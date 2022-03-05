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Новини Війна
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Джонсон порівняв Путіна з Мілошевичем: Він загнав себе у глухий кут і лише посилюватиме війну

Джонсон порівняв Путіна з Мілошевичем: Він загнав себе у глухий кут і лише посилюватиме війну

Прем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що президент РФ Володимир Путін опинився у глухому куті і через це лише посилить руйнування українських міст.

Про це він сказав в інтерв’ю кільком європейським виданням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Він (Путін. - Ред.) не бачить виходу з глухого кута, в якому він опинився, окрім як продовжувати знищення, перемелювання невинного населення в невинних європейських містах" - сказав Джонсон.

Водночас прем’єр-міністр Британії відмовився від створення безпольотної зони над Україною, чого вимагає українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

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"Логіка була б, що російські літаки будуть збиті. І це втягне нас в логіку конфронтації", - сказав Джонсон. За його словами, Росію потрібно переконати до співпраці.

Джонсон порівняв Путіна з югославським диктатором Слободаном Мілошевичем.

"Існує сильна аналогія між поведінкою Путіна та останніми роками Слободана Мілошевича. Обидва лідери були при владі протягом тривалого часу, обидва були все більш автократичними і прагнули зміцнити свої позиції в своїх країнах", - пояснив Джонсон.

Нагадаемо, 11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у своїй камері у в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.

Автор: 

