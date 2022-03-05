Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон
Велика Британія вважає за необхідне забезпечення безпеки розташованих на території України АЕС.
Про це заявив у п'ятницю прем'єрміністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, слова якого наводить газета The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на theuk.one.
"Думаю, що була б виключно важливою якась система захисту цих електростанцій, система, яка б дозволила міжнародним структурам, таким як ООН та МАГАТЕ, відслідковувати рівень радіоактивності на місцях", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що стурбований можливістю повторення Чорнобильської катастрофи.
"Існують й інші українські АЕС. В Україні, безперечно, також багато місць зберігання ядерних відходів. Тому нам необхідно думати над тим, як разом працювати над запобіганням подібній катастрофі", - сказав він.
"Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа на цивільному об'єкті в Україні, новий Чорнобиль буде катастрофою і для Росії, і для всіх інших", - додав він.
У п'ятницю ввечері Джонсон обговорив інцидент на Запорізькій АЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном.
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Тобто на пару-трійку місяців у пуйла просто не буде русурсів.
Я так бачу, але я диванний аналітик ))) а зараз такий момент що може бути будь що.
Усі держави світу у всі віки дуже дорожили солдатами своїх армій.
Усі!.... крім росії !
Яка ніколи не дорожила своїм населенням (згадайте Ленінград - сотні тисяч заморили голодом, пори те, що німці спершу пропонували здати місто і гарантували безпечний відхід військ, а потім просто пропонували допомогу продовольством - це твльки один приклад із тисяч).
І він ще надіється, що маньяк буде зважати на своє населення?
Так от, там на одному плацдармі щільність загиблих була 17,6 чол. на 1м.кв (саме так!). Людей тупо гнали на німецькі кулеметні гнізда.
Нічого у кацапів не змінилось з того часу.
Але мені не потрібно читати. Мій покійний батько пройшов дві війги -і фінську. І розказував мені малому те, що ніде ніколи в СРСР я не чув. Дуже багато чого можу розказати, але займе часу на два тижні.
Один приклад. Мій батько страшенно не любив дивитися фільми про війну і завжди виключав телевізор. Коли я вже підріс, він розказував чому.
Коли іде артобстріл позицій, всі лежать на дні окопів прикриваючи голови і спини чим завгодно і моляться, щоб снаряд не влучив прямо, а не бігають, пригинаючи фуражку і щось комусь кричачи.
Коли ідуть в атаку, це відбувається так: наполовину зігнений, голова в касці донизу, на грудях автомат прикриває груди. Пробіг 10 метрів, впав, огледівся, почекав хвилину, поки інший не побіжть (раз побіг, кулеметник вже від тебе на нього переключився), тоді знову 10 метрів. І так далі.
Але є випадки, коли посилають на вірну загибель і ти мусиш виконувати. Готувалися до штурму Будапешту. Якщо читав історію, то знаєш, що Гітлер заявив, що Будапешт ніколи не візьмуть. Німці познімали з кораблів важку артилерію (що таке калібр 300 і 400 не треба пояснювати) і встановили в бетонованих укриттях.
На підступах до лінії оборони був ліс, а на краю ліса - прогалина вглиб десь на кілометр. Командування танкового корпусу віддає наказ - ввести ворога в оману і створити видимість, що корпус переміщується в інше місце. Наказ поїхав виконувати взвод, яким командував мій тато (3 танки т-34). Вони заляпали грязюкою номери і з лісу через ту галявину їздили, а лісом верталися назад -і так по колу. Німці засікли і стали гатити з важких гармат, а вони далі їздили, створюючи видимість преміщення цілого корпусу, з відкритими люками -на марші. Із взводу живий лишився тільки тато. Його спас відкритий люк. Коли снаряд влучив під башту, її знесло, а тата через люк викинуло. Його потім знайшли - він висів на гілці дерева. До свідомості прийшов через 4 дні.
Ось так.
Щиро вибачаюсь за такий гумор. Все розумію.
думаю , что рашкина контрразведка такая же гнилая , как и армия - толкнёшь и рассыпется по щелям
Народ парашії вже зі стерилізованим інтелектом та залякані режимом - нема з ким розмовляти.
там нема кому і шо надавати - вони ******* всій кодлой.
Парафренический бред при парафреническом синдроме содержит образные фантастические идеи особой миссии, величия и преследования.Синдром характеризуется сочетанием систематизированного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F бреда величия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F бреда воздействия , возможен также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F бред преследования , отравления, ущерба или иного содержания. Бред сочетается с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F псевдогаллюцинациями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F галлюцинациями или другими явлениями психического автоматизма. Больные считают себя великими людьми, обладающими фантастическими способностями, и при этом испытывают ощущения воздействия извне либо убеждены, что сами могут оказывать такое воздействие - например, «общаться с инопланетянами» посредством мыслей. Бред при этом основывается не только на интерпретации фактов реальной действительности, но и на галлюцинациях (слуховых, висцеральных), псевдогаллюцинациях и сенестопатиях. При параноидной шизофрении с парафреническим синдромом бывает апокалиптический бред, характеризующийся бредом гибели Вселенной, Земли, всего живого.
Проверяйте по пациенту - по-моему у Путина всё строго по списку. от поднятия с колен до гибели всего живого.