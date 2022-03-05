"Укрзалізниця" призначила поїзди на захід, зокрема з Лимана, Краматорська, Одеси та Кривого Рогу

"Укрзалізниця" запланувала на 5 березня низку евакуаційних рейсів через Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Вінницю у західні області. На додачу заплановані евакуаційні рейси з Лимана, Краматорська, Одеси та Кривого Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізницю.

Рейси по ст. Київ:

04:21 - №150 Чернівці - Полтава

04:21 - №130 Ворохта - Кременчук

04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

09:00 - №705 Дарниця - Львів

10:00 - №715 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

18:48 - №67 Київ - Варшава

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №130 Кременчук - Ворохта

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

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Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114 Лиман - Львів

04:11 - №142 Лиман - Львів

11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №17 Харків – Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

20:15 - №22 Харків – Трускавець

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 - №072 Запоріжжя – Київ

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

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Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ – Одеса

00:58 - №078 Одеса – Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ – Хмельницький

03:42 - №060 Чоп – Київ

03:42 - №058 Ворохта – Київ

03:54 - №106 Одеса – Київ

04:31 - №081 Ужгород – Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 - №021 Харків - Трускавець

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

11:30 - №912 Запоріжжя – Хелм

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

23:53 - №022 Трускавець – Харків

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

А також електричками:

з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

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Також на 5 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 954 Львів – Хрубешув о 02:00;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;