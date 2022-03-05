У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк
У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах із РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття евакуаційні гуманітарні коридори, формують колони з тих, хто підлягає евакуації. Сторони тимчасово припинили вогонь у районі коридорів…", - написав Подоляк.
Топ коментарі
+10 Петро Другий
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+3 клаус хаус
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Власти Украины опровергли договорённость о прекращении огня
05.03.2022 - 9:59
дай вгадаю хто винуватий - НАТО!
Велкам в пекло !!!
Все!
Не путать с помощью, которую дают страны Евросоюза.
А нам точно нужно в ТАКОЕ НАТО ?
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В НАШ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...
ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН
ЗА БАЛАКЛЕЮ, СУМЫ И ЧУГУЕВ
ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ СОН
КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..
ЗА КАЖДЫЙ ГОРОД КАЖДОЕ СЕЛО
КОТОРОЕ ВЫ ВАРВАРЫ БОМБИЛИ
ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИ ЗА ЧТО
ВЫ ПО ФАШИСТСКИ, ЗВЕРСКО ПОГУБИЛИ…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...