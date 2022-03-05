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Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відомі бренди йдуть з Росії - перестали працювати бутіки Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent

Йдеться про 124 бутіка

Про це повідомляють державна агенція РФ "ТАСС" та група компаній Kering у Twitter інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, французький модний будинок Louis Vuitton закривається з 6 березня. Загалом йдеться про 124 бутіка в Росії.

Окрім того, тимчасово зачиняються магазини Hermes та Chanel. Також про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering, до якої належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Відповідні рішення були викликані війною Росії проти України.

Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

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Топ коментарі
+7
Уже доллар в обменниках 150 рублей. Уже зарплата у россиянина 200 долларов.
Это ниже, чем у украинцев. У украинцев 400 долларов.
Пусть еще повоюют, так зарплата вообще будет 100 долларов! На еду только!
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05.03.2022 03:28
+5
Бренд "Абибас", ваш выход!

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05.03.2022 03:26
+5
Подари любимой набедренную повязку на 8 марта и получи лапти на 23 февраля.
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05.03.2022 03:26
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Бренд "Абибас", ваш выход!

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05.03.2022 03:26 Відповісти
Подари любимой набедренную повязку на 8 марта и получи лапти на 23 февраля.
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05.03.2022 03:26 Відповісти
Уже доллар в обменниках 150 рублей. Уже зарплата у россиянина 200 долларов.
Это ниже, чем у украинцев. У украинцев 400 долларов.
Пусть еще повоюют, так зарплата вообще будет 100 долларов! На еду только!
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05.03.2022 03:28 Відповісти
Шкода людей що гинуть від варварів. А санкції працюють повільно, не хочеться чекати довго.
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05.03.2022 03:36 Відповісти
Не будет там у многих зарплаты вообще. Будут продуктами получать..... А может и нет так продуктов тоже может не быть
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05.03.2022 03:36 Відповісти
Им не нужны ни Louis Vuitton, ни Gucci. После того, как Украина и санкции с ними покончат - им повезет, чтобы позволить себе купить авоську у бабки на базаре.
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05.03.2022 04:05 Відповісти
Набедрена пов"язка та чуні-муні з кори берези, якось переходять
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05.03.2022 04:27 Відповісти
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05.03.2022 05:08 Відповісти
Шоб москалі не плоділісь
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05.03.2022 05:09 Відповісти
Durex?
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05.03.2022 06:36 Відповісти
Новый бренд семейства лаптевых: очко, очко и тапочки.
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05.03.2022 06:43 Відповісти
очки, очко. Сорри
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05.03.2022 06:44 Відповісти
Лапті і ватнік хай носять. Навіщо їм луї віттон?
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05.03.2022 06:48 Відповісти
Луи Виттон лапти не выпускает - что ему делать в Московии ?
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05.03.2022 07:04 Відповісти
Сокрушительный удар по личинкам, жонам и любовницам кацапской элиты. Теперь они будут носить китайский ширпотреб, изделия цыганских умельцев и лапти. Красивое
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05.03.2022 07:51 Відповісти
 
 