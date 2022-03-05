Міжнародна федерація гімнастики заборонила російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) прийняв рішення з 7 березня відсторонити російських і білоруських спортсменів і суддів від змагань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт федерації.

"Російські та білоруські спортсмени, офіційні особи, включно із суддями, не допускаються до участі у змаганнях FIG з 7 березня 2022 року до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таким чином виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики врахував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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Зокрема, спортсмени та офіційні особи РБ і РФ "не братимуть участі у Чемпіонаті світу з акробатичної гімнастики в Баку, Азербайджан, з 10 по 13 березня 2022 року".

Нагадаємо, через напад на Україну російські та білоруські національні збірні та клуби відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань.