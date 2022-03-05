У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк

У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори, формують колони з тих, хто підлягає евакуації. Сторони тимчасово припинили вогонь у районі коридорів…", - написав Подоляк.

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