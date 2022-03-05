Ніч у Миколаєві минула спокійно, місто готується відбивати ворога, – голова ОВА Кім
Десята ніч війни у Миколаєві пройшла спокійно, хоча ворог стріляв і продовжує збирати війська на походах до міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Ніч пройшла спокійно, ворог пострілював, він збирає війська у районі с. Галицинове та м. Баштанка, готується до подальших переміщень. Ми готуємось їх відбивати. Місто спокійне, вчора виїжджав, перевіряв, що відбувається в місті – покрутився, подивився, заїхав до хлопців – ну, спокійно все, багато машин працює. Мародери бояться – і правильно роблять".
Голова облВА також розповів, що за два дні патрульні конфіскували у п'яних водіїв три машини – їх використовуватимуть для потреб армії.
Кім додав, що, за даними, які вони отримали, "російські війська ще 3 дні тому мали пройти Миколаїв, все забрати і стояти там в Арцизі під Одесою".
"Ну і Одеса, і ми стоїмо, порушуємо плани ворога. Схоже, у Путіна дійсно закінчуються запаси, бочка не бездонна в нього", – підсумував Кім.
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