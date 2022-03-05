Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації
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Російське військове відомство відмовляється коментувати дані про загиблих російських військових після їхнього вторгнення до України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російська сенаторка Людмила Нарусова розповіла про військовослужбовців, які гинуть в Україні. Вона сказала, що Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них. За її словами, з роти зі 100 солдатів вижили четверо.
Військове відомство РФ відмовилося підтверджувати або спростовувати цю інформацію.
Водночас Комітет солдатських матерів просто завалений листами і дзвінками матерів, що втратили зв'язок із дітьми, яких відправили воювати в Україну.
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Сергей Ирза
«Мишени» вы, в путинском тире, в заложниках Крым и Донбасс,
Вы «мясо для пушек», «в сортире» - в России, вы все, «про запас»,
В России вы все просто «мусор», лишь трупы для «чёрных мешков»,
Родители ваши не рвутся, узнать…, - напекут пирожков…
Компота наварят…, соседи…, придут побухать-помянуть…,
И будут нести «ху@ло-бредни», и про, Украины, «вину»,
И будут размазывать сопли, стаканы наполнив с лихвой,
И будут потом чьи-то вопли, и будет потом чей-то вой,
Но вас уже, точно, не будет, мешки, это так, не для вас,
У Путина вас не убудет - Сибирь и Урал, и Донбасс…
Родителям выплатят крохи, «на памятник», в общем ряду,
И станете слушать их вздохи, конечно же, если найдут!
05.03.2022