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Новини За кордоном
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війна (7386) НАТО (2512) Фінляндія (161) Нііністе (22)

Президент Фінляндії Нііністе про вступ до НАТО: Ми були в повній безпеці, але тепер маємо враховувати те, що бачимо в Європі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Фінляндії Нііністе про вступ до НАТО: Ми були в повній безпеці, але тепер маємо враховувати те, що бачимо в Європі

Рішення про подання заявки на вступ Фінляндії до НАТО має ухвалювати парламент країни.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе в інтервʼю телекомпанії PBS під час свого візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що НАТО тримає свої двері відчиненими. У Фінляндії триває дуже жвава і важлива дискусія щодо членства в НАТО. Наш парламент дуже активний у цьому. І зрештою це рішення ухвалюється парламентом", - стверджує президент Фінляндії.

Нійністе також запитали, чи вважає він, що його країна, залишаючись поза НАТО, перебуває в тій же безпеці, яка була б за умови членства в альянсі. "Ми були в повній безпеці, але, звісно, ми маємо враховувати те, що ми побачили зараз у Європі", - відповів фінський президент.

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За даними опитування, проведеного наприкінці лютого на замовлення телекомпанії Yle, більшість жителів Фінляндії хотіли б, щоб країна стала членом Північноатлантичного альянсу, вказує Радіо Свобода. За приєднання до блоку висловилися 53% респондентів, проти - 28%. Ще 19% не змогли визначитись із відповіддю. Як зазначила телекомпанія, з 2017 року, коли було проведено попереднє аналогічне опитування, підтримка НАТО зросла на 34%.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу може відбутися дуже швидко, але тільки якщо ці країни самі ухвалять рішення приєднатися.

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Топ коментарі
+26
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05.03.2022 06:17
+10
- Вань, вставай, Киев брать! - Нипайду!
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05.03.2022 06:33
+9
пёрся на Киев стёр ноги красивое
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05.03.2022 06:32
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какое там подлётное время до Москвабада
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05.03.2022 06:14 Відповісти
Краще б до України вступали ніж до тих поцефістов.
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05.03.2022 06:16 Відповісти
І на жаль цей жарт став реальністю . Тільки не пацифісти , а імпотенти та корупціонери . Інакше як пояснити відмову поставити на місце з'їхавшого з глузду диктатора ? Маючи в рази сильніше військо , не кажучи вже про озброєння .
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05.03.2022 07:48 Відповісти
Aleksandr, čolovik imel vvidu ne pacifistov, a imenno pOc-ifistov...
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05.03.2022 10:10 Відповісти
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05.03.2022 06:17 Відповісти
Добре, що я у ліжку, інакше б впав від сміху і травмувався 😂🤣😅
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05.03.2022 06:21 Відповісти
treba ce poširiuvati do riuzge. Ce bimba!
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05.03.2022 10:11 Відповісти
Браво Фінляндія! Смерть цапам!
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05.03.2022 06:19 Відповісти
НАТО це паперовий тигр, вам потрібен оборонний договір з Україною!
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05.03.2022 06:20 Відповісти
Так ! І Україні потрібно терміново створювати союз з країнами , які дійсно нас підтримують - Польща , Балтійські країни . Світ змінюється , і вони теж все бачать .
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05.03.2022 07:52 Відповісти
Безпека тількі поряд з Україною
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05.03.2022 06:25 Відповісти
Ви думали, що ви були в повній безпеці.
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05.03.2022 06:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499888579211935747
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05.03.2022 06:29 Відповісти
пёрся на Киев стёр ноги красивое
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05.03.2022 06:32 Відповісти
- Вань, вставай, Киев брать! - Нипайду!
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05.03.2022 06:33 Відповісти
Так это ахмэд вроде. Алахакбар не прошел.😆
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05.03.2022 07:06 Відповісти
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05.03.2022 06:37 Відповісти
Українізацію Фінляндії не розлядували?
могло б допомогти - фінни воїни.
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05.03.2022 06:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VvDBKPADpT8
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05.03.2022 10:19 Відповісти
НАТО испугалось ***** ? Очевидное или невероятное...
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05.03.2022 06:56 Відповісти
Судя по всему,НАТО тоже ни о чём. Вступай в союз с Украиной Ниисите. Это залог безопасности Финляндии.)
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05.03.2022 07:03 Відповісти
манька захарова вже пригрозила їм через вступ у нато.
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05.03.2022 07:10 Відповісти
 
 