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Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 березня, з 9-ї години ранку оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з МАРІУПОЛЯ та ВОЛНОВАХИ", - розповів він.

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Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп ЄС Гончаренко 01

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Топ коментарі
+9
Ох, не нравится мне это после Иловайска. У кассабов нет ни чести ни понятия о порядочности.
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05.03.2022 08:37
+9
Вам, кацапе, вже ніхто і ніщо не допоможе!
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05.03.2022 08:43
+2
Мер Маріка ором орав - "ми в оточенні, світла, тепла нема, кацапня бомбить місто нон-стоп"..
влада замість допомоги всіею дружньою зеленою стаею гавкае на НАТО.
далекий від срача в такий час, але це не по людьськи...
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05.03.2022 09:15
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Ох, не нравится мне это после Иловайска. У кассабов нет ни чести ни понятия о порядочности.
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05.03.2022 08:37 Відповісти
Как можно верить этому прорашистскому упырю, касательно гуманитарных коридоров?https://news.pn/photo/da736b648f3a714c6dad2055c341ffde.i620x382x474.jpeg
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05.03.2022 09:22 Відповісти
Вам, кацапе, вже ніхто і ніщо не допоможе!
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05.03.2022 08:43 Відповісти
кацапськи корідори завжди закінчуються стінкою.
це варто памьятати.
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05.03.2022 08:47 Відповісти
Якби хоч чим допомогти ГЕРОЯМ-ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ,може якийсь авіаналіт,не військовий,не розуміюсь на цьому,але на мою думку,їм там найгірше,а там в основному **Азов** і добробати в тому числі і з Білорусії і це фанати-кіборги для яких полон--то краще смерть!! Дуже їх шкода.................
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05.03.2022 08:48 Відповісти
хорошо верещишь на бутылку свиноцабака...!
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05.03.2022 08:51 Відповісти
це зараз до чого?
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05.03.2022 09:22 Відповісти
чуешь слово "котел" - це цап
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Мер Маріка ором орав - "ми в оточенні, світла, тепла нема, кацапня бомбить місто нон-стоп"..
влада замість допомоги всіею дружньою зеленою стаею гавкае на НАТО.
далекий від срача в такий час, але це не по людьськи...
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05.03.2022 09:15 Відповісти
У влади, на жаль, немає ні чарівної палички , ні лампи Алладіна! А союзники дійсно ненадійні і дристляві...
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05.03.2022 09:22 Відповісти
хоча б попитку зробили, ні - гавкотня на союзників це наше все.
це саме те, шо кацапні і потрібно.
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05.03.2022 09:25 Відповісти
Попитку? Останивку?
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05.03.2022 09:33 Відповісти
даю сам собі ще відсотків 40% шо це фейк.
бо по американьських новинах ні слова за це все.
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05.03.2022 09:29 Відповісти
В яку сторону вони дають "коридор" В сторону Новоазовська? Нахер надо!
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05.03.2022 09:46 Відповісти
На Україну напала навіть не сусідня держава,
а зграя божевільних мартишок.
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05.03.2022 09:50 Відповісти
 
 