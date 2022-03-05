Окупанти утримують персонал ЧАЕС вже десяту добу, люди виснажені, - мер Славутича Фомічев

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, досі залишаються на станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

"Ми не можемо замінити людей, вони вже 10 добу працюють свою зміну. Вони розділились на дві групи, змінюють один одного, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", — сказав Фомічев.

Він додав, що люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків, і їм дуже важко.

За його словами, це небезпечно для самого ядерного об'єкта.

"Ми говорили про те, що персонал повинен працювати стабільно. Крім того, вся техніка, яка проїжджає через Чорнобильську зону, на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України далі в напрямку Києва, і вона не зупиняється вже котру добу", — сказав міський голова.

Він зазначив, що є обмежений зв'язок з "тими людьми", але немає гарантованого "зеленого коридору" для заміни всієї зміни станції.

"Крім того, вібрація, яка відбувається під час руху техніки, а не приведи Господь, якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4 енергоблок, у якому є нестабільні конструкції. Я маю на увазі той, який постраждав під час аварії у 1986 році", — сказав Фомічев.

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За його словами, обвал нестабільних конструкцій може призвести до викиду великої кількості радіоактивного пилу.

Міський голова Славутича зауважив, що таких прецедентів - захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій - у світі не було.