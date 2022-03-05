Джонсон порівняв Путіна з Мілошевичем: Він загнав себе у глухий кут і лише посилюватиме війну
Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що президент РФ Володимир Путін опинився у глухому куті і через це лише посилить руйнування українських міст.
Про це він сказав в інтерв’ю кільком європейським виданням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Він (Путін. - Ред.) не бачить виходу з глухого кута, в якому він опинився, окрім як продовжувати знищення, перемелювання невинного населення в невинних європейських містах" - сказав Джонсон.
Водночас прем’єр-міністр Британії відмовився від створення безпольотної зони над Україною, чого вимагає українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
"Логіка була б, що російські літаки будуть збиті. І це втягне нас в логіку конфронтації", - сказав Джонсон. За його словами, Росію потрібно переконати до співпраці.
Джонсон порівняв Путіна з югославським диктатором Слободаном Мілошевичем.
"Існує сильна аналогія між поведінкою Путіна та останніми роками Слободана Мілошевича. Обидва лідери були при владі протягом тривалого часу, обидва були все більш автократичними і прагнули зміцнити свої позиції в своїх країнах", - пояснив Джонсон.
Нагадаемо, 11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у своїй камері у в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.
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1. у милошевича не было ЯО
2. у милошевича не было права вето
3.у милошевича не было углеводородов
4.против милошевича воевало НАТО
Зеленский провалил и проигнорировал ракетную программу и пытается переложить ответственность на коллективный запад.
Сейчас Зеленский ведет себя правильно, но за срыв ракетной программы он должен ответить.
1. Щось задуже дорого продають, витрачаючи великі кошти на підтримку України і втрачаючи астрономічні суми при введенні санкцій.
2. Хоч сам зрозумів, що написав? "Роблять тоталітарну державу". Та цей мордор вже 500 років тоталітарний при всіх епохах.
3. Дуже дивним чином з росії роблять військову державу, допомагаючи максимально зменшити і опустити її військовий потенціал (і санкціями і підтримкою України).
4. Цікава політика США (але ж до тебе не дійде, бо ти наслухався, що вони "НУ ТУПЫЕ!") створити ворога Китаю. Останні десятиріччя РФія постійно шукає шляхи економічного, політичного, а тепер буде ще й військового зближення з Китаем. То як створити ворога Китаю? НУ ТУПІ американці нічого мудрішого не вигадали, як по максимуму перекрити кисень РФ, в лишити тільки "щілинку" в бік Китаю.
Це взагалі я написав для українців!
А для тебе, МОКШАНСЬКИЙ БОТ, бігом на корабель! Поки не догнали.
Вангую що зараз є три сценарії - россія програє і у ній починається розпад і громадянська війна (і тоді хз в чиїх руках може опинитись ЯЗ), другий - россія програє і щоби замазати еффект від програшу путін нападає на якусь маленьку країну нато - він вже переконався що нато - слабкі. Третій варіант не обговорюю як занадто малоймовірний.
Але саме в другому і третьому варіанті напад на країну нато буде обов'язково.
Було б логічно задушити гадину зараз, виконавши контрольований розпад россії - ну, щоби ЯЗ не розповзлася по всяких бандформуваннях.
Але "колективний захід" сситься взяти на себе відповідальність.
Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html опубліковане в четвер, 18 лютого.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
"Наші 200 тисяч озброєних професійних людей - це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, у порівнянні з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають", - додав президент.