З України намагалися виїхати 16 військовозобов'язаних чоловіків. Усіх передали поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З початку російсько-білоруського нападу на Україну трапляються випадки, коли військовозобов'язані чоловіки намагаються виїхати за територію країни.

Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж четверга, 3 лютого, 16 чоловіків призивного віку намагалися виїхати, пропонуючи прикордонникам хабарі по 1,5 тисячі євро чи 2 тисячі доларів.

Крім того, деякі намагаються порушити кордон поза пунктами пропуску або вигадують собі хвороби.

На жодну з пропозицій військовослужбовці не погодились, а ухилянтів передали співробітникам Національної поліції України, далі ними мають зайнятися військкомати.

Серед них було кілька випадків, коли чоловіки їхали з малолітніми дітьми без супроводу інших дорослих та заявляли, що більше нікому евакуювати дітей. Найбільше ухилянтів було виявлено прикордонниками Мукачівського загону. Підкупити правоохоронців намагалися п'ять разів.









