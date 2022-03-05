Готується зелений коридор на найвищому рівні. Інформація про його надання має надійти від офіційного джерела, - глава Луганської ОДА Гайдай

Росіяни спеціально перебили усі входи життєзабезпечення - води і електрички, відрізали шляхи до евакуації, підвозу продуктів та ліків. Інформація про надання гуманітарного коридору має надійти від офіційного джерела.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо: Готується зелений коридор. На найвищому рівні. Вірити лише офіційній інформації. Не вірити інфі "сестра бабусі мого співробітника казала" Можуть бути провокації!!! Голови не можна підняти від обстрілів - у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній. Російська авіація і артилерія перетворюють наші міста на руїни. Прямі влучання у багатоповерхівки і приватні будинки, лікарні, школи, дитсадки, комунальні установи. У житлових кварталах - безліч снарядів, які не розірвалися - різних видів і калібрів", - зазначає Гайдай.

Він переконаний, що росіяни спеціально перебили усі входи життєзабезпечення - води і електрички, відрізали шляхи до евакуації, підвозу продуктів та ліків.

"Росіяни глушать зв'язок. Зараз на державному рівні вирішується питання надання гуманітарного коридору. Але! ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР МАЄ НАДІЙТИ ВІД ОФІЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА. Не вірте російським окупантам і їхнім коридорам - вони здатні на будь-яку провокацію! Тримайся, Луганщино!", - резюмує він.

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