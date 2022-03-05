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Ніч у Миколаєві минула спокійно, місто готується відбивати ворога, – голова ОВА Кім

Ніч у Миколаєві минула спокійно, місто готується відбивати ворога, – голова ОВА Кім

Десята ніч війни у ​​Миколаєві пройшла спокійно, хоча ворог стріляв і продовжує збирати війська на походах до міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Ніч пройшла спокійно, ворог пострілював, він збирає війська у районі с. Галицинове та м. Баштанка, готується до подальших переміщень. Ми готуємось їх відбивати. Місто спокійне, вчора виїжджав, перевіряв, що відбувається в місті – покрутився, подивився, заїхав до хлопців – ну, спокійно все, багато машин працює. Мародери бояться – і правильно роблять".

Голова облВА також розповів, що за два дні патрульні конфіскували у п'яних водіїв три машини – їх використовуватимуть для потреб армії.

Кім додав, що, за даними, які вони отримали, "російські війська ще 3 дні тому мали пройти Миколаїв, все забрати і стояти там в Арцизі під Одесою".

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"Ну і Одеса, і ми стоїмо, порушуємо плани ворога. Схоже, у Путіна дійсно закінчуються запаси, бочка не бездонна в нього", – підсумував Кім.

Миколаїв (1792) Кім Віталій (471)


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05.03.2022 09:28 Відповісти
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05.03.2022 09:35 Відповісти
 
 