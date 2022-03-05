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Бої ідуть за межами Охтирки, у місті відновлюють тепло та інтернет, - мер Кузьменко

Бої ідуть за межами Охтирки, у місті відновлюють тепло та інтернет, - мер Кузьменко

У місті Охтирка тихо, бої йдуть далеко за містом, пробують відновити електропостачання та інтернет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко.

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"Бойові дії ведуться далеко за межами міста, думаю, якби нам закрили небо, ми б цього колорада видушили легко і до кінця. У місті намагаємось відновити електропостачання, в центрі воно вже є. Централізованого тепла поки що чекати не доводиться. Вода є по місту, інтернет відновлюємо", - сказав він.

Комунальні служби в Охтирці працюють. Також у місті створені групи, які допомагають містянам заклеїти розбиті вибуховими хвилями вікна.

Кузьменко подякував волонтерам, особливо з Полтавщини - звідти йде багато гуманітарної допомоги.

"У нас багато теплої одежі, є будівлі, де можемо розташувати мешканців багатоповерхівок, аби вони там жили в теплі і зі світлом", - сказав Кузьменко.

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Нагадаємо, місто Охтирка на Сумщині було піддане нищівним бомбардуванням, забороненими вакуумними бомбами розгромили військову частину (70 загиблих), ТЕЦ та залізничний вокзал.

Сумська область (3550)


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05.03.2022 09:18 Відповісти
ай молодці!
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05.03.2022 09:19 Відповісти
Багатостраждальна Охтирка. Не можна відпускати козломордих полонених. Хай вони після нашої перемоги голими руками розгрібають завали у містах
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05.03.2022 09:19 Відповісти
Приїдуть тато , мама, вуйко, цьотка, дідо , баба, сусід, теща, тесть, п"яний сусід, нехай розгрібають *****,
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05.03.2022 09:23 Відповісти
В мерії вже визначились з місцем, де буде стояти пам'ятник Степану Андрійовичу та захисникам України?
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05.03.2022 09:21 Відповісти
Наші параолімпійці вже завоювали 3 золотих медалі
Слава Україні !
******* кацапів !
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05.03.2022 09:21 Відповісти
Выдержала Охтырка.Спасибо тебе Город Герой.
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05.03.2022 09:42 Відповісти
Охтирка справжнє місто-герой.
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05.03.2022 10:21 Відповісти
 
 