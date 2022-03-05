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ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, - Генштаб

Оперативна інформація станом на 06.00 04.03.2022 щодо російського вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуку.

"Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита".

Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного "бліцкригу", продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

На жаль про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, - Генштаб 01
ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, - Генштаб 02

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Топ коментарі
+17
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 07:29
+11
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05.03.2022 07:29
+10
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05.03.2022 07:34
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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05.03.2022 07:29 Відповісти
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05.03.2022 07:29 Відповісти
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05.03.2022 07:34 Відповісти
доповідаю також - першу ніч у Києві спали спокійно, дякую ППО, що вибила увесь запас крилатих ракет.
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05.03.2022 07:52 Відповісти
SOS!!!
MARIUPOL!!!
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05.03.2022 07:54 Відповісти
Це вже не оперативна сводка, а пропаганда.
Пропаганда теж треба, але на додачу, а не замість.
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05.03.2022 07:58 Відповісти
Нє торопіся.
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05.03.2022 08:14 Відповісти
ПОХІДНА
Із Путивля на схід сонці,
На схід сонці рано
Виїжджали ковпаківці -
Грізні партизани.

Дід Ковпак стояв на возі:
- Прощавайте, друзі!..
Як загинемо в дорозі,
Не ридайте в тузі

"Не сумуйте, йдіть за нами,
Добувайте зброю! -
Курява стоїть ланами,
Де ідуть герої.

Затужила Ярославна,
Сум з грудей полинув;
На москалів хлопець славний
Пішов та й загинув.

Не загинув! Через гори,
Через ріки-броди,
Через ріднії простори
Славний хлопець ходить.

І повернеться, прилине
До твоєї хати.
Як під самою Москвою
Зарубає ката!"

Майже Платон Воронько!
Цікаво - на чий бік став-би зараз партизан-ковпаківець?
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05.03.2022 08:13 Відповісти
Не знаю що там за міни але Камаз, завантажений снарядами до "Граду", мені подобається! Це ж повний заряд однієї установки!
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05.03.2022 08:17 Відповісти
Слава нашим мужнім захисникам і низький уклін 👍🏼💪✊🙏🏼

Хлопці тримайтеся , вся Украіна з Вами !!
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05.03.2022 08:19 Відповісти
Недавно по ТБ кримський татарин запитав:"Чому російські війська безперешкодно вийшли з Криму і напали на південь України?Чому не були заміновані дороги,знищені мости?"А ведучий відразу сказав що наш воїн підірвав міст разом з собою,і змінив тему розмови.Але цей міст "трошки" не на півдні.Після перемоги над кацапами, до нашого головнокомандувача буде багато запитань.
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05.03.2022 08:27 Відповісти
Слава великому польському народові, який, з 1 грудня 1991 незмінно й героїчно підтримує Україну в її протистоянні Московському імперському молохові !!! Коли б нам ще так привернути до себе чехів та СЛОВАКІВ, то, разом з нібито маленькими балтійськими народами (насправді - ВЕЛИКИМИ духом!), ми б стали непереможними ! І не потрібними нам би стали НАТО, ЄЕС..., зі своїми вічно зрадливими франкоанглоамериканцями!
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05.03.2022 09:32 Відповісти
прибарахлились мужики знатно , и коробку взяли , и пакет ( чуть больше ) к граду , че в кунге не показали , но думаю там тож интересно
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Слава Украине!
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05.03.2022 09:46 Відповісти
Про полонених - у статті сказано красиво, але без жодної цифри. "220"- ми таке чуємо з 1-го дня "гарячої фази". А далі? Вчора записана розмова 25-річного московського воїна із українського Таганрога (окупованого москалями ще в 1925), який каже, що здався в полон, в Миколаєві-Бузькому разом із... 1200 вояками! Може, це перебільшення, але де ж вони? Чому зруйноване місто-герой Харків прибирають героїчні комунальники (словами Терехова)? Чому ми на бачимо там, на відбудові, тисяч московських полонених? Та весь світ має їх там бачити! А ми, рядові українці, вже потурбуємось, щоб у цих полонених були нормальні харчі... Дехто каже: їх відпускають на всі сторони! Схаменіться ! Бо їх негайно заріжуть свої ж, або кинуть повторно туди, звідки вони вже не повернуться (ні на волю, ні в полон).
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05.03.2022 09:47 Відповісти
Держитесь, граждане! Слава Украине!
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05.03.2022 12:30 Відповісти
 
 