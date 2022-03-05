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Новини Війна
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Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон

Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон

Велика Британія вважає за необхідне забезпечення безпеки розташованих на території України АЕС.

Про це заявив у п'ятницю прем'єрміністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, слова якого наводить газета The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на theuk.one.

"Думаю, що була б виключно важливою якась система захисту цих електростанцій, система, яка б дозволила міжнародним структурам, таким як ООН та МАГАТЕ, відслідковувати рівень радіоактивності на місцях", - сказав він.

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Прем'єр зазначив, що стурбований можливістю повторення Чорнобильської катастрофи.

"Існують й інші українські АЕС. В Україні, безперечно, також багато місць зберігання ядерних відходів. Тому нам необхідно думати над тим, як разом працювати над запобіганням подібній катастрофі", - сказав він.

"Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа на цивільному об'єкті в Україні, новий Чорнобиль буде катастрофою і для Росії, і для всіх інших", - додав він.

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У п'ятницю ввечері Джонсон обговорив інцидент на Запорізькій АЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Автор: 

АЕС (1143) Велика Британія (5549) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+14
Щось мені підуазує що путіну в бункері на уралі на таке в принципі насрати. Ну будуть в рязані баби нараживать двоголових кацапів - і що?
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05.03.2022 09:30
+7
Необхідно було Чикатіло було пояснити що вбивати дітей то є трагедія. Не розумію чого його застрелили
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05.03.2022 09:34
+5
Проблема в том, что пациент в состоянии белой горячки, без медицинских процедур он не в состоянии понять ниего в принципе.
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05.03.2022 09:32
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Щось мені підуазує що путіну в бункері на уралі на таке в принципі насрати. Ну будуть в рязані баби нараживать двоголових кацапів - і що?
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05.03.2022 09:30 Відповісти
Чувствую война затянется надолго. Минимум месяца 2 - 3. Если не больше.
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Хз. Зараз може бути все що завгодно. Але дуже вірогідно що вже через пару тижнів від кацапської економіки не залишиться нічого. Немає грошей і відтік іноземних компаній - це толпи безробітних, регіони почнуть бузити, почнуть наростати відцентрові сили що будуть рвати імперію зсередини. Місцеві еліти не захочуть втрачати бабки через голоси в голові у путіна.
Тобто на пару-трійку місяців у пуйла просто не буде русурсів.
Я так бачу, але я диванний аналітик ))) а зараз такий момент що може бути будь що.
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05.03.2022 09:38 Відповісти
Видно, Борис, якого я дуже поважаю, не дуже відмінно вчив у свій час історію.
Усі держави світу у всі віки дуже дорожили солдатами своїх армій.
Усі!.... крім росії !
Яка ніколи не дорожила своїм населенням (згадайте Ленінград - сотні тисяч заморили голодом, пори те, що німці спершу пропонували здати місто і гарантували безпечний відхід військ, а потім просто пропонували допомогу продовольством - це твльки один приклад із тисяч).
І він ще надіється, що маньяк буде зважати на своє населення?
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05.03.2022 10:05 Відповісти
Колись читав книжку Ніколая Нікуліна (однофамілець того циркача), дуже раджу. Там його спогади як він воював в піхоті в 1941-43.
Так от, там на одному плацдармі щільність загиблих була 17,6 чол. на 1м.кв (саме так!). Людей тупо гнали на німецькі кулеметні гнізда.
Нічого у кацапів не змінилось з того часу.
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05.03.2022 10:10 Відповісти
Ти тільки читав. До речі я теж читав Нікуліна..
Але мені не потрібно читати. Мій покійний батько пройшов дві війги -і фінську. І розказував мені малому те, що ніде ніколи в СРСР я не чув. Дуже багато чого можу розказати, але займе часу на два тижні.
Один приклад. Мій батько страшенно не любив дивитися фільми про війну і завжди виключав телевізор. Коли я вже підріс, він розказував чому.
Коли іде артобстріл позицій, всі лежать на дні окопів прикриваючи голови і спини чим завгодно і моляться, щоб снаряд не влучив прямо, а не бігають, пригинаючи фуражку і щось комусь кричачи.
Коли ідуть в атаку, це відбувається так: наполовину зігнений, голова в касці донизу, на грудях автомат прикриває груди. Пробіг 10 метрів, впав, огледівся, почекав хвилину, поки інший не побіжть (раз побіг, кулеметник вже від тебе на нього переключився), тоді знову 10 метрів. І так далі.
Але є випадки, коли посилають на вірну загибель і ти мусиш виконувати. Готувалися до штурму Будапешту. Якщо читав історію, то знаєш, що Гітлер заявив, що Будапешт ніколи не візьмуть. Німці познімали з кораблів важку артилерію (що таке калібр 300 і 400 не треба пояснювати) і встановили в бетонованих укриттях.
На підступах до лінії оборони був ліс, а на краю ліса - прогалина вглиб десь на кілометр. Командування танкового корпусу віддає наказ - ввести ворога в оману і створити видимість, що корпус переміщується в інше місце. Наказ поїхав виконувати взвод, яким командував мій тато (3 танки т-34). Вони заляпали грязюкою номери і з лісу через ту галявину їздили, а лісом верталися назад -і так по колу. Німці засікли і стали гатити з важких гармат, а вони далі їздили, створюючи видимість преміщення цілого корпусу, з відкритими люками -на марші. Із взводу живий лишився тільки тато. Його спас відкритий люк. Коли снаряд влучив під башту, її знесло, а тата через люк викинуло. Його потім знайшли - він висів на гілці дерева. До свідомості прийшов через 4 дні.

