УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34757 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7595 4
Facebook (149) заборона (472) Росія (28488) санкції (2917)

Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси: У Фейсбуку прокоментували заборону соцмережі в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси: У Фейсбуку прокоментували заборону соцмережі в Росії

Рішення влади РФ заблокувати у країні соцмережу Фейсбук залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Голос Америки із посиланням на НІка Клегга, керівника глобальних справ компанії Meta, яка є власником компанії Facebook.

Читайте також: В Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ"

"Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю - у тиші, без можливості висловити свою думку. Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси і надати людям змогу висловлюватися", - написав Клегг у Твіттері.

Нагадаємо, 4 березня Роскомнагляд заблокував соцмережу Фейсбук на території Російської Федерації.

Читайте також: Facebook, Twitter, BBC у Росії заблокували

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же москалі стяться того що інформація просочиться в їх калові маси.
показати весь коментар
05.03.2022 07:09 Відповісти
ФБ не присоединяется к санкциям, Как и Кока-Кола?
показати весь коментар
05.03.2022 07:40 Відповісти
упоротим це не потрібно. у них одна правда--карликова
показати весь коментар
05.03.2022 08:03 Відповісти
На жаль ви маєте рацію
показати весь коментар
05.03.2022 08:04 Відповісти
 
 