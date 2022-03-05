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З України намагалися виїхати 16 військовозобов'язаних чоловіків. Усіх передали поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку російсько-білоруського нападу на Україну трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються виїхати за територію країни.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж четверга, 3 лютого, 16 чоловіків призивного віку намагалися виїхати, пропонуючи прикордонникам хабарі по 1,5 тисячі євро чи 2 тисячі доларів.

Крім того, деякі намагаються порушити кордон поза пунктами пропуску або вигадують собі хвороби.

На жодну з пропозицій військовослужбовці не погодились, а ухилянтів передали співробітникам Національної поліції України, далі ними мають зайнятися військкомати.

Серед них було кілька випадків, коли чоловіки їхали з малолітніми дітьми без супроводу інших дорослих та заявляли, що більше нікому евакуювати дітей. Найбільше ухилянтів було виявлено прикордонниками Мукачівського загону. Підкупити правоохоронців намагалися п'ять разів.

З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 01
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 02
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 03
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 04
З України намагалися виїхати 16 військовозобовязаних чоловіків. Усіх передали поліції 05

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Топ коментарі
+26
Це навіть не чоловіки...
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05.03.2022 08:05
+13
Твоїми мізками
....
Є загальна мобілізація ..то прийди в військкомат. Там знайдуть тобі роботу
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05.03.2022 08:09
+11
Связать руки, обвешать гранатами, еще одну в жопу, выдернуть чеку и погнать на орков. Это не мужики бля...
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05.03.2022 08:09
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Це навіть не чоловіки...
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05.03.2022 08:05 Відповісти
Це сперматозаври.
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05.03.2022 08:26 Відповісти
це свинопаси, як казав Донцов
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05.03.2022 09:27 Відповісти
Твоїми мізками
....
Є загальна мобілізація ..то прийди в військкомат. Там знайдуть тобі роботу
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05.03.2022 08:09 Відповісти
А ми .." не нуждаємся " в тобі.
...
Ото їжте гружку.. і не **** / анекдот /
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05.03.2022 08:15 Відповісти
не хочется, а надо
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05.03.2022 08:17 Відповісти
Неправда! Перестали пропускати вже 24.02 в обід, одразу після запровадження військового стану
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05.03.2022 08:17 Відповісти
Зараз , в цей час , молоді втікати !?
.
..
Су..не думають .
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05.03.2022 08:07 Відповісти
Связать руки, обвешать гранатами, еще одну в жопу, выдернуть чеку и погнать на орков. Это не мужики ***...
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05.03.2022 08:09 Відповісти
Я вас понимаю и вашу злость но вы же не русские ...
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Один вопрос, а если он реально один у ребенка? Или тогда он должен иметь какие-то документы на это?
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05.03.2022 08:09 Відповісти
Конечно есть документы. Та же справка о составе семьи.
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05.03.2022 08:17 Відповісти
Там є якісь винятки. Якщо багатодітний батько, якщо батько дитини-інваліда, якщо сам має інвалідність. Не пам'ятаю точно всі
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05.03.2022 08:20 Відповісти
Спасибо
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05.03.2022 08:21 Відповісти
він каже що з дружиною
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05.03.2022 08:29 Відповісти
Мало.Потрібно зламати хребет і відправити назад у Мордор,щоб **** ,яка його виродила ,остаток їхнього життя дивилась і раділа!!!
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05.03.2022 08:41 Відповісти
Мажорчики.. сидять по Буковелях...
Падли кончені.
Хош блокпости су...допомагали б будувати..волонтерами та інш.
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05.03.2022 08:13 Відповісти
Всем известно, что можно выезжать только депутатам опзж.
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05.03.2022 08:15 Відповісти
Позорище
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05.03.2022 08:17 Відповісти
Відчизу можливо захищати, и без зброї, в нас кровім и забезпечення 40% на 60%. Є багато роботи і в тилу.
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05.03.2022 08:20 Відповісти
вітчизну
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05.03.2022 08:22 Відповісти
На жаль, такі завжди будуть ...
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05.03.2022 08:26 Відповісти
А чого ж вони депутатських дітей так не затримують? Які вільно виїхали за межі України? Ми були на кордоні, відвозили гуманітарку і людей, бачили на власні очі ті зелені коридори. Закон має бути один для всіх, а не вийнятково стосуватись простих людей. Я не захищаю втікачив, але...
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05.03.2022 08:32 Відповісти
Это преимущественно прокуроры.
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05.03.2022 08:35 Відповісти
таких не можна допускати до захисту країни,вони вже один раз зрадили,хто дасть гарантію що при першій змозі здриснуть до ворога...
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05.03.2022 08:40 Відповісти
Нехай окопи копають
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05.03.2022 08:41 Відповісти
100%
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05.03.2022 08:48 Відповісти
Дру, а Ви знаєте скільки пропустили чоловіків, мажорів, депутатів, та інших? Пропоную створити спецкомісію і дати запит в приграничні держави, щоб надали список чоловіків призовного віку хто заїхав в їхні країни. А потім порівняти з нашим списком, думаю тисяча найдеться легко. Внас ходять слухи що пропускали спочатку за 1000 баксів, а потім вже і за 10000 зелених. Вони 10 пустили, одного взяли для показухи. Тому треба запросити базу про переміщення в Молдову Румунію, Польщу, Словаччину, Угорщинуізвірити з нашою. СБУ цим має зайнятись вже. Агато хто виїзжав по лівим паспортами тих країн(бо мають подвійне громадянство), але їх легко вирахувати, навіть якщо вони їхали на авто з українською реєстрацією. Всіх цих осіб хто виїзжав на іноземних паспортах, також провірити по базах тих держав. Всіх хто порушив, притягнути до відповідальності, а саме позбавити громадянства, конфіскація майна, оголосити держзраду, та заборонити в'їзд на 15 років. Це зрадники. Наголошую СБУ цим має зайнятись, а не погранці, які самі за бабло і пускали. Дякую
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05.03.2022 08:46 Відповісти
Закарпатські митники вже здатні фінансувати МВФ )))
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05.03.2022 08:51 Відповісти
Шановні співвітчизники!! ** НЕ СУДІТЬ І САМІ НЕ БУДИТЕ СУДИМІ**!!!! Я з дружиною в контрах вже не один день,майже не розмовляємо,бо я не хочу покидати Україну,її аргументи,що я **старий пердун** і тільки мішати буду,що ніколи в руках не тримав автомата,не служив навіть,а я сиджу,думаю,може і права вона,але нікуди не їду,навіть не знаю чому. Тут все моє,куди пса діну,а інше... бичі через годину все знищуть,що все життя бодував.... ТЯЖКО.... Хто кидає БАТЬКІВЩИНУ в такий час,повинні знати,що їх ,після НАШОЇ пермоги,чекає тут ПРЕЗИРСТВО і ЗНЕВАГА і ще-б я їм ставив у паспорти відмітку----НЕ ЗАХИЩАВ БАТЬКІВЩИНУ!!!! І хай з цим живуть,помирати ніхто не хоче,я вже стільки прожив,а жити хочеться і жодна мати не хоче ховати свого сина чи доньку,але ж ЖОДНА МАТИ!!!!!!!!!
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05.03.2022 09:07 Відповісти
"Диванные войска", тоже сила, если они за компьютером, имея логическое мышление, и спокойствие, можно наносить врагу "психологический урон", это война гибридная, может кто-то не понимает, но в информационном просторе, она идет, каждый человек, с логическим мышлением, грамотный, психически и эмоционально уравновешенный, знающий хорошо историю может внести свой небольшой вклад, в Большую победу Украины, можете мне просто поверить. Да, а в ТРО, реально тяжело, даже по блату устроиться.
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05.03.2022 09:28 Відповісти
Не дуже зараз повоюєш в просторі коли відключили фейсбук і інсту, треба вконтакті дозволити хочаб щоб добратись до їхнього медіа простору...

