Ситуація в Києві напружена, триває підготовка оборони: встановлюємо опорні пункти та мінуємо об’єкти, - ОВА

Ситуація в столиці України сьогодні залишається напруженою, однак триває підготовка військових та тероборони для оборони Києва.

Про це в ефірі UA:Разом заявив голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обстановка сьогодні у Києві дуже напружена, але ми робимо все необхідне для його захисту. І ми знаємо, що це об’єкт номер один для ворога і він вживає всі заходи, щоб оточити місто. Але це об’єкт номер один і для оборони. Це серце нашої країни, центр культури, центр історії і центр державності. Це святе місце для кожного українця. На сьогоднішній день підступ до столиці стійко захищають підрозділи ЗСУ. Десять діб, 240 годин війська ведуть активну оборону та стійко утримують визначені рубежі. В цей час територіальна оборона з кожним днем укріплюється та міцнішає. Ми встановлюємо блокпости, опорні пункти та мінуємо об’єкти. Працюють наші військові інженери, допомагають все налаштувати і збудувати. Ми перетворимо кожний квартал і кожну вулицю та будинок в неприступну фортецю. Впевнений, що ворог не пройде до нашого міста. Ми робимо все, щоб створити для окупанта справжнє пекло", - запевнив Жирнов.

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Він також повідомив, що на околицях Києва ситуація контролюється українськими військовими, однак найбільш загрозливим є Житомирський, Вишгородський напрямки, міста Буча, Ірпінь.