Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси: У Фейсбуку прокоментували заборону соцмережі в Росії

Рішення влади РФ заблокувати у країні соцмережу Фейсбук залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Голос Америки із посиланням на НІка Клегга, керівника глобальних справ компанії Meta, яка є власником компанії Facebook.

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"Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю - у тиші, без можливості висловити свою думку. Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси і надати людям змогу висловлюватися", - написав Клегг у Твіттері.

Нагадаємо, 4 березня Роскомнагляд заблокував соцмережу Фейсбук на території Російської Федерації.

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