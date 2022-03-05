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Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, Енергодар лишається без опалення, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, Енергодар лишається без опалення, - "Енергоатом"

Радіаційний гамма фон в Запорізькій області знаходиться в межах нормальних показників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Станом на 08:00 05.03.2022 найбільша атомна електростанція в Європі - Запорізька АЕС - після важких боїв та обстрілів промислового майданчика з артилерійської зброї 04.03.2022 захоплена військовими силами Російської Федерації. Наразі оперативний персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію", - йдеться у повідомленні.

Стан енергоблоків:
Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
Енергоблок № 2: у 18:49 04.03.2021 підключений до енергосистеми, в 19:45 навантажено до 460 МВт (ел.), наразі триває навантаження до 750 МВт (ел.).
Енергоблок № 3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки.
Енергоблок № 4: в роботі, електрична потужність 980 МВт (ел.).
Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Також зазначається, що змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.

"В місті Енергодар відсутнє опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами, що йде від ЗАЕС до міста. Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладненні через множинні пошкодженням теплотраси", - додали в "Е.

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Пишуть, що кацапи вже за 30 км від Південно-Української АЕС!
Невже і її дадуть захопити???
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05.03.2022 08:28 Відповісти
 
 