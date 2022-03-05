Наразі визначається час відкриття гуманітарного "зеленого" коридору із Маріуполя, - мер Бойченко
Наразі йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупольської міської ради.
"Ситуація щодо організації гуманітарного коридору станом на 8:30. Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена," - цитує мера Вадима Бойченка Маріупольська міськрада.
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Ан Мур
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