46 Відповісти
Пуйло сказало Макрону що ракет не пускало по Україні, а по факту ракети летіли з РБ. Хана тебе усатый,во так ПОДСТАВА, иди вешайся.
показати весь коментар
05.03.2022 03:53 Відповісти
ТОГДА ВСТАВЬ НОЖ В ПУТИНА !!!
показати весь коментар
05.03.2022 04:03 Відповісти
Трибунал все врахує, можливо навіть драники давати будуть і навіть зі сметаною 1 січня та 24 серпня.
показати весь коментар
05.03.2022 04:09 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 04:27 Відповісти
**** драна...
Воно /Лукашенко/вже давно приймає участь...
І горітийому у пеклі разом з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
05.03.2022 04:28 Відповісти
А авіація? Цьому виродку вірити?
показати весь коментар
05.03.2022 05:02 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 05:04 Відповісти
Два гоміка.
показати весь коментар
05.03.2022 09:56 Відповісти
Ця унікально мерзенна потвора варта ексклюзивної кари - бути посадженим на кіл.
показати весь коментар
05.03.2022 05:08 Відповісти
Лукашенко не любить Колєньку коли таке каже.
показати весь коментар
05.03.2022 06:23 Відповісти
Не треба білоруським військовим переходити на нашу сторону, краще би брали цього звіздуна за "гнилі бульби". Він вже дозвіздівся.
показати весь коментар
05.03.2022 06:52 Відповісти
Делай с колюни девочку катю. Так он хоть немного поживёт.
показати весь коментар
05.03.2022 07:03 Відповісти
Хитрожопий підор, відчуває , що пахне жареним
показати весь коментар
05.03.2022 07:20 Відповісти
Хоче пропетлять.
показати весь коментар
05.03.2022 09:01 Відповісти
Это он все штаны уже испортил...
показати весь коментар
05.03.2022 07:29 Відповісти
Картопляний підар.
показати весь коментар
05.03.2022 07:45 Відповісти
Це вже йому не допоможе. Після смерті фуйла, тікали бульбопідеру буде нікуди. Повісять за ноги на балконі.
показати весь коментар
05.03.2022 09:32 Відповісти
Йому не можна вірити, як *****. Це типа "их там нет" - якщо каже "не буде" - значить точно БУДЕ.
показати весь коментар
05.03.2022 09:58 Відповісти
на двух швабрах сидит мешок с гавном
показати весь коментар
05.03.2022 11:57 Відповісти
Из дерьма одни уши торчат. С Беларуси ракеты летели ? Летели А авиация бомбить вылетала ? Вылетала Что ж ты, собака, хочешь ? Разберёмся с автоколонами русских самоубийц и займёмся тобой, засранцем. Ничего не забудем, не сцы, за всё отблагодарим.
показати весь коментар
05.03.2022 23:11 Відповісти
 
 