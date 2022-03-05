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Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним

Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини, про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін.

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Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.

Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.

"Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів", - указується в повідомленні.

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В уряді ФРН додали, що Шольц і Путні домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

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Топ коментарі
+11
Коротко..
..
А скільки ще українців може / не дай бог/ загинути за ці дні !?
..
Мордор та хуйло повинен бути знищений.
..
.
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 05:50
+10
Ми вже знаємо,чим закінчуються переговори з рашкостаном. Для чого вони використовують "перемир"я" Надіюсь більше не буде помилок і марних сподівань.
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05.03.2022 05:55
+10
Между прочим, Псковская, 76-я дивизия не рассказывает о том, как там у них с жмурами, но сотрудники псковского гарнизона отчитались о том, что они обеспечили поставку из Украины в Псков, первые две сотни с лишним, цинковых пеналов с десантниками. Это всего лишь первая партия, поскольку только утром их набили еще десяток и понятно, что эти парашютисты прибудут на родину чуть позже.
Ну а наши военные продолжают перемалывать всю эту дрянь, дожидаясь момента, когда можно будет вести не только оборонительные действия, но и другие, которые все так ждут. Мы победим!
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05.03.2022 05:59
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Какие переговоры, небо закрывайте!!!!
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05.03.2022 05:48 Відповісти
Чем больше сдохнет - тем быстрее будет прогресс на переговорах ..... Бьем палим тварей нужно стараться что бы не было у них покоя ни днем ни ночью.... Опять хочу поинтересоваться уверен что кто то контролирует наш сайт. Почему там много в резерве почему мы НЕ участвуем
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05.03.2022 06:52 Відповісти
Коротко..
..
А скільки ще українців може / не дай бог/ загинути за ці дні !?
..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
.
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 05:50 Відповісти
Между прочим, Псковская, 76-я дивизия не рассказывает о том, как там у них с жмурами, но сотрудники псковского гарнизона отчитались о том, что они обеспечили поставку из Украины в Псков, первые две сотни с лишним, цинковых пеналов с десантниками. Это всего лишь первая партия, поскольку только утром их набили еще десяток и понятно, что эти парашютисты прибудут на родину чуть позже.
Ну а наши военные продолжают перемалывать всю эту дрянь, дожидаясь момента, когда можно будет вести не только оборонительные действия, но и другие, которые все так ждут. Мы победим!
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05.03.2022 05:59 Відповісти
Тримайтесь! Ми за всіз вас молимось!
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05.03.2022 07:45 Відповісти
Ми вже знаємо,чим закінчуються переговори з рашкостаном. Для чого вони використовують "перемир"я" Надіюсь більше не буде помилок і марних сподівань.
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05.03.2022 05:55 Відповісти
Самое печальное что европа тоже использует эти переговоры для имитации дипломатии с фашистами, чтобы скрыть саою импотентность и финансовые интересы.
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05.03.2022 09:48 Відповісти
Російські переговорники брехуни, не вірте їхнім обіцянкам...
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05.03.2022 05:57 Відповісти
яка радість, яка радість - знову буде шанс з кацапнею поручкатися.
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05.03.2022 06:05 Відповісти
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05.03.2022 06:08 Відповісти
***** - це не мат , це напрямок , ДОРОГОУКАЗ .
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05.03.2022 06:09 Відповісти
США обіцяла, і зобов'язана закрити повітряний простір України. Без закриття повітряного простору, знищення паразитів в Запоріжській, Чорнобильській АЄС, переговори будуть марними.
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05.03.2022 06:19 Відповісти
Шольц макрон вам же сказано нічого без Украіни і про Украіну ну не лізте ви блін хто вас просить говорити про Украіну після вахих звінків ***** звіріє ще більше що ви там у нього просите
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05.03.2022 06:27 Відповісти
*****............. в жопу...............нах................******................
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05.03.2022 06:49 Відповісти
Після 5000 касок та зогнилих і протермінованих Стріл, що ними ще діди стріляли.
німці знову пропихають нарратив, вигідний для кацапстану.

Німці і кацапи далі заодно - тільки говорять різними голосами.
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05.03.2022 07:19 Відповісти
Зараз потрібна допомога по звільненню Запоріжській та Чорнобильської АЄС. Якщо цього не зробити, Перемовин вести буде нікому. Бо Європи не буде.
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05.03.2022 07:33 Відповісти
Какие переговоры? Кто ведёт переговоры с террористом? О чём Арахамия договаривается с ******? Почему нам не говорят? А, главное, зачем? ЗЕ преступно хамит и оскорбляет западных союзников и о чём-то по-тихому договаривается с ******. Что происходит?
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05.03.2022 07:37 Відповісти
У Шольца, проблеми с головою, він не розуміє ,що ***** воєнний злочинець
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05.03.2022 08:10 Відповісти
Если то, что Германия собиралась нам отправить непригодные боеприпасы "стрела", то и верить Германии надо с оглядкой!
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05.03.2022 08:44 Відповісти
 
 