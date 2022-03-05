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Наслідки нічного ракетного удару військ РФ по Великодолинському під Одесою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі, 5 березня, війська РФ завдали ракетного удару по смт Великодолинське під Одесою.
В мережі опублікували кадри з наслідками обстрілу, передає Цензор.НЕТ.
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