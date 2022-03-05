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У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк

У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття

У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори, формують колони з тих, хто підлягає евакуації. Сторони тимчасово припинили вогонь у районі коридорів…", - написав Подоляк. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готується зелений коридор на найвищому рівні. Інформація про його надання має надійти від офіційного джерела, - глава Луганської ОДА Гайдай

Автор: 

армія рф (17207) Маріуполь (3223) Подоляк Михайло (305) Волноваха (40) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+10
Щось переживаю. Немає віри кацапам, ніякої.
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05.03.2022 09:45
+3
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05.03.2022 09:46
+3
А ще ЗСУ розіп'яли " мальчика в трусиках" ...
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05.03.2022 10:01
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Щось переживаю. Немає віри кацапам, ніякої.
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05.03.2022 09:45 Відповісти
Два дня назад на Рамблере писали что ДНР открыли зелёный коридор для жителей Мариуполя но ВСУ помешало. Мало того, ВСУ захватило мирных жителей ( 60 человек ?) и удерживало подвале как заложников где их и заминировали… вообщем , стремное перемирие.
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05.03.2022 09:54 Відповісти
А ще ЗСУ розіп'яли " мальчика в трусиках" ...
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05.03.2022 10:01 Відповісти
До сих пор всерьёз вспоминают хотя на этой неделе правый сектор снова в лидеры вышел.
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05.03.2022 10:04 Відповісти
и правильно! на Кацапских новастях уже пишут...
Власти Украины опровергли договорённость о прекращении огня

05.03.2022 - 9:59
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05.03.2022 10:49 Відповісти
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05.03.2022 09:46 Відповісти
Щось мені якось лячно - "зелений коридор".... Згадаємо Іловайск в Україні та Алеппо в Сирії. А потім рашисти заявлять, що це нацики самі стріляли.
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05.03.2022 09:51 Відповісти
Накрить окупантів слабо ! Так вони здають міста !
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05.03.2022 09:54 Відповісти
В городах осталось полно стариков, детей, женщин. А инвалиды или новорожденные? Им что ли накрывать оккупантов? О
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05.03.2022 09:58 Відповісти
погано панове народова слуговня... - зовсім нікуди.
дай вгадаю хто винуватий - НАТО!
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05.03.2022 09:55 Відповісти
Беззубе НАТО надало нам аж одну цистерну соляри.
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05.03.2022 09:59 Відповісти
неповну
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05.03.2022 10:15 Відповісти
цивільних евакуюють то далі що ? Кацапи зможуть гатити по місту зі всього що е бо там вже тільки вояки ???
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05.03.2022 09:56 Відповісти
Місто, навіть без мешканців, це залізобетонна фортеця з безліччю укриттів та позицій.
Велкам в пекло !!!
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05.03.2022 09:58 Відповісти
вони і до цього гатили - не дуже стіснялися.
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05.03.2022 10:03 Відповісти
Ти придурок? Ти пропонуєш, щоб від нас відвернувся увесь світ? Не евакуюють жінок, дітей, старих тільки кацапи і ісламські терористи.
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05.03.2022 11:46 Відповісти
За 9 дней войны НАТО дало нам 50 тонн солярки.
Все!
Не путать с помощью, которую дают страны Евросоюза.
А нам точно нужно в ТАКОЕ НАТО ?
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05.03.2022 09:56 Відповісти
Нужен союз с Англией, Балтикой, Финляндией, Швецией, турками,Грузией, чехами.
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05.03.2022 10:01 Відповісти
Сейчас правительство Грузии подлизывает Московитам.
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05.03.2022 10:03 Відповісти
походу тебя щяз опускают на бутылку...
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05.03.2022 10:13 Відповісти
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА...
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...

ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН

ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ

ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН

КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..

ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО

КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ

ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО

ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...
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05.03.2022 11:25 Відповісти
 
 