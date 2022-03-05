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Розробник програм для продажу та пошуку квитків Sabre розірвав відносини з "Аерофлотом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розробник програм для продажу та пошуку квитків Sabre розірвав відносини з "Аерофлотом"

Після вторгнення Росії на територію України багато російських компаній потрапили під санкції. Так, на тлі агресії РФ американський розробник програм для продажу і пошуку квитків Sabre оголосив про припинення співпраці з "Аерофлотом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії Sabre.

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"Sabre вживає негайних заходів для видалення рейсів "Аерофлоту" зі своєї глобальної системи розповсюдження, торгового майданчика, що використовується туристичними агентствами, туристичними веб-сайтами та корпораціями по всьому світу для покупки, бронювання та обслуговування рейсів", - йдеться в повідомленні компанії.

У Sabre також заявили, що з сильним занепокоєнням стежать за розвитком ситуації в Україні. Основне їх завдання - безпека членів команди в нашій країні, а також надання допомоги постраждалим людям.

"Ми виступаємо проти цього військового конфлікту. Ми дотримуємося і будемо дотримуватися санкцій, введені проти Росії", - додали в компанії.

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Крім того, Sabre виділила 1 мільйон доларів "Червоному Хресту", щоб допомогти забезпечити всім необхідним постраждалих українців, які перебувають у Польщі.

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05.03.2022 06:16 Відповісти
Коли вже фактично немає Єрафлоту то й квитки вже не потрібні...
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05.03.2022 06:36 Відповісти
"Ярахлот" уже приехал.
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05.03.2022 06:41 Відповісти
Началось. Игровой компьютер в россии за 1 млн. рублей. Комплектующие подорожали в два раза. И это только начало.
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05.03.2022 06:55 Відповісти
на сьогоднішній день кацапня з Канади літає через туречину без проблем, правда ціна квитка непогано зросла.
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05.03.2022 08:04 Відповісти
 
 