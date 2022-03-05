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Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп "ЄС" Гончаренко
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Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 5 березня, з 9-ї години ранку оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з МАРІУПОЛЯ та ВОЛНОВАХИ", - розповів він.
Топ коментарі
+9 Alex Zverev 4f8bec47
показати весь коментар05.03.2022 08:37
+9 Сашко Солянський
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+2 три - пятнадцать
показати весь коментар05.03.2022 09:15
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Будь ласка, зачекайте...
це варто памьятати.
влада замість допомоги всіею дружньою зеленою стаею гавкае на НАТО.
далекий від срача в такий час, але це не по людьськи...
це саме те, шо кацапні і потрібно.
бо по американьських новинах ні слова за це все.
а зграя божевільних мартишок.