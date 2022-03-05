УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51434 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
14594 27
армія РФ (2698) війна (7386) Росія (28488) Міноборони РФ (204) втрати (1450)

Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації

Російське військове відомство відмовляється коментувати дані про загиблих російських військових після їхнього вторгнення до України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації повідомляє в Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська сенаторка Людмила Нарусова розповіла про військовослужбовців, які гинуть в Україні. Вона сказала, що Росія відправила до України призовників, яких або змушували підписувати контракти, або взагалі робили це за них. За її словами, з роти зі 100 солдатів вижили четверо.

Військове відомство РФ відмовилося підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Водночас Комітет солдатських матерів просто завалений листами і дзвінками матерів, що втратили зв'язок із дітьми, яких відправили воювати в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із роти в 100 людей вижили 4, - російська сенаторка Нарусова. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
05.03.2022 07:49
+17
показати весь коментар
05.03.2022 07:57
+15
Комментировать? Да у них просто речь отняло. За десятку ж уже перевалило.
показати весь коментар
05.03.2022 07:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.03.2022 07:49 Відповісти
Колекціоную.
показати весь коментар
05.03.2022 07:55 Відповісти
Шедевр!!!
показати весь коментар
05.03.2022 07:56 Відповісти
сам в шоке
показати весь коментар
05.03.2022 07:58 Відповісти
Комментировать? Да у них просто речь отняло. За десятку ж уже перевалило.
показати весь коментар
05.03.2022 07:51 Відповісти
15 роуів за коментар у соцмережах - замислишся
показати весь коментар
05.03.2022 07:58 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499857984863698945 ямало ненцы были и уже нету
показати весь коментар
05.03.2022 08:02 Відповісти
ямало-немецкий.все по фрейду
показати весь коментар
05.03.2022 08:27 Відповісти
10 днів війни і 10 тищ відправили до пекла. Норм.
показати весь коментар
05.03.2022 08:08 Відповісти
Про "200" повідомляють, а от цікаво - яка кількість "300"?
показати весь коментар
05.03.2022 10:46 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мариуполь
нуждается в помощи !!!
ПОМОГИТЕ!!!
показати весь коментар
05.03.2022 07:51 Відповісти
Шо там коментувати, всіх цих кацапожмурів видно на відео і фото, Як би ворожа пропаганда не волала про фейки.
показати весь коментар
05.03.2022 07:52 Відповісти
Перші гроби повернулися додому
показати весь коментар
05.03.2022 07:52 Відповісти
No comment.
показати весь коментар
05.03.2022 07:53 Відповісти
Но они не могут скрыть свое поражение...
Маленькая бедоносная война Николая ІІ закончилась провалом, от нее осталась лишь песенка о Варяге...
показати весь коментар
05.03.2022 07:55 Відповісти
Щось ці росіянскі матері не підтримують свого пуйла - дзвонять, листи пишуть, заважають вбивати українців. Треба заткнути пельки і радіти, що їх діти-вбивці вмерли в зарагбницькій війні.
показати весь коментар
05.03.2022 07:56 Відповісти
*загарбницькій
показати весь коментар
05.03.2022 07:58 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 07:57 Відповісти
коротко

...
Гумус...падаль мясо.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
05.03.2022 07:58 Відповісти
Два дня назад сестра из Брянска сообщила, что в их квартал привезли 4 двухсотых. В больницах освобождают места для трехсотых, а местных, которые более-менее отправляют нах-нах.
показати весь коментар
05.03.2022 07:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499853783442116615экспрес допрос русни
показати весь коментар
05.03.2022 07:59 Відповісти
Они так заигрались в ихтамнетов, что их страна станет ихтамнетом. Её просто не будет как и их потерь... 😇
показати весь коментар
05.03.2022 08:50 Відповісти
А что там комментировать??Привезли 45 000 мешков для трупов.Осталось 35000.Ордынцы для вас еще есть 35000 мешков .Кто следующий???И охота им гореть в крематориях без имени и фамилии.Как бомжей вас палить будут.
показати весь коментар
05.03.2022 09:50 Відповісти
ЕСЛИ НАЙДУТ

Сергей Ирза

«Мишени» вы, в путинском тире, в заложниках Крым и Донбасс,
Вы «мясо для пушек», «в сортире» - в России, вы все, «про запас»,
В России вы все просто «мусор», лишь трупы для «чёрных мешков»,
Родители ваши не рвутся, узнать…, - напекут пирожков…
Компота наварят…, соседи…, придут побухать-помянуть…,
И будут нести «ху@ло-бредни», и про, Украины, «вину»,
И будут размазывать сопли, стаканы наполнив с лихвой,
И будут потом чьи-то вопли, и будет потом чей-то вой,
Но вас уже, точно, не будет, мешки, это так, не для вас,
У Путина вас не убудет - Сибирь и Урал, и Донбасс…
Родителям выплатят крохи, «на памятник», в общем ряду,
И станете слушать их вздохи, конечно же, если найдут!

05.03.2022
показати весь коментар
05.03.2022 09:53 Відповісти
ничего у них не отняло....им пох..они трындят,что это первая фаза операции и она еще не закончилась.поэтому не удивлюсь,если обьявление потерь совпадет с какой то мега подлянкой от кацапов...
показати весь коментар
06.03.2022 18:32 Відповісти
 
 