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Росія направить в Україну ще 1000 "вагнерівців" для підсилення частин, які відступають, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія направить в Україну ще 1000 "вагнерівців" для підсилення частин, які відступають, - CNN

Розвідка США спостерігала "деякі ознаки" застосування на території України російських найманців. У ході війни їх знищено вже близько 200.

Про це заявив американський військовий посадовець в коментарі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія має намір відправити в Україну ще до 1000 найманців у найближчі дні та тижні.

Це має посилити частини, які наразі відступають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times

У США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, "погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, ніж очікувалося, опором з боку українців", і що в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Нагадаємо, в США та НАТО очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по населених пунктах України.

Як повідомляли ЗМІ, в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

Також читайте: Підрозділи "вагнерівців" прибули до окупованого Донецька для здійснення підривів житлових будинків, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+48
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05.03.2022 07:06
+47
И что? Эти "вагнеровцы" такая же говядина,как и какой-нибудь Ванька с хозвзвода. Только на хайпе сделали себе такое "мрачное,суровое реноме". США ли об этом не знать когда вальнули их оптом в Сирии?
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05.03.2022 06:55
+38
Это хорошо. Реально хуйло начинает метаться потому что великая 2 армия мира кроме убийства и бомбежек населения ничего не может противопоставить ВСУ ... Я уверен он еще не знает как оно обосралось со своей задроченой армией - как обычно всей правды не говорят ублюдку плешивому . СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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05.03.2022 07:05
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пока перекинут пока подгонят пока сладят их уже и накроют
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05.03.2022 06:51 Відповісти
Это хорошо. Реально ***** начинает метаться потому что великая 2 армия мира кроме убийства и бомбежек населения ничего не может противопоставить ВСУ ... Я уверен он еще не знает как оно обосралось со своей задроченой армией - как обычно всей правды не говорят ублюдку плешивому . СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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05.03.2022 07:05 Відповісти
Нидерландская юридическая фирма Houthoff, представлявшая интересы Кремля только что объявила, что разрывает все связи с Россией и в связи с войной Путина в Украине. А на 7 марта намечено очередное заседание суда в Гааге по рейсу MH17, который сбили военные из России
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05.03.2022 07:06 Відповісти
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05.03.2022 07:06 Відповісти
Брате! Їх не для того перекидають! Здається мені що їх поставлять ззаду - як "заградотряди"!
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05.03.2022 08:20 Відповісти
добриво.
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05.03.2022 06:51 Відповісти
Навіть ці заградотряди не допоможуть-бо всі здохнуть...
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05.03.2022 06:53 Відповісти
...лапатная типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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05.03.2022 06:55 Відповісти
деликатес для мангалов едет...
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05.03.2022 06:54 Відповісти
Вагнеровцы и зеля- это какая то ирония судьбы. А могли бы в сове время трошки придавить этих пригожинских скотов. Смерть оккупатнам- особенно кадыровцам и вагнеровцам. Лютая смерть!
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05.03.2022 09:46 Відповісти
И что? Эти "вагнеровцы" такая же говядина,как и какой-нибудь Ванька с хозвзвода. Только на хайпе сделали себе такое "мрачное,суровое реноме". США ли об этом не знать когда вальнули их оптом в Сирии?
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05.03.2022 06:55 Відповісти
**** и не жалко им фарша
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05.03.2022 06:56 Відповісти
**********, обращаемся к тебе, па руски, бо если тебе ********* переведёт с украинского, то ты не поймёшь них.я.
Так вот если ты не остановишь терроризировать и убивать наш народ, мы будем отлавливать по всему миру отпрысков вашей кровавой банды и уничтожать. Остановись и ***.вай на ерефию подымать экономику, а не превращать страну в четвёртый рейх.
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05.03.2022 06:57 Відповісти
Не смешите наши : байрактары, джавелины и стингеры.
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05.03.2022 06:58 Відповісти
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05.03.2022 06:59 Відповісти
А хто автор? Це ж будуть співать на мотив "Ковпаківської похідної" Платона Воронька!!!
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05.03.2022 08:34 Відповісти
хто б міг подумати шо кацапи так переймаються україньським сільским господарством, зокрема врожаєм наступного року.
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05.03.2022 07:02 Відповісти
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05.03.2022 07:04 Відповісти
Они посмотрели на Украину и испугались, что ***** их тоже братьями зовёт!
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05.03.2022 11:22 Відповісти
Вагнеровцы, вагнеровцы, любят кацапы запугивать разной херней. Вагнеровцы это те кто сбежал в Сирию от боев в Украине 2014 году и получив статус частной кампании эти трусы кошмарили местных туземцев. Эти еще больше обосрутся когда попадут обратно в Украину!!
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05.03.2022 07:07 Відповісти
семак героям
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05.03.2022 07:07 Відповісти
з собою нехай в кармани сирі беруть - удобрювати і сіяти одночасно це останне ноухау в сільскому господарстві.
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05.03.2022 07:15 Відповісти
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05.03.2022 07:11 Відповісти
Больше похоже на заградотряд нквд
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05.03.2022 07:14 Відповісти
В меня это тоже первая мысль была.
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05.03.2022 11:23 Відповісти
Кадирівцями нас вже лякали тепер вагнерівцями слідуючи хто зеки потім зомбі
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05.03.2022 07:24 Відповісти
це заградотряди
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05.03.2022 07:27 Відповісти
Загранотряд?
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05.03.2022 07:28 Відповісти
вагнеровец, кадировец...джевелінам пох.й кого смажити
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05.03.2022 07:31 Відповісти
Херня ці вагнеровці по словам окупантів вони воюють з нац батальйонами які вже положили 10000+ орків, а що буде якщо підключитьця ЗСУ.
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05.03.2022 07:35 Відповісти
Фашист Путін в агонії. Хай бере в руки лопату і біжіть на Україну закопувати трупи своїх дуболомів. А мі вже і його прикопаємо.
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05.03.2022 07:38 Відповісти
От падлы, еще лишний день работы!!
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05.03.2022 07:41 Відповісти
Кацапы, в силу своей умственной отсталости, до сих пор не поняли что происходит... Мы убьем всех тварей, которые прийдут на нашу землю! Всё идёт у тому, что скоро наши люди начнут отрезать им головы...
На зверства мы ответим исключительной жестокостью!
Каждый кацап при слове Украина, будет обссыкатся от ужаса...
Слава Украине!
Смерть врагам! Смерть страшная и мучительная!
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05.03.2022 07:45 Відповісти
- В чому особливість «мангалів», які приварені над баштою російських танків?

- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб менше розліталося!
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05.03.2022 08:39 Відповісти
вагнер сильно с'економит на вьіплатах
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05.03.2022 07:45 Відповісти
сто желудей по карманам - це ж ціла лісосмуга дубів!
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05.03.2022 08:01 Відповісти
А помните, Зеля обещал украинцам шашлычки весной? Он просто не сказал тогда, из кого!
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05.03.2022 08:06 Відповісти
сподіваюсь їх поставять в тил свинособакам щоб підгоняли тих уперед кулеметними чергами.....ну щоб справді як діди воювали....
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05.03.2022 08:12 Відповісти
будуть "загранотряди" робити - ще одна скрєпа.
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05.03.2022 08:19 Відповісти
Напрасно ***** старается. Ни вагнеровцы, ни сирийцы, ни кака.дыровцы ему не помогут. Для наших ВСУ нет разницы, какого цвета морда лица у врага или откуда он приехал. Все будут уничтожены.
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05.03.2022 08:38 Відповісти
А ШО ЗА ФОТОЧКА !? МОДЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ !?) СДЕЛАННЫЕ ИЗ МЯСА ))) ВАГНЕРОВЦЫ БОМЖАРЫ !!!
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05.03.2022 09:13 Відповісти
Вагнеровцы били мирное население в Сирии и охраняли нефтяные вышки.Они даже трусливей продажных Кадыровцев.Так что на 1000 больше удобрения приедет в Украинскую земелюшку.Слава Украине.
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05.03.2022 10:01 Відповісти
GeneralSVR(reserv)
Пятница 4.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 8345 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Плюс, в сегодняшний отчёт вошли сводные данные потерь российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодняшний день это 2276 погибших.

Общие потери ВС РФ и ЧВК составили более десяти с половиной тысяч человек.

Им лучше знать.
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05.03.2022 10:40 Відповісти
 
 