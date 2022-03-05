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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 10 тис. осіб, 269 танків, 945 броньованих машин, 39 літаків, 40 гелікоптерів

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 10 тис. осіб, 269 танків, 945 броньованих машин, 39 літаків, 40 гелікоптерів

Російські війська, що вторглися до України, продовжують нести значні втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 10 тис. осіб,

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ відмовляється коментувати дані про загиблих російських військовослужбовців в Україні, - Центр протидії дезінформації

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) росія (64926) втрати (4384)


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Топ коментарі
+48
Совпадение? Нет, так как это в крови украинца,
любить и защищать свою Родину!
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05.03.2022 09:38
+33
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05.03.2022 09:45
+31
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05.03.2022 09:36
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Ще кажуть великий дискретний корабелььґ затопили. Не знаю чи правда. Гончаренко вчора писав
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05.03.2022 09:36 Відповісти
Може десантний,а не дискретний
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05.03.2022 09:49 Відповісти
Задовбав той телефон виправляти
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05.03.2022 10:12 Відповісти
Відключи Т9, попустить. Особисто перевірено.
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05.03.2022 11:19 Відповісти
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05.03.2022 09:36 Відповісти
Корабль........

Военные сводки читает без страха
любой сетевой идиот.
А русский корабль всё ***** и *****
всё глубже и глубже идёт.

От будничных дел и весёлого шума
в советские злые года.
В пробитое днище железного трюма
ползёт ледяная вода.

Задраены шлюзы и люки в Европу.
Мы были на том рубеже,
где можно поехать в ***** или в жопу,
но выбрали ***** уже.

В закрытой системе по общим законам
всю массу хранит вещество.
Кто хвастал победой над черным драконом,
тот сам превратился в него.

Нас поздно учить, мы не станем добрее,
причина в коварном враге.
Мы вовсе не свастику носим на рее -
цветочек из буковок Г.

Под плоской землею стоит черепаха
и там на краю впереди
матросы в бинокль заметили ***** -
иди же, корабль, иди.

Иди сквозь тайфун, ураган и цунами,
иди, не сдавайся волнам.
А что твои трюмы наполнены нами -
так стало быть, ***** и нам.

Оденемся в лапти, напялим папаху,
стараясь себя обмануть,
что это для всех направление *****,
для нас же - особенный путь.
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05.03.2022 09:37 Відповісти
Макаревичу співать - якраз!
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05.03.2022 09:52 Відповісти
© Леонид Каганов
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05.03.2022 09:57 Відповісти
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05.03.2022 09:38 Відповісти
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05.03.2022 09:38 Відповісти
Совпадение? Нет, так как это в крови украинца,
любить и защищать свою Родину!
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05.03.2022 09:38 Відповісти
історія
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05.03.2022 10:05 Відповісти
Это история и настоящее.
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05.03.2022 10:08 Відповісти
На картине репина кроме желто-голубого был еще красно-черный флаг,
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05.03.2022 10:54 Відповісти
На рашке УЖЕ не работает РауРаl )))))))))
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05.03.2022 09:38 Відповісти
он же не скрепный
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05.03.2022 09:42 Відповісти
российским генералам после такого надо массово стреляться. Но они не смогут, руки кривые, мозги косые, как попасть?
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05.03.2022 09:39 Відповісти
И пули непредсказуемой траектории. Кривизна земли опять же. Куча нюансов. Все надо учесть
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06.03.2022 08:20 Відповісти
ну с 10 ткой у ЗСУ
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05.03.2022 09:40 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500013107812487168 https://twitter.com/i/status/1500013107812487168
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05.03.2022 09:40 Відповісти
Дуже добре!
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05.03.2022 09:41 Відповісти
А як успіхи у "Киівського привида"?
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05.03.2022 09:44 Відповісти
Говорят что вчера, но правда или нет я не знаю, кто пилот тоже не знаю
https://twitter.com/Iis0delilI/status/1499843168770138114
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05.03.2022 10:47 Відповісти
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05.03.2022 09:45 Відповісти
Вряд-ли, на это ответил Шмелев-
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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05.03.2022 10:12 Відповісти
кацапи вам жопа!!!
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05.03.2022 09:45 Відповісти
Злые языки говорят, что и eBay приостановил доставку заказов в Россию с 3 марта ))))))
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05.03.2022 09:47 Відповісти
у них же ж є військові нанотехнології з Алієкспресс
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05.03.2022 10:03 Відповісти
"Хто прийшов до нас з мечем від меча загине" смерть рашиським окупантам . Слава Украіні ! ,Слава ЗСУ! Перемога буде за нами.
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05.03.2022 09:51 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава! Смерть рашистским оккупантов! Вчера показывали по греч. тв. что недалеко от Киева обстреляли греч. журналистов. Стреляли на поражение. Сказали. что диверсанты. Хотят провокаций
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05.03.2022 09:52 Відповісти
рашистів збирали по цілому )(уйлостану..в одному місті наприклад брали по 50 чоловік..щоб розпилити по всій підорації.щоб не було підозр в участі в війні...а так якщо на місто прийде з десяток похоронок .то нічо..то "спец аперація ваєнная"..легче замаскувати втрати..тим більше їх мамам по)(уй на своїх діточок
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05.03.2022 09:59 Відповісти
ніхто трупів по підорації розвозити не буде! /це затратно/Спалять в крематорії..так шо без різниці де воно згорить чи в танку чи в крематорії
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05.03.2022 10:02 Відповісти
А є хтось з Одеси? Це дійсно важливо, що там з тим москальським десантним кораблем? В'їбали його чи ні? ОДЕСА, Є ІНФА?
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Здохните, кацапы! Шоб и дух ваш не вонял
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05.03.2022 11:13 Відповісти
 
 