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Міська влада Енергодара організовуватиме інше місце для роботи, оскільки окупанти не пускають у мерію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міська влада Енергодара організовуватиме інше місце для роботи, оскільки окупанти не пускають у мерію
Фото: ukraine.segodnya.ua

О восьмій ранку 5 березня міська влада Енергодара не змогла потрапити у будівлю мерії, оскільки окупанти замкнули двері.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", - йдеться у повідомленні.

Міська влада Енергодара організовуватиме інше місце для роботи, оскільки окупанти не пускають у мерію 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, Енергодар лишається без опалення, - "Енергоатом"

Нагадємо, в місті Енергодар відсутнє опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами, що йде від ЗАЕС до міста. Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано.

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як взагалі така критична інфраструктура оказалась незахищеною?
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05.03.2022 08:57 Відповісти
Есть страшная возможность у параши (дай Бог, чтоб я ошибся), они просчитывают и вариант своего поражения. До отступления они заминируют станции и при полном отходе дистанционно взорвут их. Главное, когда станции будут отбиты, надо немедленно их обыскать на предмет минирования.
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05.03.2022 09:01 Відповісти
В Энергодаре на дороге стоит кацапская техника более 100 ед.
Вопрос, почему ее еще не раздолбали? Чего ждем.......
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05.03.2022 09:23 Відповісти
Стесняюсь спросить: подвоз горячего питания оккупантикам уже наладили или работаете над этим?
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05.03.2022 09:23 Відповісти
 
 