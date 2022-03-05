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Новини Війна в Україні
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армія РФ (2698) війна (7386) Арестович Олексій (239)

Вісім із десяти путінських армій в Україні. Тут ми їх і поховаємо. Ця армія не сильна, а просто довга, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вісім із десяти путінських армій в Україні. Тут ми їх і поховаємо. Ця армія не сильна, а просто довга, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович поінформував українців про ситуацію з російським вторгненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Арестович відзначив: "У Гостомелі спецназ ГУР та 3 полк ССО разом із місцевою ТрО два дні поспіль полірували російських спецназівців та десантників.

Кадри битої техніки з тілами тимчасових окупантів, що додають до них, думаю, бачили багато.

Миколаївці відбили аеропорт Кульбакіно і відлупцювали колону, яка намагалася зранку обійти місто. Причому, у загальновійськових боях бере активну участь (і перемагає!) патрульна поліція Миколаєва.)"

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"У Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-у окрему мотострілецьку бригаду з Самари. Між іншим, там, на Ніжинському напрямку, ще три доби тому російське командування почало формувати величезне оперативне об'єднання для наступу на Бровари - Бориспіль. Тепер цього об'єднання – немає. Частково пішло під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат, частково заплуталося у місцевих буєраках, частково – знищено.

У Херсоні мінімум російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з "вдячними херсонцями" провалилося. Запорізька АЕС працює у нормальному режимі.

А заплуталося російське воїнство (і частково знищено) у броварських болотах тому, що місцеві жителі ведуть цю саму тотальну війну - перекриваючи лісові дороги, уповільнюючи, а то й унеможливлюючи кілька годин рух колон супротивника. А там уже наздоганяє наша артилерія та авіація", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських військових, - Арестович

Радник голови ОП продовжив: "Ми тримаємо небо (сьогодні кілька збитих російських літаків) працює наша авіація. Накриваємо командні пункти супротивника – сьогодні навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів – включаючи командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим. Як то кажуть, загибель полку – трагедія, загибель полковника – розгром.

До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів.

Так, важко – Харкову, Маріуполю, Охтирці. Але над обійденим і напівоточеним супротивником Черніговим збивають російські літаки, ходять у лихі рейди і збирають полонених під Сумами, як величезна м'ясорубка перемелює ворога напівоточена Харківщина.

Що дивовижно і вимагає прояснення? Для багатьох українців те, що ми ще не програли – це героїчне, але диво. У деяких досі є настрій: Наші успіхи - тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш та домовлятися з Путіним.))

Так ні ж. Все це було визначено в перший день. Все це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією. Я знаю думку багатьох військових світу. Вони шоковані - від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво. Сьогодні це офіційно визнали міністерства оборони США, Британії, голова НАТО".

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Він продовжив: "Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет супротивника у багатьох місцях припав у макети?..) І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська супротивника наші військові – це все тверезий та холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво та особовий склад нашої армії.

Нам давали 48 годин – найкращі військові світу. На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба.
Наші успіхи – закономірність. Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору й перемеле тут російську військову машину".

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"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це не буде випадковим успіхом. Це результат нашої з вами спільної роботи. Усіх нас. І саме через цю системну роботу, тому що ми думаємо головою і працюємо руками, ворог програє.

Навіть зараз, коли в Кремлі ще надуваються та хорохоряться, вони відкрито визнають, що окупувати Україну неможливо і не збираються. Ми їх ще поженемо назад. Всі наші будинки та міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня", - резюмував Арестович.

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Топ коментарі
+26
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05.03.2022 04:04
+12
Коротко..
...
Поховали москаля край дороги....
..
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 04:22
+12
забавные сходства
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05.03.2022 05:00
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05.03.2022 04:04 Відповісти
О, так тут ще й двері є!
Сидить кацап в сортирі, а мимио іде тітка:
- Ванька, туды твою растуды! Ты хоть бы дверь на сортир навесил! Сидишь вон яйцы свои поганые развесил, Всю срамоту видать!!
- Дверь?? А на хрена она, че тут брать то???
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05.03.2022 06:10 Відповісти
Слава Армії України!

пс: Арестович, так ви - пісатель!?
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05.03.2022 04:20 Відповісти
Коротко..
...
Поховали москаля край дороги....
..
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 04:22 Відповісти
забавные сходства
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05.03.2022 05:00 Відповісти
М'ясо цапів нічого не коштує ,бо як кажуть на ***** Орді: баби іщо нарожають.
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05.03.2022 04:29 Відповісти
А как роSSияне собираются размножаться, если всех своих пацанов они отправляют на верную смерть?
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05.03.2022 05:09 Відповісти
Очень надеюсь, что никак.
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05.03.2022 05:53 Відповісти
Кавказцям вже надоїло овець трахать. Розберуться.
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05.03.2022 08:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Пропогандос херів краще чим піздіти йди в армію ти ж кадровий військовий.
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05.03.2022 05:32 Відповісти
Ти вже в армії
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05.03.2022 06:12 Відповісти
Ще ні, зброю не дають, ще питання у люсі будуть?
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05.03.2022 06:25 Відповісти
Не понимаю, если почти вся военная мощь россии брошена в Украину, почему щелкают клювом Сибирь, Татарстан и др. изнутри, Япония с востока, Грузия (Абхазия) с юга? Выжидают пока Украина своей кровью вернет им землю, свободу? Талибан тоже мог бы подсуетиться. Сидят как шакалы и ждут, пока добыча сама им в руки свалится.
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05.03.2022 06:02 Відповісти
Від усього цього найбільше виграє Китай, який і підштовхнув путіна на цю війну.
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05.03.2022 08:26 Відповісти
Рабы....
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05.03.2022 09:22 Відповісти
талибан крестится, остальные учат гимн Украины
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05.03.2022 12:16 Відповісти
ХЙЛО ЛОХ - СОЖРАЛ СВОИХ БЛОХ !)
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05.03.2022 08:51 Відповісти
СТАРЫЕ ПЕРДУНЫ ПОШЛИ ВОН ОТ ВЛАСТИ !!!
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05.03.2022 08:52 Відповісти
ну Люся оптимист, молодец, насмешил
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05.03.2022 12:14 Відповісти
 
 