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Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі, 5 березня, війська РФ завдали ракетного удару по смт Великодолинське під Одесою.

В мережі опублікували кадри з наслідками обстрілу, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою 01
Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою 02
Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою 03
Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою 04
Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою 05

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Топ коментарі
+35
Кацапня только так и может, издалека, из-за угла, или прячась за спинами женщин и детей. Они как были дикарями, так и остались.
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05.03.2022 08:33
+22
рускіє , ви всі - колективний гандон . щоб зробити життя своїх громадян краще , ніж у сусідів є два варіанти : або розбудовувати свою країну , або знищити сусіда ''і зажівем!'' . ви вибрали другий варіант . комусь із вас страшно вийти навіть на мітинг - то вам буде нестрашно скоро жерти одну бояру .
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05.03.2022 08:33
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это с самолета, ракетами , там нечего координировать, это не артиллерия.
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05.03.2022 08:39 Відповісти
100%
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05.03.2022 10:30 Відповісти
рускіє , ви всі - колективний гандон . щоб зробити життя своїх громадян краще , ніж у сусідів є два варіанти : або розбудовувати свою країну , або знищити сусіда ''і зажівем!'' . ви вибрали другий варіант . комусь із вас страшно вийти навіть на мітинг - то вам буде нестрашно скоро жерти одну бояру .
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05.03.2022 08:33 Відповісти
Кацапня только так и может, издалека, из-за угла, или прячась за спинами женщин и детей. Они как были дикарями, так и остались.
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05.03.2022 08:33 Відповісти
Это монголоидная тактика...
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Навіщо таке публікувати?Ладно жіночка,Редакція!!!!Ви допомогаєте ворогу!!!!!
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05.03.2022 08:36 Відповісти
Падлюки! Одеса держись!
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05.03.2022 08:38 Відповісти
Эта станция, построенная при Совке еще в 70-х выполняла чисто шпионские функции - прослушивала эфир вплоть до Северной Африки. Зачем она Украине, вообще непонятно. Точно знаю, что при Кучме за аппаратурой сидели одни кацапские офицеры. Наверно и при Вить Пьёрдыче тоже. Просто не интересовался, хотя антены видны мне из окон хаты.
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05.03.2022 08:45 Відповісти
Так можна ж слухати ефір свинособак, це ж під боком. Буде "чути" кожну рацію.
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05.03.2022 08:48 Відповісти
Антени направлені на Південь, тому прослуховувати кацапів можна хіба що в Сирії.
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05.03.2022 08:56 Відповісти
Таких треба забирати як диверсантів, якого х... Це з розвідані у відкриту!
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05.03.2022 08:46 Відповісти
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 09:03 Відповісти
московиты, будет вам ****** с Москвой, то что вы натворили в Чернигове, Харькове! Будет !!!!
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05.03.2022 09:08 Відповісти
Надо военные действия перенести на територию кацапов - шоб им жарко стало
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05.03.2022 09:56 Відповісти
 
 