Плюс падає трафік Ютуба що говорить шо фільтрують контент
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05.03.2022 10:45 Відповісти
Вступайте в Інтернет Війська України!
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05.03.2022 12:45 Відповісти
Боритися з ворогом, можна у своїх населених пунктах: волонтерство, інформаційний простір, патрулювання своєї місцевості і т. д., перебуваючи на зв'язку, коли потрібно війскомат призове, зараз АРМІЯ ЗСУ забезпечена особовим складом на 200%, пане фан томас 92а4б9еа , звісно ви говорите потрібні речі, але зараз головне перемогти ворога ЗАГАЛЬНИМИ зусиллями, шуфрич, мер Крімінної, отримали та отримають всі інші, Я, та ВСІ УКРАЇНЦІ ВІРИМО НАШОМУ ПРЕЗЕДЕНТУ, та ЗСУ, Разом ми Сила. Слава Україні!
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05.03.2022 09:15 Відповісти
Його завдання - не воювати і він свого добився.Якщо не шляхом дизертирства з України,то шляхом через хабар в тюрму.
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05.03.2022 09:40 Відповісти
Не знаю хто не хоче воювати ви його і не заставите, просто витратять на нього час на підготовку бронижелет і зброю і щей ресурси будемо тратити.... Потім здаються при першому бойовому зіткненні...

Я вважаю що закордоном з них більше толку зароблять грошей і буде потім на відбудову...

Ще по ІТ які виїхали вони звідти мають набагато більше можливостей атакувати РФ сервери...
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05.03.2022 10:42 Відповісти
 
 