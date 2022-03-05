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Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини, про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін.
Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.
Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.
"Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів", - указується в повідомленні.
В уряді ФРН додали, що Шольц і Путні домовилися провести подальші переговори найближчим часом.
Топ коментарі
+11 Lvbnhj
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+10 Aut Ogen
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Будь ласка, зачекайте...
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А скільки ще українців може / не дай бог/ загинути за ці дні !?
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям.
Ну а наши военные продолжают перемалывать всю эту дрянь, дожидаясь момента, когда можно будет вести не только оборонительные действия, но и другие, которые все так ждут. Мы победим!
німці знову пропихають нарратив, вигідний для кацапстану.
Німці і кацапи далі заодно - тільки говорять різними голосами.