Велика Британія (5549) путін володимир (23760) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+44
нельзя их сравнивать
1. у милошевича не было ЯО
2. у милошевича не было права вето
3.у милошевича не было углеводородов
4.против милошевича воевало НАТО
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05.03.2022 09:13
+34
Не стоит теперь пенять на зеркало.
Зеленский провалил и проигнорировал ракетную программу и пытается переложить ответственность на коллективный запад.
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05.03.2022 09:15
+27
так Мілошевича їбошили а ***** засцяли
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05.03.2022 09:12
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так Мілошевича їбошили а ***** засцяли
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05.03.2022 09:12 Відповісти
нельзя их сравнивать
1. у милошевича не было ЯО
2. у милошевича не было права вето
3.у милошевича не было углеводородов
4.против милошевича воевало НАТО
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05.03.2022 09:13 Відповісти
От продажа нефти ***** имеет 700 лямов USD ежедневно .Где эмбарго? При таком условии ему хватит вести войну против Украины на долгие месяцы!
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05.03.2022 09:13 Відповісти
Сьогодні буде, чекай.
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05.03.2022 09:44 Відповісти
нефть растет в цене и в одной стран скоро промежуточные выборы есть боязнь испугать избирателей ценами на заправке а личный имидж он ближе к телу
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05.03.2022 09:56 Відповісти
ДЖОНСОН, НЕ НАКРИЄТЕ НЕБО, ВАМ НЕ ПРОБАЧАТЬ ДІТИ УКРАЇНИ!
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05.03.2022 09:13 Відповісти
Jonson ce prochytav, podumaye napevne
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05.03.2022 10:43 Відповісти
На жаль мы можем сколько угодно плакать и от бессилия кричать...но мы сами виноваты что мы не в НАТО...на протяжении лет мы так и не могли определиться или НАТО или Россия (((( неговоря о коррупции и не только во власти в каждом человеке ....за это все приходится платить нашим детям кровью
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05.03.2022 13:20 Відповісти
Не стоит теперь пенять на зеркало.
Зеленский провалил и проигнорировал ракетную программу и пытается переложить ответственность на коллективный запад.
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05.03.2022 09:15 Відповісти
Яка програма?На таку прграму потрібні міліарди доларів в Украіни іх не було.
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05.03.2022 09:23 Відповісти
А на дороги нашли? Или сейчас они начали окупаться?
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05.03.2022 09:28 Відповісти
Так треба було навіть те що є, вкладать під асфальт? Щоб "папа Беня" набивав кишені? Так хай зараз дасть гроші, щоб зброю закупить - коли свою не зробили!!! Але цей "космополіт" за копійку вдавиться!!!
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05.03.2022 09:59 Відповісти
В бюджет этого года на инфраструктурные проекты было заложено около 100 млрд грн (более 3 млрд у.е.). И мы не первый год таким распилом занимались. Распиаренный кацапский "Панцирь" стоит 15 млн у.е., "Искандер" около 20 млн у.е. Это цена продажи, если что. Наши изделия стоили бы дешевле. Вы представляете, как изменилась бы ситуация на фронтах, если бы могли стрелять по их аэродромам? Есть вероятность, что и войны бы не было.
Сейчас Зеленский ведет себя правильно, но за срыв ракетной программы он должен ответить.
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05.03.2022 11:42 Відповісти
А тобі яке діло?! Повернися в Україну - тоді отримаєш право "відкривать рот" і нас повчать!!!
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05.03.2022 10:01 Відповісти
Яке мені діло довго розповідати, а не це не має часу. Тому просто прислухаюсь і не стану сперечатися.
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05.03.2022 10:10 Відповісти
Ну от і помовч! Бо це не ти ходив позавчора по згарищу між трупами і зубами скрипів з-за того, що у нас було зроблено за часи Порошенка багато добрих зразків зброї, готових до випуску в масовому масштабі, а коли треба було це зробить - прийшло "зелене ЧМО" і все "закатало в асфальт"!
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05.03.2022 10:14 Відповісти
Ваш комент влучний, як стріла з цибулі.
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05.03.2022 10:25 Відповісти
Ок. Видаляю.
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05.03.2022 10:30 Відповісти
https://censor.net/ua/resonance/3321577/***************************************************************************************************
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05.03.2022 09:16 Відповісти
По великому рахунку Мілошевич не був диктатором, як *****. Якщо й порівнювати ***** з кимось, то самі собою напрошуються Гітлер та Сралін.
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05.03.2022 09:17 Відповісти
Він програв перший тур виборів більш-менш вмєняємому Коштуніці, але не схотів це визнавати і його змели самі ж серби (програв би і другий тур). Диктатори не скінчують через вибори.
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05.03.2022 09:25 Відповісти
Винний фашист Путін, а страждає Україна. Закрийте повітряний простір України. Введіть на Україну війська НАТО. Тільки так ви виведете оскаженілого придурка Путіна з політичної арени.
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05.03.2022 09:17 Відповісти
Як цікаво!!! Давай ісчо! Жгі!
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05.03.2022 09:28 Відповісти
Для тупого , який не є українцем (бо таке звернення можуть використовувати тільки іноземці, переважно громадяни декількох "країн"), пояснюю (хоча це і безглуздо йому пояснювати):
1. Щось задуже дорого продають, витрачаючи великі кошти на підтримку України і втрачаючи астрономічні суми при введенні санкцій.
2. Хоч сам зрозумів, що написав? "Роблять тоталітарну державу". Та цей мордор вже 500 років тоталітарний при всіх епохах.
3. Дуже дивним чином з росії роблять військову державу, допомагаючи максимально зменшити і опустити її військовий потенціал (і санкціями і підтримкою України).
4. Цікава політика США (але ж до тебе не дійде, бо ти наслухався, що вони "НУ ТУПЫЕ!") створити ворога Китаю. Останні десятиріччя РФія постійно шукає шляхи економічного, політичного, а тепер буде ще й військового зближення з Китаем. То як створити ворога Китаю? НУ ТУПІ американці нічого мудрішого не вигадали, як по максимуму перекрити кисень РФ, в лишити тільки "щілинку" в бік Китаю.

Це взагалі я написав для українців!

