Наразі визначається час відкриття гуманітарного "зеленого" коридору із Маріуполя, - мер Бойченко

Наразі йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Маріупольської міської ради.

"Ситуація щодо організації гуманітарного коридору станом на 8:30. Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це наддасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності. У найближчий час інформація буде доповнена," - цитує мера Вадима Бойченка Маріупольська міськрада.

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