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Наразі визначається час відкриття гуманітарного "зеленого" коридору із Маріуполя, - мер Бойченко

Наразі визначається час відкриття гуманітарного

Наразі йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупольської міської ради. 

"Ситуація щодо організації гуманітарного коридору станом на 8:30. Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена," - цитує мера Вадима Бойченка Маріупольська міськрада.

Читайте також: Для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи відкриваються гуманітарні коридори, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Автор: 

армія рф (17207) Маріуполь (3223) Бойченко Вадим (88)


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Ніби ж на десяту визначились.
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05.03.2022 09:07 Відповісти
В яку сторону вони дають "коридор" В сторону Новоазовська? Нахер надо!
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05.03.2022 09:44 Відповісти
Коридор діятиме за маршрутом: Маріуполь - Нікольське - Розівка - Пологи - Орехів - Запоріжжя з 10 до 16 години. Можна буде виїхати як автобусами, так і власним автотранспортом. Бойченко просить власників авто заповнювати машини щільніше з метою допомогти вивезенню з міста якомога більшої кількості цивільних громадян.
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05.03.2022 10:49 Відповісти
Пацанів виводьте не має сенсу їх тримати в оточенні
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05.03.2022 11:21 Відповісти
 
 