А для тебе, МОКШАНСЬКИЙ БОТ, бігом на корабель! Поки не догнали.
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05.03.2022 09:50 Відповісти
Чого бояться НАТО втрутитися у війну хоча б у повітрі? У порівнянні з сербами за здатності, московити - кінчені дебіли. Перші хоч мали військовий хист: вправно користалися муляжами техніки щоб зменшити втрати від авіаударів, один полковник винайшов засіб підкрутити радар щоб збити винищувач-невідимку тощо. Другі ж - просто тупі тварюки що здатні лише тупо вбивати та грабувати мирних людей. Зустрівши збройну відсіч, вони нищаться, як показала ця війна.
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05.03.2022 09:23 Відповісти
У него бипрлярка? Говорит что он будет и дальше лупить по городам и говорит что надо к сотруднечеству склонять...
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05.03.2022 09:23 Відповісти
Пусть дадут хотя бы самолеты и ПРО нормальное, вертолеты Апачи и системы Гатлинга к ним. Или куй с ними даже продадут в кредит.
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05.03.2022 09:24 Відповісти
Тероборона через пару днів 😀👍
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05.03.2022 10:02 Відповісти
Запитання, а якого х"ра цивілізований світи визнавав кремлівського щура два останні сроки законним президентом!? Хіба не очевидно було до чого все йде?! За нього потрібно ще було братись мінімум 10 років назад!
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05.03.2022 09:25 Відповісти
Це риторичне запитання, зараз вони розгрібають свої авгієві стайні...
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05.03.2022 10:05 Відповісти
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05.03.2022 09:25 Відповісти
Закрийте небо, стурбовані ***, поки ви тупите, Україна втрачає, кожного дня тисячі людей, повна ізоляція кацапів, безполітна зона над Україною, а то буде як у Сирії мільйони жертв серед мирного населення!
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05.03.2022 09:26 Відповісти
Путін здохне, а його опудалом будуть і надалі користуватися путіноїди, бо вони також загнані в глухий кут.
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05.03.2022 09:27 Відповісти
Співпраця з путіним у якого явно вавка в голові?

Вангую що зараз є три сценарії - россія програє і у ній починається розпад і громадянська війна (і тоді хз в чиїх руках може опинитись ЯЗ), другий - россія програє і щоби замазати еффект від програшу путін нападає на якусь маленьку країну нато - він вже переконався що нато - слабкі. Третій варіант не обговорюю як занадто малоймовірний.
Але саме в другому і третьому варіанті напад на країну нато буде обов'язково.

Було б логічно задушити гадину зараз, виконавши контрольований розпад россії - ну, щоби ЯЗ не розповзлася по всяких бандформуваннях.

Але "колективний захід" сситься взяти на себе відповідальність.
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05.03.2022 09:28 Відповісти
окупант України не в глухому куті, як розказує, англійський страус "джонсон" засунувши голову в пісок.Не закрите небо над Україною ,вказує на те,що і НАТО І ЄС І США рашист загнав в глухий кут з якого всі вони, разом взяті ,гундосять одні і ті ж мантри ,втираючись соплями
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Джонсон не знає, що тільки люта звіздюліна рашистских військ може переконати куйло до співпраці
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05.03.2022 09:37 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають фінансувати збільшення української армії, бо інакше доведеться забирати гроші з "великого будівництва".

Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна", котре https://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html опубліковане в четвер, 18 лютого.

"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.

"Наші 200 тисяч озброєних професійних людей - це все, що є в реальності. Хоча це й чимало, у порівнянні з багатьма європейськими країнами. Всі це визнають", - додав президент.
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05.03.2022 09:43 Відповісти
Зате нам всі винні. Бюджет на 2022 рік, дороги- 128 млрд грн., армія- 15 млрд, а винна звісно США і НАТО
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05.03.2022 10:38 Відповісти
Ссыкливая Европа и Ссыкливое НАТО.Вот бы их бомбили то как бы они тогда вопили о небе???
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05.03.2022 09:46 Відповісти
Та как вы утомили с этой мантрой
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05.03.2022 11:31 Відповісти
Джонсон разбушевался, копна сена на его голове еще больше встала дыбом.
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05.03.2022 10:41 Відповісти
Джонсон, есть такой старый, хороший и проверенный рецепт: чтобы обеспечить пациенту хороший, здоровый сон, ему нужно нанести точный и сильный удар в челюсть.
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05.03.2022 12:20 Відповісти
 
 