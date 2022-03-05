Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 березня, з 9-ї години ранку оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з МАРІУПОЛЯ та ВОЛНОВАХИ", - розповів він.

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