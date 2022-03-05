3945 15
Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Йдеться про 124 бутіка
Про це повідомляють державна агенція РФ "ТАСС" та група компаній Kering у Twitter інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Загалом йдеться про 124 бутіка в Росії.
Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.
Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.
Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.
Топ коментарі
+7 andant 1000
показати весь коментар05.03.2022 03:28
+5 Bogdan Resvii
показати весь коментар05.03.2022 03:26
+5 Іван Помідоров
показати весь коментар05.03.2022 03:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это ниже, чем у украинцев. У украинцев 400 долларов.
Пусть еще повоюют, так зарплата вообще будет 100 долларов! На еду только!