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Готується зелений коридор на найвищому рівні. Інформація про його надання має надійти від офіційного джерела, - глава Луганської ОДА Гайдай

Готується зелений коридор на найвищому рівні. Інформація про його надання має надійти від офіційного джерела, - глава Луганської ОДА Гайдай

Росіяни спеціально перебили усі входи життєзабезпечення - води і електрички, відрізали шляхи до евакуації, підвозу продуктів та ліків. Інформація про надання гуманітарного коридору має надійти від офіційного джерела.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо: Готується зелений коридор. На найвищому рівні. Вірити лише офіційній інформації. Не вірити інфі "сестра бабусі мого співробітника казала" Можуть бути провокації!!! Голови не можна підняти від обстрілів - у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній. Російська авіація і артилерія перетворюють наші міста на руїни. Прямі влучання у багатоповерхівки і приватні будинки, лікарні, школи, дитсадки, комунальні установи. У житлових кварталах - безліч снарядів, які не розірвалися - різних видів і калібрів", - зазначає Гайдай.

Він переконаний, що росіяни спеціально перебили усі входи життєзабезпечення - води і електрички, відрізали шляхи до евакуації, підвозу продуктів та ліків.

"Росіяни глушать зв'язок. Зараз на державному рівні вирішується питання надання гуманітарного коридору. Але! ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР МАЄ НАДІЙТИ ВІД ОФІЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА. Не вірте російським окупантам і їхнім коридорам - вони здатні на будь-яку провокацію! Тримайся, Луганщино!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі визначається час відкриття гуманітарного "зеленого" коридору із Маріуполя, - мер Бойченко

Автор: 

армія рф (17207) Гайдай ЛОГА (921) гуманітарний коридор (178) Луганська область (4874)


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Боюсь что будет как всегда. Орки любят стрелять по мирному населению, оно не может дать сдачи.
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05.03.2022 09:24 Відповісти
омг это месть за то, что не хотите жить в их колхозе.
это те же самые большевики, которые пришли на нашу землю в 1918м году
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05.03.2022 09:25 Відповісти
Работы и денег нету. И куда они поедут? В Европу?
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05.03.2022 09:30 Відповісти
Как по мне, уже пора ударить по Донецку и отрезать хоть одну группировку под Мариуполем. Свои мосты мы уже положили, т.е. можем такое делать, крымский мост почему-то стоит до сих пор и заметьте с той стороны с логистекой у них все в порядке. На весь мир мы заявляем, что НАТО СЦЫКУНЫ, но здается, что и у нас еще очко играет. В общем пора уже огрызаться, пора перерезать эту пуповину.
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05.03.2022 09:33 Відповісти
зелений коридор потрібен рашистам аби перегрупуватися, або використати цивільних як живий щит для заходу у місто.
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05.03.2022 09:35 Відповісти
От них нельзя ждать подачек Помним Илловайск в 14.году.
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05.03.2022 09:38 Відповісти
там, оон и т.п. - не?
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05.03.2022 10:59 Відповісти
 
 