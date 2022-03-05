Нацполіція створила сайт про те, як поводитися з боєприпасами, що не розірвалися - Україна CAT UXO

Нацполіція створила сайт, де зібрали повний перелік дій при виявленні боєприпасів, що не розірвалися. Девіз нового ресурсу: "Разом наші знання рятують життя."

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ukraine CAT-UXO.

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Вибухотехніки Нацполіції створили новий веб-ресурс на якому зібрали основні правила поведінки при виявленні боєприпасів, що не розірвалися.

"Це новий сайт для допомоги людям, які опинилися у вибухонебезпечній ситуації.

По-перше, для навчання і зниження ризику вибухонебезпечності.

По-друге, зафіксуйте місце розташування ситуації.

Нарешті, повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- повідомляється на сайті.

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На цьому сайті є фото всіх снарядів, а також ви можете повідомити про ситуацію, що склалася прямо на сайті.