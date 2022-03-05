З України намагалися виїхати 16 військовозобов'язаних чоловіків. Усіх передали поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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З початку російсько-білоруського нападу на Україну трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються виїхати за територію країни.
Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж четверга, 3 лютого, 16 чоловіків призивного віку намагалися виїхати, пропонуючи прикордонникам хабарі по 1,5 тисячі євро чи 2 тисячі доларів.
Крім того, деякі намагаються порушити кордон поза пунктами пропуску або вигадують собі хвороби.
На жодну з пропозицій військовослужбовці не погодились, а ухилянтів передали співробітникам Національної поліції України, далі ними мають зайнятися військкомати.
Серед них було кілька випадків, коли чоловіки їхали з малолітніми дітьми без супроводу інших дорослих та заявляли, що більше нікому евакуювати дітей. Найбільше ухилянтів було виявлено прикордонниками Мукачівського загону. Підкупити правоохоронців намагалися п'ять разів.
Будь ласка, зачекайте...
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Є загальна мобілізація ..то прийди в військкомат. Там знайдуть тобі роботу
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Ото їжте гружку.. і не **** / анекдот /
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Су..не думають .
Падли кончені.
Хош блокпости су...допомагали б будувати..волонтерами та інш.
Плюс падає трафік Ютуба що говорить шо фільтрують контент
Я вважаю що закордоном з них більше толку зароблять грошей і буде потім на відбудову...
Ще по ІТ які виїхали вони звідти мають набагато більше можливостей атакувати РФ сервери...