Ось так.
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05.03.2022 11:02 Відповісти
ну да ху*лу похер на катастрофу он жу в будке своей сидит как крыса
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Как только небо будет закрыто он сра начнет подозревать,все остальное......
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05.03.2022 09:31 Відповісти
Проблема в том, что пациент в состоянии белой горячки, без медицинских процедур он не в состоянии понять ниего в принципе.
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05.03.2022 09:32 Відповісти
Поки що це "чітко розуміє" сам Джонсон.Так чітко,що в нього штани мокрі.А Рашка розуміє лишень одне - що її бояться і значить вона "ідьот вєрним путьом".
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05.03.2022 09:33 Відповісти
Необхідно було Чикатіло було пояснити що вбивати дітей то є трагедія. Не розумію чого його застрелили
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05.03.2022 09:34 Відповісти
Та в них "баби ще нарожають". По*уй що з чотирма руками, буде більше рук голосувати.
Щиро вибачаюсь за такий гумор. Все розумію.
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05.03.2022 09:34 Відповісти
"Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа на цивільному об'єкті в Україні, новий Чорнобиль буде катастрофою і для Росії, і для всіх інших", - додав він. Україні потрібно замінувати всі атомні реактори і чітко дати зрозуміти і рашистами і "стурбованому" НАТО .ЄС І США.,що у випадку дальшого просування рашиста і неможливості цивілізованого світу закрите українське небо,Україна буде закривати небо над цілим світом ядерними хмарами від яких ніхто не сховається.
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05.03.2022 09:43 Відповісти
Людині, яка шугає світ можливістю ядерного удару ракетами хочуть розповісти про небезпеку пошкодження атомних генеруючих станцій. Якась *****.
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05.03.2022 09:48 Відповісти
Кацапам якось похеру, понти у вигляді підкореної України значно важливіші. Коли вже захід зрозуміє, що це орки.
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05.03.2022 09:49 Відповісти
Він зрозумів. Але сирливість перемагає. Та надія що потім ***** їх пробачить.
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05.03.2022 09:51 Відповісти
А шо разведка МИ6 не может убрать обезумевшего старика **** ?

думаю , что рашкина контрразведка такая же гнилая , как и армия - толкнёшь и рассыпется по щелям
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05.03.2022 09:51 Відповісти
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05.03.2022 09:55 Відповісти
Да насрать пуйлу на росію. Він ще по вам ядерними ракетами гахне. Ви чи не чули, що він вже давно в "рай" зібрався?
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05.03.2022 09:57 Відповісти
Особисто пуйлу пофіг, в нього глибокі бункери не тільки в рф. Всі еліти "вирощені" рашистким режимом і їх небагато (чиновники/законники/силовики) - тримають язик в дупі.
Народ парашії вже зі стерилізованим інтелектом та залякані режимом - нема з ким розмовляти.
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05.03.2022 09:58 Відповісти
Одну могу сказать Украина проиграла.
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05.03.2022 10:11 Відповісти
Одно могу сказать, узкий военный корабль - иди *****!
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Пан Джонсон не розуміе русню...
там нема кому і шо надавати - вони ******* всій кодлой.
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05.03.2022 11:06 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC

Парафренический бред при парафреническом синдроме содержит образные фантастические идеи особой миссии, величия и преследования.Синдром характеризуется сочетанием систематизированного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F бреда величия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F бреда воздействия , возможен также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F бред преследования , отравления, ущерба или иного содержания. Бред сочетается с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F псевдогаллюцинациями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F галлюцинациями или другими явлениями психического автоматизма. Больные считают себя великими людьми, обладающими фантастическими способностями, и при этом испытывают ощущения воздействия извне либо убеждены, что сами могут оказывать такое воздействие - например, «общаться с инопланетянами» посредством мыслей. Бред при этом основывается не только на интерпретации фактов реальной действительности, но и на галлюцинациях (слуховых, висцеральных), псевдогаллюцинациях и сенестопатиях. При параноидной шизофрении с парафреническим синдромом бывает апокалиптический бред, характеризующийся бредом гибели Вселенной, Земли, всего живого.

Проверяйте по пациенту - по-моему у Путина всё строго по списку. от поднятия с колен до гибели всего живого.
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05.03.2022 11:48 Відповісти
ему ******
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05.03.2022 16:58 Відповісти
 
 